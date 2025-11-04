user icon
icon

Villeneuve verwacht gevecht tussen Verstappen en Norris: "Piastri is over zijn limiet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Villeneuve verwacht gevecht tussen Verstappen en Norris: "Piastri is over zijn limiet"
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 13:22
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Jacques Villeneuve kijkt met groeiende zorg naar Oscar Piastri. De voormalig wereldkampioen ziet dat de Australiër zijn glans van eerder dit seizoen kwijt is en waarschuwt dat het weleens bergafwaarts kan gaan voor de McLaren-coureur in de titelstrijd. “Misschien heeft hij zijn limiet bereikt,” klinkt het scherp bij Sky Sports.

Voor de zomerstop leek Piastri nog af te stevenen op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De jonge Australiër reed constant, won meerdere races en leek ongenaakbaar. Sinds de Grand Prix van Nederland is de koek echter op: Piastri heeft geen zege meer geboekt en zag hoe teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen steeds dichterbij kwamen. Norris heeft inmiddels de leiding in handen, met Verstappen op het vinkentouw.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Wat is er aan de hand met Piastri?

Volgens Villeneuve kwam Piastri vooral bovendrijven doordat Norris in de eerste seizoenshelft niet op zijn gebruikelijke niveau presteerde. “We hadden aan het begin van het seizoen geen fantastische Lando, niet de Lando die we eind vorig jaar zagen,” stelt de Canadees. “Iedereen zei: ‘Piastri is net zo snel, misschien zelfs sneller.’ Maar was het echt Piastri die een stap zette, of Norris die er gewoon niet bij was?”

Villeneuve denkt dat het verschil vooral mentaal is. “Als je alleen met je teamgenoot vecht, ga je misschien niet tot het uiterste. Dan mis je dat laatste tiende van een seconde.” De crash van Piastri in Azerbeidzjan ziet hij als een keerpunt. “Vanaf Baku zagen we Max alles winnen. En Lando stapte in. Hij rijdt nu beter dan ooit.”

Heeft Piastri zijn plafond bereikt?

De oud-wereldkampioen vreest dat Piastri nu tegen zijn plafond botst. “Als je binnen je limiet rijdt, lijkt alles perfect: de auto, het tempo, de banden. Maar zodra je harder moet pushen, valt alles uit elkaar. Je weet niet wat er gebeurt.”

Toch is de Australiër nog volop in de race. Norris leidt het wereldkampioenschap met één punt voorsprong op zijn teamgenoot, terwijl Verstappen op 36 punten volgt. In Brazilië krijgt Piastri dus de kans om Villeneuve ongelijk te bewijzen – maar de druk staat er vol op.

 

 

shakedown

Posts: 1.482

Ik verwacht dat Piastri een hoger plafond heft dan Norris. Norris tijd de afgelopen race echt op de top van zijn kunnen. Alles viel op zijn plek. Over het algemeen haalt hij dat niveau een paar keer per jaar.

Piastri zit even in de hoek waar de klappen vallen. Daar zal hij uiteindelijk wel uitk... [Lees verder]

  • 2
  • 4 nov 2025 - 13:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Jacques Villeneuve Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.482

    Ik verwacht dat Piastri een hoger plafond heft dan Norris. Norris tijd de afgelopen race echt op de top van zijn kunnen. Alles viel op zijn plek. Over het algemeen haalt hij dat niveau een paar keer per jaar.

    Piastri zit even in de hoek waar de klappen vallen. Daar zal hij uiteindelijk wel uitkomen. Die wisselvalligheid hoort bij de ontwikkeling. Over het algemeen zijn het twee sterkte rijders. Waarbij Norris nu even de meer stabiele is.

    • + 2
    • 4 nov 2025 - 13:52
    • k.w

      Posts: 1.156

      Mee eens , Piastri gaat nog knallen ! . en ik bedoel daar mee ...niet in de muur hé ; ) . heel mss nog met ( max ) of Norris .

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 14:57
  • snailer

    Posts: 30.608

    Is er ook nog echt nieuws? Bijvoorbeeld dat RBR wederom met updates komt? EN wat het inhoudt?

    • + 2
    • 4 nov 2025 - 13:52
    • Snork

      Posts: 22.042

      En hoe het bokbier seizoen tot nu toe verloopt? Question?

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 14:28
    • koppie toe

      Posts: 4.733

      dat was in Mexico toch al?
      volgens mij waren er verschillende uitspraken, tijdens of na Mexico een update en niet beide.

      Bokkeseizoen begint nu langzaam erin te komen.

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 15:00

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar