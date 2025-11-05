Guenther Steiner heeft in de Red Flags Podcast flink uitgehaald naar Oscar Piastri. De voormalig teambaas van Haas zag de Australiër worstelen tijdens de Grand Prix van Mexico en stelt dat zijn prestaties momenteel “niet goed genoeg zijn om wereldkampioen te worden”.

De McLaren-coureur begon het seizoen indrukwekkend en stond lange tijd bovenaan in het klassement. Na een reeks mindere resultaten heeft hij die leiding inmiddels verloren aan teamgenoot Lando Norris, die in Mexico zijn vierde overwinning van het jaar pakte. “Het was gewoon niet goed genoeg om wereldkampioen te worden,” zei Steiner over Piastri’s optreden. “Hij worstelt nu, en ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar één ding is duidelijk: doordat hij geen steun krijgt van het team om het kampioenschap te winnen, lijkt hij zijn mojo kwijt te raken.”

Piastri staat onder druk

Volgens Steiner begon Piastri het seizoen nog zonder druk, in de schaduw van Norris. “Lando vocht vorig jaar met Max Verstappen om de titel en werd gezien als de leider binnen McLaren,” legt hij uit. “Zonder die verwachtingen presteerde Oscar juist fantastisch. Hij won vier van de eerste vijf races en was ijzersterk tot aan de zomerstop.”

Sindsdien is het echter bergafwaarts gegaan. Piastri pakte na Zandvoort nog maar één podium en viel zelfs uit in Azerbeidzjan – zijn eerste uitvalbeurt sinds zijn debuutjaar. “Ik denk dat hij door al die ‘papaya-regels’ – wie wie moet laten gaan, wanneer hij mag aanvallen – gewoon wat vertrouwen is kwijtgeraakt,” vervolgde Steiner.

'Zo maakt Piastri geen kans'

In Mexico begon Piastri de race als zevende en reed hij uiteindelijk naar P5, net achter Oliver Bearman. Toch verloor hij daar de leiding in het WK, want met zijn overwinning nam Norris één punt voorsprong in het klassement.

“Als je in Mexico zo start als hij, maak je geen schijn van kans,” concludeerde Steiner. “Hij had geen goede kwalificatieronde, en dan ben je meteen kansloos. Zo simpel is het.”

Komend weekend krijgt Piastri op Interlagos de kans om zijn titelaspiraties nieuw leven in te blazen.