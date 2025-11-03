user icon
Hill verklaart afkeer van Verstappen: "Kom uit motorsport, daar rijd je zó niet"

Hill verklaart afkeer van Verstappen: "Kom uit motorsport, daar rijd je zó niet"
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 11:22
  • comments 21
  • Door: Jeroen Immink

Damon Hill heeft eindelijk uitgelegd waar zijn kritiek op Max Verstappen vandaan komt. De wereldkampioen van 1996 botst al jaren met de rijstijl van de Nederlander en zegt nu dat die afkeer alles te maken heeft met zijn eigen achtergrond in de motorsport.

Hill stond in het verleden bekend als een uitgesproken criticus van Verstappen. Na de Grand Prix van Mexico in 2024 vergeleek hij de Red Bull-coureur zelfs met Dick Dastardly, de sluwe slechterik uit de tekenfilmserie Wacky Races. De Brit vond toen dat Verstappen te ver ging in zijn gevecht met Lando Norris, nadat beide coureurs kort na elkaar met elkaar in aanraking kwamen.

Hill laat zich uit over Verstappen

In de Stay on Track-podcast blikt Hill terug op die uitspraken. “Ik was erg kritisch op Max, vooral voor de Grand Prix van Brazilië vorig jaar,” zegt hij. “Ik noemde hem Dick Dastardly – een duivels figuur dat altijd trucjes uithaalde om te winnen. En eerlijk, ik vond dat Max zich toen ook zo gedroeg.”

Volgens Hill komt zijn oordeel voort uit zijn eigen raceverleden. “Ik kom uit de motorsport. Ik heb niet gekart, dus ik heb die agressieve rijstijl nooit meegekregen,” legt hij uit. “Op de motor had je veel meer ruimte. Je duwde elkaar niet van de baan, want dan lag je er zelf ook af. In de autosport gaat dat anders. Twee auto’s door één bocht? Dat lukt gewoon niet altijd.”

Hill over incident met Schumacher

De Brit haalt ook een oude herinnering aan. “Toen ik overstapte naar de autosport, kon ik niet geloven wat ik zag. Kampioenschappen werden letterlijk beslist door botsingen,” zegt hij. “Ik stond ooit langs de baan bij Brands Hatch en zag iemand zijn rivaal gewoon uitschakelen. En in mijn eigen geval gebeurde dat ook – in Adelaide in 1994 met Schumacher. Zo worden titels soms beslist, en dat heeft me altijd dwarsgezeten.”

Komend weekend keert de Formule 1 terug in Brazilië, waar Verstappen vorig jaar één van zijn meest dominante zeges boekte.

Reacties (21)

  • Maximo

    Posts: 9.568

    Dan zou Lewis bij Damon helemaal afgedaan zijn na die halve moordaanslag op Silverstone op Max waarbij Lewis terug in de race om het kampioenschap kwam.

    Damon is niks anders dan de gemiddelde chauvinistische Engelse F1 commentator/ verslaggever/ pers. Alles waardoor een Engelse coureur nadeel van ondervind wordt uitvergroot en tegelijkertijd zijn ze blind aan 1 oog als Engelse coureurs op of over het randje rijden.

    • + 31
    • 3 nov 2025 - 11:35
    • Gummy

      Posts: 350

      Hill kegelde zelf ook een keer Schumacher op de baan in Silverstone. Kan gebeuren. En inmiddels is Hill al een jaar positief over Max. Net als vele andere Engelsen. Max heeft daar echt veel meer respect gekregen.

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 13:18
    • Trelas

      Posts: 1.103

      Ze (de meesten) hebben alleen maar "respect gekregen voor Max" omdat iedereen kan zien hoe goed hij is als coureur. Je kunt niet eeuwig commentaar blijven geven tegen de feiten in natuurlijk (dan lijk je namelijk nog dommer)...

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 13:58
    • Regenrace

      Posts: 2.115

      Ik bespeur dat Hill een stapsgewijze bekering aan het doormaken is - hij ziet ook wel dat ie niet zijn hele leven aan vooroordelen kan blijven vasthouden.
      Overigens dat chauvinisme is hier bijna net zo erg.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 14:43
    • Knookie.nl

      Posts: 1.072

      Eens met bovenstaande

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 15:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.701

    Dick Dastardly.....'n iconisch tekenfilmfiguur....alleen voor de aller-oudste onder ons......

    • + 3
    • 3 nov 2025 - 11:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.701

      Met zijn ook iconische hond.

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 11:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.701

      https://youtu.be/mKRIlqOjFA8?si=u1-qBStqT9EYMdgB

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 11:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.701

      Er komt zelfs 'n speelfilm over met Jim Carry in de hoofdrol als Dick Dastardly.

      https://youtu.be/__Igjp3pgRU?si=zglYK-aYItNhiXgM

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 11:46
    • Ferdi12

      Posts: 724

      Drat,Drat and Double Drat!

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 13:22
  • Freek-Willem

    Posts: 6.372

    Hill, moet even naar 2 iconen uit de motor GP kijken.
    Wat Marques en Rossi aan het duwen en trekken waren heeft Hill denk ik gemist dan

    • + 17
    • 3 nov 2025 - 11:45
    • StevenQ

      Posts: 9.809

      En ik herinner me nog duals tussen Rossi en Gibernau

      Daarnaast is wat Max doet heilig vergeleken met wat Schumacher en Senna deden vroeger

      • + 5
      • 3 nov 2025 - 12:32
    • schwantz34

      Posts: 41.227

      Daar heeftie blinde Brit hillemaal nycks van meegekregen, omdat dat titanenduel (op, en vaak over het randje) tussen een Spanjaard en een Italiaan ging.

