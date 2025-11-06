Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend in Brazilië op jacht naar nieuwe successen. Op het circuit van Interlagos zijn alle ogen gericht op Max Verstappen, die het gat in het wereldkampioenschap kan verkleinen. Helmut Marko hoopt op een soortgelijk scenario als in 2010.

Verstappen is bezig met een opvallende opmars in de Formule 1. Na een rampzalige eerste seizoenshelft leek hij kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vochten vooral met elkaar, maar na een sterke reeks en drie zeges heeft Verstappen zich nu ook in deze strijd gemengd. Hij staat bij het ingaan van het raceweekend in Brazilië slechts 36 WK-punten achter op kampioenschapsleider Norris.

Voor Red Bull is het circuit van Interlagos heilige grond. Verstappen schreef er vorig jaar geschiedenis met een geweldige inhaalrace in de stromende regen, en in de jaren daarvoor reden ze veel prachtige races. Zo vocht Sebastian Vettel zich er in 2012 naar de wereldtitel, en pakte Red Bull hier vijftien jaar geleden de constructeurstitel.

Parallellen met 2010

Voor Marko is dat een zoete herinnering, zo laat hij weten in gesprek met Krone Zeitung: "Ongelooflijk, dat dat alweer vijftien jaar geleden is! Dat succes was goed voor het hele team en elke titel heeft zijn eigen verhaal, maar het belangrijkste was destijds toch wel het succes in het rijderskampioenschap."

Marko doelt op de eerste wereldtitel van Vettel. In 2010 reisde hij als de nummer drie van het wereldkampioenschap af naar Abu Dhabi voor de seizoensfinale, en verliet hij het Emiraat als wereldkampioen. Marko hoopt dat Verstappen dit jaar iets soortgelijks voor elkaar kan krijgen: "Ik hoop dat er dit jaar een parallel is."

Kansen voor Verstappen

Marko ziet voor dit weekend in ieder geval wel kansen voor Verstappen: "Hoewel het in Singapore en daarna in Mexico niet voor honderd procent wilde lukken voor ons, zijn we wel ingelopen op de koplopers. En nu komt Brazilië, waar we vorig jaar een zeer belangrijke stap hebben gezet richting de titel."