Regenmeester Verstappen ontvangt megacompliment van F1-legende
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 11:22
  • Door: Jesse Jansen

Voormalig F1-engineer Mark Slade denkt dat Max Verstappen een van de beste coureurs is in de regen. Hij wijst naar het verleden, en legt uit waar Verstappen volgens hem staat.

Op het YouTube-kanaal van Peter Windsor werd Slade bevraagd door de analist met de vraag: "Is een coureur als Verstappen in het voordeel als er weinig grip is op een natte baan, omdat hij zo goed om kan gaan met het gaspedaal?"

Is er tijdens de regen een groot verschil tussen de coureurs?

"Ik kan me niet herinneren dat er ooit een gigantisch verschil was tussen de coureurs in die omstandigheden. Over het algemeen is het wel zo dat een baan met lage grip voor meer problemen zorgt met de balans", vertelde Slade. De Brit was onder andere de engineer van Michael Schumacher, Kimi Räikkönen en Mika Häkkinen. Slade was tot 2024 actief in de Formule 1 als de engineer van Kevin Magnussen

"Dat geldt overigens ook voor Lewis Hamilton. Maar over het algemeen ligt de lat zo hoog dat er tegenwoordig nauwelijks nog onderscheid gemaakt kan worden door de coureurs in die omstandigheden. Het verschil zit hem in mijn ogen namelijk vooral in de auto's, als er al sprake is van een verschil."

Slade heeft een lange geschiedenis

De engineer begon in de jaren 90 in de Formule 1. Hij won in 1998 het wereldkampioenschap als engineer van Mika Häkkinen. Daarna was hij de engineer van Kimi Räikkönen, Fernando Alonso en Heikki Kovalainen. Toen verliet de Brit het team van McLaren en ging hij bij Lotus aan de slag als engineer van Vitaly Petrov. In 2011 werd hij de engineer van Michael Schumacher bij Mercedes

Slade werd van 2012 tot en met 2013 aangesteld als engineer van Pastor Maldonado en ging daarna door naar Kimi Räikkönen bij Lotus. Daarna heeft hij nog voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Kevin Magnussen gewerkt. 

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

