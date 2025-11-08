Voormalig F1-engineer Mark Slade denkt dat Max Verstappen een van de beste coureurs is in de regen. Hij wijst naar het verleden, en legt uit waar Verstappen volgens hem staat.

Op het YouTube-kanaal van Peter Windsor werd Slade bevraagd door de analist met de vraag: "Is een coureur als Verstappen in het voordeel als er weinig grip is op een natte baan, omdat hij zo goed om kan gaan met het gaspedaal?"

Is er tijdens de regen een groot verschil tussen de coureurs?

"Ik kan me niet herinneren dat er ooit een gigantisch verschil was tussen de coureurs in die omstandigheden. Over het algemeen is het wel zo dat een baan met lage grip voor meer problemen zorgt met de balans", vertelde Slade. De Brit was onder andere de engineer van Michael Schumacher, Kimi Räikkönen en Mika Häkkinen. Slade was tot 2024 actief in de Formule 1 als de engineer van Kevin Magnussen.

"Dat geldt overigens ook voor Lewis Hamilton. Maar over het algemeen ligt de lat zo hoog dat er tegenwoordig nauwelijks nog onderscheid gemaakt kan worden door de coureurs in die omstandigheden. Het verschil zit hem in mijn ogen namelijk vooral in de auto's, als er al sprake is van een verschil."

Slade heeft een lange geschiedenis

De engineer begon in de jaren 90 in de Formule 1. Hij won in 1998 het wereldkampioenschap als engineer van Mika Häkkinen. Daarna was hij de engineer van Kimi Räikkönen, Fernando Alonso en Heikki Kovalainen. Toen verliet de Brit het team van McLaren en ging hij bij Lotus aan de slag als engineer van Vitaly Petrov. In 2011 werd hij de engineer van Michael Schumacher bij Mercedes.

Slade werd van 2012 tot en met 2013 aangesteld als engineer van Pastor Maldonado en ging daarna door naar Kimi Räikkönen bij Lotus. Daarna heeft hij nog voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Kevin Magnussen gewerkt.