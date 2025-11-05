user icon
icon

McLaren bang voor Verstappen: "Hij is niet zomaar viervoudig wereldkampioen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren bang voor Verstappen: "Hij is niet zomaar viervoudig wereldkampioen"
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 11:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren gaat aankomend weekend verder met de jacht op de wereldtitel. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri strijden met Max Verstappen om de wereldtitel, en Andrea Stella maakt zich een beetje zorgen over de Nederlander. De McLaren-teambaas wijst naar zijn palmares.

Verstappen is bezig met een wonderlijke opmars na de zomerstop. Waar hij in Hongarije nog stelde dat hij geen race meer ging winnen, moest hij nu toegeven dat dat ietwat overdreven was. Na de zomer wist hij de Italiaanse, Azerbeidzjaanse en Amerikaanse Grand Prix te winnen, én won hij de sprintrace in Austin.

Meer over McLaren F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

27 okt
 Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt

Verstappen profiteerde optimaal van de problemen bij de concurrentie van McLaren. Piastri raakte na de zomerstop hopeloos uit vorm, en ook Norris liet hier en daar een steekje vallen. De Brit revancheerde zich twee weken geleden in Mexico, door met overmacht te winnen. Verstappen kwam hier als derde over de streep, en hij staat nu derde met een achterstand van 36 punten op WK-leider Norris.

McLaren heeft er zin in

McLaren-teambaas Andrea Stella wil de volledige focus behouden voor het raceweekend in Brazilië. In de preview van McLaren geeft hij tekst en uitleg: "Dit is een interessant deel van het jaar, want we beginnen nu aan de laatste fase van het seizoen. We zijn trots op het feit dat we onze twee coureurs het kampioenschap leiden met slechts één puntje verschil onderling."

Zorgen over opmars van Verstappen

Stella weet echter ook dat Verstappen bezig is met een sterke reeks, en dat het circuit van Interlagos hem normaal gesproken goed ligt: "We zijn er ons van bewust dat we een sterke tegenstander hebben in onze jacht op het wereldkampioenschap. Hij is ook niet zomaar de regerend kampioen én een viervoudig wereldkampioen. We gaan het maximale geven in de laatste vier evenementen van het jaar, om ervoor te zorgen dat de titel dit jaar papaja wordt."

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.705

    Artikel nr.80 over McLaren die bang is voor Max..

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 13:19

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar