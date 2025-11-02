Ralf Schumacher heeft geen goed woord over voor de theorie dat McLaren Lando Norris zou voortrekken in de titelstrijd. Volgens de oud-coureur is er simpelweg géén sprake van voorkeursbehandeling en kiest het team puur voor de snelste man van het moment.

In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Deutschland reageert Schumacher fel op de suggestie dat Norris door teambaas Zak Brown wordt bevoordeeld ten opzichte van Oscar Piastri. “Dat hele verhaal dat Zak Brown Norris zou voortrekken – totale onzin”, zegt hij resoluut. “Ik weet uit betrouwbare bron dat Brown niemand voortrekt. Het enige wat voor hem telt, is dat zijn snelste coureur kampioen wordt. Of dat Norris of Piastri is, interesseert hem totaal niet. Zak is een aardige vent, maar ook een keiharde zakenman. Hij wil gewoon een wereldkampioen in zijn team, punt.”

Toch ziet Schumacher een ander gevaar op de loer liggen binnen het team uit Woking. Volgens hem zou Piastri het gevoel kunnen hebben dat de interne balans is verschoven nu Norris duidelijk de betere vorm te pakken heeft. “Je krijgt de indruk dat hij zich op dit moment niet eerlijk behandeld voelt”, aldus de Duitser. “En dat is gevaarlijk, dat weet ik uit eigen ervaring. Als je redenen gaat zoeken waarom het minder loopt – bijvoorbeeld dat de auto anders aanvoelt of dat er iets niet klopt – dan denken mensen al snel dat je niet meer tevreden bent. En dat is funest voor je mindset.”

Ook de zogeheten Papaya Rules bij McLaren komen ter sprake: de interne afspraken die bepalen hoe de coureurs met elkaar omgaan. Wat Schumacher betreft mogen die nu wel de prullenbak in. “Ze moeten de jongens gewoon vrij laten racen. Wie vooraan rijdt, krijgt automatisch de eerste pitstop, klaar. Zo werkt het bij elk topteam”, stelt hij. “En als ze elkaar van de baan rijden, dan is dat maar zo. Met vier races te gaan moet McLaren ze hun eigen ding laten doen. Het team heeft alles wat het nodig heeft om te winnen – alleen samenwerking is nog belangrijk als Max Verstappen weer dichterbij komt.”