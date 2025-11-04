Jacques Villeneuve kijkt met groeiende zorg naar Oscar Piastri. De voormalig wereldkampioen ziet dat de Australiër zijn glans van eerder dit seizoen kwijt is en waarschuwt dat het weleens bergafwaarts kan gaan voor de McLaren-coureur in de titelstrijd. “Misschien heeft hij zijn limiet bereikt,” klinkt het scherp bij Sky Sports.

Voor de zomerstop leek Piastri nog af te stevenen op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De jonge Australiër reed constant, won meerdere races en leek ongenaakbaar. Sinds de Grand Prix van Nederland is de koek echter op: Piastri heeft geen zege meer geboekt en zag hoe teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen steeds dichterbij kwamen. Norris heeft inmiddels de leiding in handen, met Verstappen op het vinkentouw.

Wat is er aan de hand met Piastri?

Volgens Villeneuve kwam Piastri vooral bovendrijven doordat Norris in de eerste seizoenshelft niet op zijn gebruikelijke niveau presteerde. “We hadden aan het begin van het seizoen geen fantastische Lando, niet de Lando die we eind vorig jaar zagen,” stelt de Canadees. “Iedereen zei: ‘Piastri is net zo snel, misschien zelfs sneller.’ Maar was het echt Piastri die een stap zette, of Norris die er gewoon niet bij was?”

Villeneuve denkt dat het verschil vooral mentaal is. “Als je alleen met je teamgenoot vecht, ga je misschien niet tot het uiterste. Dan mis je dat laatste tiende van een seconde.” De crash van Piastri in Azerbeidzjan ziet hij als een keerpunt. “Vanaf Baku zagen we Max alles winnen. En Lando stapte in. Hij rijdt nu beter dan ooit.”

Heeft Piastri zijn plafond bereikt?

De oud-wereldkampioen vreest dat Piastri nu tegen zijn plafond botst. “Als je binnen je limiet rijdt, lijkt alles perfect: de auto, het tempo, de banden. Maar zodra je harder moet pushen, valt alles uit elkaar. Je weet niet wat er gebeurt.”

Toch is de Australiër nog volop in de race. Norris leidt het wereldkampioenschap met één punt voorsprong op zijn teamgenoot, terwijl Verstappen op 36 punten volgt. In Brazilië krijgt Piastri dus de kans om Villeneuve ongelijk te bewijzen – maar de druk staat er vol op.