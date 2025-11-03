Damon Hill heeft eindelijk uitgelegd waar zijn kritiek op Max Verstappen vandaan komt. De wereldkampioen van 1996 botst al jaren met de rijstijl van de Nederlander en zegt nu dat die afkeer alles te maken heeft met zijn eigen achtergrond in de motorsport.

Hill stond in het verleden bekend als een uitgesproken criticus van Verstappen. Na de Grand Prix van Mexico in 2024 vergeleek hij de Red Bull-coureur zelfs met Dick Dastardly, de sluwe slechterik uit de tekenfilmserie Wacky Races. De Brit vond toen dat Verstappen te ver ging in zijn gevecht met Lando Norris, nadat beide coureurs kort na elkaar met elkaar in aanraking kwamen.

Hill laat zich uit over Verstappen

In de Stay on Track-podcast blikt Hill terug op die uitspraken. “Ik was erg kritisch op Max, vooral voor de Grand Prix van Brazilië vorig jaar,” zegt hij. “Ik noemde hem Dick Dastardly – een duivels figuur dat altijd trucjes uithaalde om te winnen. En eerlijk, ik vond dat Max zich toen ook zo gedroeg.”

Volgens Hill komt zijn oordeel voort uit zijn eigen raceverleden. “Ik kom uit de motorsport. Ik heb niet gekart, dus ik heb die agressieve rijstijl nooit meegekregen,” legt hij uit. “Op de motor had je veel meer ruimte. Je duwde elkaar niet van de baan, want dan lag je er zelf ook af. In de autosport gaat dat anders. Twee auto’s door één bocht? Dat lukt gewoon niet altijd.”

Hill over incident met Schumacher

De Brit haalt ook een oude herinnering aan. “Toen ik overstapte naar de autosport, kon ik niet geloven wat ik zag. Kampioenschappen werden letterlijk beslist door botsingen,” zegt hij. “Ik stond ooit langs de baan bij Brands Hatch en zag iemand zijn rivaal gewoon uitschakelen. En in mijn eigen geval gebeurde dat ook – in Adelaide in 1994 met Schumacher. Zo worden titels soms beslist, en dat heeft me altijd dwarsgezeten.”

Komend weekend keert de Formule 1 terug in Brazilië, waar Verstappen vorig jaar één van zijn meest dominante zeges boekte.