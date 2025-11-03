Max Verstappen is bezig met een sterke reeks in de Formule 1. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft schoot hij als een raket uit de startblokken na de zomerstop. Hij maakt zelfs weer kans op de wereldtitel, en Helmut Marko legt uit dat alle engineers bij Red Bull nu meer naar hem luisteren.

Lange tijd leek een vijfde wereldtitel er dit seizoen niet in te zitten voor Verstappen. Hij worstelde met zijn RB21 en kon zich niet mengen in de strijd met de McLarens. Achter de schermen was het ook onrustig bij Red Bull, en er werd zelfs gesuggereerd dat Verstappen bij het team zou vertrekken. Niet Verstappen, maar teambaas Christian Horner vertrok. De Brit werd opgevolgd door Laurent Mekies, en sindsdien ziet de wereld er heel anders uit.

Na de zomerstop stond Verstappen in alle races op het podium, en wist hij te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Hij profiteerde van de problemen bij de concurrentie van McLaren, en staat daardoor nog maar 36 WK-punten achter op wereldkampioenschapsleider Lando Norris. Veel mensen vroegen zich af waardoor het komt dat Verstappen na een tegenvallende eerste seizoenshelft ineens kan meevechten om de zeges.

Wat is er veranderd?

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet daar niet geheimzinnig over. De Oostenrijker geeft tekst en uitleg in een interview met Formule 1 Magazine: "Alle veranderingen en aanpassingen zijn op een optimale manier samengekomen. Dat is de reden dat de auto nu competitiever is. Max heeft daar met zijn ervaring een belangrijke stem in de technische discussies."

Waarom luisteren de engineers nu beter naar Verstappen?

Volgens Marko luistert men ook beter naar Verstappen sinds de komst van de nieuwe teambaas Mekies. De teamadviseur is vol lof: "Het was belangrijk dat de engineers meer naar Max gingen luisteren. Dat deden ze daarvoor ook wel, maar niet in de omvang van nu."

Marko deelt een positieve boodschap: "Weet je, hiervoor ging het meer over de cijfertjes op de simulator of CFD. Max zei tegen de engineers wat hij nodig had, kreeg zo meer vertrouwen in de auto en die werd makkelijker om mee te rijden. Het window waarin de auto werkt is groter geworden."