Het team van Mercedes gaat aankomend weekend in Brazilië op jacht naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Het wordt een spannende strijd, en teambaas Toto Wolff weet dat ze geen fout mogen maken. Hij probeert zijn manschappen dan ook te motiveren.

Het team van Mercedes wist dit seizoen al twee Grands Prix te winnen met George Russell. Zijn onervaren teamgenoot Andrea Kimi Antonelli beleeft echter een wisselvallig seizoen, waardoor Mercedes momenteel 'slechts' derde staat bij de strijd van de constructeurs. McLaren heeft de constructeurstitel al op zak, maar de strijd voor de tweede plaats ligt in deze fase van het seizoen nog helemaal open.

Ferrari staat vooralsnog op de tweede plaats met 356 WK-punten, terwijl Mercedes volgt met 355 punten. Zelfs Red Bull doet nog mee in de strijd om de tweede plaats, en de Oostenrijkse renstal staat nu op 346 punten. Er kan nog veel gebeuren, en aangezien er een sprintrace wordt verreden in Brazilië, wordt dit een cruciaal weekend.

Wat zijn de kansen voor Mercedes?

Mercedes-teambaas Toto Wolff doet er dan ook niet geheimzinnig over in de preview van zijn team: "We hebben nog vier races te gaan. Het verschil met Ferrari bedraagt slechts één punt, en Red Bull staat slechts negen punten achter ons."

"We hebben een paar zware weekenden achter de rug, maar we vechten nog steeds om de tweede plaats. Elk van deze vier evenementen wordt vitaal in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Alhoewel onze voorsprong op de concurrentie verdween in Austin en Mexico, kunnen we terugslaan in Brazilië."

'Geen ruimte voor fouten'

Wolff verwacht een spannende strijd op het circuit van Interlagos. De Oostenrijker barst van de ambitie: "Het op één na laatste sprintweekend van het jaar betekent dat we in topvorm moeten zijn. Interlagos is een ouderwets circuit met een hobbelige ondergrond, hoogteverschillen en veel verschillende bochten. Als je daar ook nog het onvoorspelbare weer bij optelt, dan is er geen ruimte voor een foutje. Wat het weekend ons ook voorschotelt, we moeten er staan. We moeten het beter doen dan onze tegenstanders, en weer aan kop zien te komen."