      • + 4
      • 3 nov 2025 - 12:36
    • Knookie.nl

      Posts: 1.072

      De moto gp vind ik persoonlijk wel mooier en spannender dan de F1. Snelheid, het gevaar wat altijd op de loer licht, de gevechten, het inhalen en verdedigen.
      Prachtig om te zien en wat mij betreft niet te vergelijken met de F1.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 15:14
  • ohnoname

    Posts: 90

    Gekke keuze 'Motorsport'. F1 is namelijk ook motorsport.

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 12:24
    • Erik FW34

      Posts: 3.773

      Verwacht dat het er niet zo handig is uitgekomen met de vertaling

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 12:30
  • Paulie

    Posts: 4.848

    Damon ontbeerde iedere vorm van vechters mentaliteit, kon verdienstelijk rondjes rijden, was correct en technisch redelijk, maar voornamelijk op achternaam in f1 gekomen. Kwam qua talent niet in de buurt van Schumacher, pas na diens overstap naar (het toen matige) Ferrari lukte het hem om in de oppermachtige Williams kampioen te worden. 'gentleman racer' , dat zijn niet mijn type racers. De groten in F1 kunnen ook wiel-aan-wiel racen.

    • + 3
    • 3 nov 2025 - 12:55
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.814

      Paulie

      Ik doe maar een copy+paste van mijn eerdere comment over Hill..

      Dat Hill de titel in schoot geworpen kreeg - dat klopt aan ene kant. Schumacher had geen punten uit 6 (van 16) races en werd alsnog kampioen. Maar dat zegt meer over Schumacher dan over Hill.
      Maar dat ter zijde omdat ik het nu over Hill wil schrijven omdat ik merk dat je hem niet echt met respect behandelt..

      Hill is waarschijnlijk (samen met Button) een van de meest onderschatte F1 kampioenen en sowieso F1 coureurs ooit.
      Hill begon zijn F1-avontuur op een leeftijd wanneer de tegenwoordige coureurs juist stoppen en met pensioen gaan. En dan na een korte periode in F1 moest hij ineens Williams gaan leiden en voor de titel vechten met the GOAT Schumacher.

      En OK, Williams was tijdens 1992-1997 by far de snelste auto maar de positie van Hill was ook niet de makkelijkste. Hij moest rijden naast de grote namen als Prost en Senna, strijden tegen Schumacher-in-prime en ook zijn team leiden.. en dat: met relatief weinig ervaring eigenlijk.

      1995 was geen schande met 7 DNFs en ook dan had je nog steeds Schumacher die door niemand te verslaan en te stoppen was.

      Villeneuve had in VS gewonnen en gold als talent destijds in 1996. En toch zag je duidelijk dat ook al werd Villeneuce steeds beter - Hill versloeg hem alsnog met gemak.
      Als Hill ook in 1997 voor Williams had gereden dan had hij ook toen de titel makkelijk gewonnen. Nog voor de laatste race.

      En dan heb je nog magische Japan en Hongarije waar Hill met een veel mindere auto liet zien dat hij over een grote portie talent beschikte. Zulke races gebeuren niet zomaar en zijn zeker geen toeval.

      En dit was Hill die niet vanaf zijn 4-e of 5e al begon te racen in een single-seater. Hij begon heel laat met racen in eenzitters. Was al wat? 31-32(!) jaar toen hij als rookie in F1 debuteerde en alsnog kampioen werd.

      All those things in my mind, het is een bewijs van megatalent wat hij dus had om
      zonder veel ervaring zulke resultaten te laten zien.

      Stel je voor dat hij op zn 4e al met racen was begonnen en alle trajecten doorgelopen - van karten tot F1: dan zou hij zonder twijfel een moordmachine worden. Ik schat het in ergens tussen Hakkinen en Prost niveau minimaal.

      Ik schrijf dit als een grote (nog steeds) Schumacher-fan en voor mij zal Schumacher altijd de beste ooit zijn maar Hill verdient op zijn minst een beetje meer respect als coureur.
      Als je het over zijn reporter-time zou hebben dan zou ik dit niet een schrijven.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 14:59
  • Beamer

    Posts: 1.844

    Ik zeg 1995: Silverstone en Monza, Hill vs Schumacher, need I say more? Twee keer een lompe actie, die meneer Hill volgens mij gemakshalve is vergeten.

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 13:34
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.814

      Vaak krijg ik, als grote Schumacher-fan, te horen over zijn actie op Hill.
      Laten we eerlijk zijn, Schumacher was op eenzame hoogte in 1994 (en daarna) en verdiende als enige de titel. Zijn actie in Adelaide probeer ik niet recht te praten maar ik zeer teleurgesteld zijn als Hill in 1994 de titel zou winnen. Dat zou volkomen onterecht zijn en grotendeels aan FIA te danken.

      Hoe dan ook, iedereen die het over die actie van Schumacher heeft - vergeet meestal(opzettelijk of niet) over de acties die Hill dus flikte in 1995.. met name op Silverstone.. Ik kan me ook herinneren hoe hij, als achterblijver met 1 ronde achterstand na heel veel blauwe vlaggen weigerde om Schumacher voorbij te laten gaan terwijl hij dus een rondje achterstand had en hem niet aan het racen was.
      Maar ja.. we zien soms wat we willen zien

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 15:06
  • Pietje Bell

    Posts: 31.734

    Max heeft gisteren veel padel gespeeld in Sao Paulo en hij heeft geluncht met ene
    Marcos Frison en zijn vrouw. Geen idee wie dat is. Een daar bekende Ferrari expert?

    www.instagram.com/p/DQkG_bjD1M4/

    www.instagram.com/p/DQkfOmWDXQJ/

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 14:53

show sidebar