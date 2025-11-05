Het team van McLaren gaat aankomend weekend verder met de jacht op de wereldtitel. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri strijden met Max Verstappen om de wereldtitel, en Andrea Stella maakt zich een beetje zorgen over de Nederlander. De McLaren-teambaas wijst naar zijn palmares.

Verstappen is bezig met een wonderlijke opmars na de zomerstop. Waar hij in Hongarije nog stelde dat hij geen race meer ging winnen, moest hij nu toegeven dat dat ietwat overdreven was. Na de zomer wist hij de Italiaanse, Azerbeidzjaanse en Amerikaanse Grand Prix te winnen, én won hij de sprintrace in Austin.

Verstappen profiteerde optimaal van de problemen bij de concurrentie van McLaren. Piastri raakte na de zomerstop hopeloos uit vorm, en ook Norris liet hier en daar een steekje vallen. De Brit revancheerde zich twee weken geleden in Mexico, door met overmacht te winnen. Verstappen kwam hier als derde over de streep, en hij staat nu derde met een achterstand van 36 punten op WK-leider Norris.

McLaren heeft er zin in

McLaren-teambaas Andrea Stella wil de volledige focus behouden voor het raceweekend in Brazilië. In de preview van McLaren geeft hij tekst en uitleg: "Dit is een interessant deel van het jaar, want we beginnen nu aan de laatste fase van het seizoen. We zijn trots op het feit dat we onze twee coureurs het kampioenschap leiden met slechts één puntje verschil onderling."

Zorgen over opmars van Verstappen

Stella weet echter ook dat Verstappen bezig is met een sterke reeks, en dat het circuit van Interlagos hem normaal gesproken goed ligt: "We zijn er ons van bewust dat we een sterke tegenstander hebben in onze jacht op het wereldkampioenschap. Hij is ook niet zomaar de regerend kampioen én een viervoudig wereldkampioen. We gaan het maximale geven in de laatste vier evenementen van het jaar, om ervoor te zorgen dat de titel dit jaar papaja wordt."