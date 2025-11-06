user icon
Marko droomt van megaverrassing van Verstappen

Marko droomt van megaverrassing van Verstappen
  Gepubliceerd op 06 nov 2025 10:09
  5
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend in Brazilië op jacht naar nieuwe successen. Op het circuit van Interlagos zijn alle ogen gericht op Max Verstappen, die het gat in het wereldkampioenschap kan verkleinen. Helmut Marko hoopt op een soortgelijk scenario als in 2010.

Verstappen is bezig met een opvallende opmars in de Formule 1. Na een rampzalige eerste seizoenshelft leek hij kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vochten vooral met elkaar, maar na een sterke reeks en drie zeges heeft Verstappen zich nu ook in deze strijd gemengd. Hij staat bij het ingaan van het raceweekend in Brazilië slechts 36 WK-punten achter op kampioenschapsleider Norris.

Voor Red Bull is het circuit van Interlagos heilige grond. Verstappen schreef er vorig jaar geschiedenis met een geweldige inhaalrace in de stromende regen, en in de jaren daarvoor reden ze veel prachtige races. Zo vocht Sebastian Vettel zich er in 2012 naar de wereldtitel, en pakte Red Bull hier vijftien jaar geleden de constructeurstitel.

Parallellen met 2010

Voor Marko is dat een zoete herinnering, zo laat hij weten in gesprek met Krone Zeitung: "Ongelooflijk, dat dat alweer vijftien jaar geleden is! Dat succes was goed voor het hele team en elke titel heeft zijn eigen verhaal, maar het belangrijkste was destijds toch wel het succes in het rijderskampioenschap."

Marko doelt op de eerste wereldtitel van Vettel. In 2010 reisde hij als de nummer drie van het wereldkampioenschap af naar Abu Dhabi voor de seizoensfinale, en verliet hij het Emiraat als wereldkampioen. Marko hoopt dat Verstappen dit jaar iets soortgelijks voor elkaar kan krijgen: "Ik hoop dat er dit jaar een parallel is."

Kansen voor Verstappen

Marko ziet voor dit weekend in ieder geval wel kansen voor Verstappen: "Hoewel het in Singapore en daarna in Mexico niet voor honderd procent wilde lukken voor ons, zijn we wel ingelopen op de koplopers. En nu komt Brazilië, waar we vorig jaar een zeer belangrijke stap hebben gezet richting de titel."

jd2000

Posts: 7.387

Zoals een zedendelinquent zingt, meeste dromen zijn bedrog

  • 2
  • 6 nov 2025 - 12:06
Reacties (5)

  • zoefroef

    Posts: 1.591

    Het is net als vorig jaar, als verstappen hier kan winnen en die papaja wagens scoren niet goed dan wordt de kans op een 5e groot, maar vooralsnog is het afwachten.

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 10:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.715

    "Marko droomt van megaverrassing van Verstappen".

    "Ik heb 'n grote verrassing voor Helmut en daarom heb ik contact gezocht met Natte Nel senior om die ouwe rukker eens flink te verrassen met 'n lapdance en daarna 'n buisbeurt.
    Omdat Natte Nel senior al in het bejaardenhuis zit moest ik al mijn charmes in de strijd gooien om haar daar uit te krijgen"......aldus 'n opgewekte Max.

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 10:33
    • Raye34

      Posts: 1.138

      Ouw ik lig in een deuk. 😂🤣🙌👌

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 10:45
  • F1jos

    Posts: 4.786

    Het wordt leuk als de sprint kwalificatie in de regen wordt gehouden met de verplichte medium en zachte banden.

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 11:17
  • jd2000

    Posts: 7.387

    Zoals een zedendelinquent zingt, meeste dromen zijn bedrog

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 12:06

