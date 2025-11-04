De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 bereikt zijn kookpunt, maar net nu het er écht om draait, dreigt er nieuw gevaar voor de drie titelkandidaten. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri en Max Verstappen balanceren op de rand van een motorstraf in de slotfase van het seizoen.

We zijn op het punt in het jaar aangekomen waarop zelfs de best uitgedachte strategieën van teams beginnen te wankelen. De FIA heeft strikte limieten opgelegd voor het aantal onderdelen dat coureurs mogen gebruiken. Zodra die grens wordt overschreden, volgt onherroepelijk een gridstraf.

Voor 2025 geldt: vier verbrandingsmotoren, vier turbo’s, vier MGU-H’s, vier MGU-K’s, twee energieopslagen, twee regelelektronica’s en acht uitlaten. Wordt één van die limieten overschreden, dan schuift een coureur automatisch tien startplaatsen terug. Elke volgende overtreding kost nog eens vijf plekken. Wie in één weekend vijftien strafplaatsen oploopt, start helemaal achteraan.

Slijtage en strategie

Teams proberen hun motoronderdelen zo slim mogelijk te spreiden over het seizoen. Zo worden vaak extra frisse krachtbronnen bewaard voor circuits als Spa of Monza, waar topsnelheid essentieel is. Maar één betrouwbaarheidsprobleem of crash kan de zorgvuldig geplande levenscyclus van de onderdelen volledig overhoop gooien.

En nu 83 procent van het seizoen erop zit, beginnen de marges flinterdun te worden. Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Pierre Gasly kregen al motorstraffen dit jaar, maar de echte spanning zit bij de top drie in het WK.

Norris zit in de gevarenzone

Lando Norris heeft de meeste reden tot zorg. Zijn uitvalbeurt in Zandvoort – veroorzaakt door een olielek – kwam hem niet alleen duur te staan in de titelstrijd, maar zorgde er ook voor dat McLaren vreest voor slijtage aan de krachtbron. Als dat lek blijvende schade heeft veroorzaakt, kan een nieuwe motorstraf onvermijdelijk zijn.

Verstappen ook niet zonder zorgen

Bij Red Bull zijn de problemen anders van aard. Max Verstappen kampte dit seizoen vaker met issues rond de uitlaat dan zijn rivalen. Elke coureur mag acht uitlaten gebruiken, maar de Nederlander zit al op zeven – met nog vier Grands Prix én een sprintrace te gaan. Eén extra probleem zou hem zomaar een gridstraf kunnen opleveren.

Piastri nog net veilig

Oscar Piastri staat er iets beter voor, al bevindt ook hij zich niet ver van de limiet. Zowel hij als Norris staat op drie gebruikte motoronderdelen, wat betekent dat er geen ruimte meer is voor fouten in de resterende races.

De slotfase van het seizoen belooft dus niet alleen sportief, maar ook technisch spannend te worden. Een nieuwe motorstraf kan de titelstrijd volledig op zijn kop zetten – en met drie coureurs die tot het uiterste pushen, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat iemand die grens overschrijdt.