Martin Brundle denkt niet dat Christian Horner ooit nog zal terugkeren als teambaas in de Formule 1. Volgens de oud-coureur is de rol tegenwoordig te veel verschoven richting techniek en data, en te weinig gericht op het managen van mensen — iets waar Horner juist in uitblonk.

Sinds zijn opvallende vertrek bij Red Bull in juli is Horner niet meer gesignaleerd in het Formule 1-paddock. Toch gaan er al maanden geruchten over een mogelijke comeback. De Engelsman, die in 2005 als jonge teambaas aantrad bij Red Bull, groeide in twintig jaar uit tot één van de meest succesvolle leiders in de sport. Maar volgens Brundle is de Formule 1 niet meer dezelfde wereld waarin Horner groot werd.

Brundle ziet Horner niet terugkeren als teambaas

“In die tijd draaide het om grote persoonlijkheden, echte leiders,” zegt Brundle bij Sky Sports. “Tegenwoordig zie je een ander type teambaas: meer technisch, analytisch en minder politiek.” Als voorbeeld wijst hij op de recente verschuivingen binnen de sport. Bij Haas verving Ayao Komatsu, technisch directeur, de charismatische Guenther Steiner. En bij Red Bull nam Laurent Mekies het stokje over van Horner — een man met een sterke technische achtergrond, jarenlang actief bij Ferrari.

Brundle is onder de indruk van Mekies. “Hij doet het op een volwassen en rustige manier. Ego is bij hem totaal afwezig,” stelt de Brit. “We zien nu een nieuw soort leider ontstaan in de Formule 1, en daarom denk ik dat Christian niet meer zou willen terugkeren in diezelfde rol.”

De verschillen tussen Mekies en Horner

Volgens Brundle heeft een moderne teambaas vooral baat bij een technische achtergrond, om leiding te kunnen geven aan honderden specialisten in aerodynamica, data en simulatie. “Dat is de richting waarin de sport zich beweegt,” legt hij uit. “En Mekies krijgt bovendien steun van mensen als Helmut Marko en anderen binnen het Red Bull-netwerk. De beslissingen worden meer gezamenlijk genomen dan vroeger.”

Ondanks zijn afwezigheid blijft Horner een van de meest besproken namen in de paddock. Er gaan geruchten dat hij alleen zou willen terugkeren bij een team waarin hij, net als Toto Wolff bij Mercedes, ook een deel van het eigendom krijgt. Ferrari, Alpine en Aston Martin worden genoemd als mogelijke bestemmingen, maar concrete gesprekken zijn er volgens insiders nog niet geweest.