Marko wijst naar sleutelrol van Verstappen bij Red Bull-comeback

Marko wijst naar sleutelrol van Verstappen bij Red Bull-comeback
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 09:26
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is bezig met een sterke reeks in de Formule 1. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft schoot hij als een raket uit de startblokken na de zomerstop. Hij maakt zelfs weer kans op de wereldtitel, en Helmut Marko legt uit dat alle engineers bij Red Bull nu meer naar hem luisteren.

Lange tijd leek een vijfde wereldtitel er dit seizoen niet in te zitten voor Verstappen. Hij worstelde met zijn RB21 en kon zich niet mengen in de strijd met de McLarens. Achter de schermen was het ook onrustig bij Red Bull, en er werd zelfs gesuggereerd dat Verstappen bij het team zou vertrekken. Niet Verstappen, maar teambaas Christian Horner vertrok. De Brit werd opgevolgd door Laurent Mekies, en sindsdien ziet de wereld er heel anders uit.

Na de zomerstop stond Verstappen in alle races op het podium, en wist hij te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Hij profiteerde van de problemen bij de concurrentie van McLaren, en staat daardoor nog maar 36 WK-punten achter op wereldkampioenschapsleider Lando Norris. Veel mensen vroegen zich af waardoor het komt dat Verstappen na een tegenvallende eerste seizoenshelft ineens kan meevechten om de zeges.

Wat is er veranderd?

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet daar niet geheimzinnig over. De Oostenrijker geeft tekst en uitleg in een interview met Formule 1 Magazine: "Alle veranderingen en aanpassingen zijn op een optimale manier samengekomen. Dat is de reden dat de auto nu competitiever is. Max heeft daar met zijn ervaring een belangrijke stem in de technische discussies."

Waarom luisteren de engineers nu beter naar Verstappen?

Volgens Marko luistert men ook beter naar Verstappen sinds de komst van de nieuwe teambaas Mekies. De teamadviseur is vol lof: "Het was belangrijk dat de engineers meer naar Max gingen luisteren. Dat deden ze daarvoor ook wel, maar niet in de omvang van nu."

Marko deelt een positieve boodschap: "Weet je, hiervoor ging het meer over de cijfertjes op de simulator of CFD. Max zei tegen de engineers wat hij nodig had, kreeg zo meer vertrouwen in de auto en die werd makkelijker om mee te rijden. Het window waarin de auto werkt is groter geworden."

Ze komen van een tijd dat alles wat de engineers bedachten werkte. Althans in 10 overwinningen achter elkaar en een overmacht van heb ik jou daar, dan ga je als engineer best geloven dat je de wijsheid in pacht hebt. En heel eerlijk. Dat hadden ze toen ook. Ze zetten een auto neer waarmee Versta...

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (3)

  • Totalia

    Max volgende carrière move … engineer bij Red Bull vanaf 2028

  • shakedown

    Ze komen van een tijd dat alles wat de engineers bedachten werkte. Althans in 10 overwinningen achter elkaar en een overmacht van heb ik jou daar, dan ga je als engineer best geloven dat je de wijsheid in pacht hebt. En heel eerlijk. Dat hadden ze toen ook. Ze zetten een auto neer waarmee Verstappen met een hele vuist in zijn neus nog kampioen werd. Pole? prima, plek 18? ook prima. Die overwinning was zo goed als zeker.

    En toen ineens was dat niet meer zo. Om dan aan te geven: ja maar wij als engineers zitten fout, want nee de data geeft aan...
    Op de data afgaande was de Red Bull nog steeds bizar snel. Helaas voelt de coureur dat niet zo. Als je hele organisatie dusdanig is opgebouwd en vertrouwd is geraakt met die werkwijze is het niet eenvoudig een ommezwaai te maken.

    Als je als coureur aangeeft wat je wil en dan laat je zien dat je ermee scored dan zijn engineers een stuk bereidwilliger om naar je te luisteren. Roep je wat je wil en vervolgens rijd je nog steeds als een natte krant dan is dat lastig.

    Of die ommezwaai met Mekies en Horner te maken heeft? Nee, daar geloof ik niet direct in. Ik denk dat onder Horner dezelfde ommezwaai was geweest. Maar gelijk denk ik dat het Red Bull niet slecht uitkwam om Horner te vervangen door Mekies. Die schok gaat door je hele organisatie. Dat kan ervoor zorgen dat mensen de veranderingen sneller accepteren. Het is deels een mindgame, deels harde data.

  • Pietje Bell

    Max gisteren met een grote fan in Sao Paulo.
    Zoals ik gisteren al aangaf vind ik dat hij er moe uitziet.
    Gisteravond tijdens de live stream had hij het ook steeds aan de stok met Luke Crane.
    Hij was niet zoals anders.
    Ondertussen is Kelly sinds zaterdag voor een paar dagen in Miami voor een Tiffany
    event en is Penelope bij Max in SP. Lily waarschijnlijk ook.

    Max: www.instagram.com/p/DQkY4SBEnOs/

    Penelope gisteren tijdens een open dag van een school in SP:

    imgur.com/IZ4HbRa

