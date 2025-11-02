De naam van George Russell valt opvallend vaak in de wandelgangen van de Formule 1-paddock. Volgens F1Planet zou de Britse Mercedes-coureur een serieuze kandidaat kunnen worden voor Ferrari, mocht Lewis Hamilton of Charles Leclerc vertrekken uit Maranello.

De Italiaanse grootmacht zou onder de indruk zijn van Russell, die sinds zijn overstap van Williams naar Mercedes in 2022 wordt gezien als een van de meest constante rijders van de grid. De 27-jarige Brit pakte dit seizoen al twee zeges – in Canada en Singapore – en staat binnen de Formule 1 hoog aangeschreven om zijn snelheid en professionaliteit.

Hoe zit het met de toekomst van Hamilton en Leclerc?

De geruchten steken de kop op nu de toekomst van zowel Hamilton als Leclerc op losse schroeven lijkt te staan. Volgens diverse Italiaanse media is Ferrari niet van plan om Hamiltons contract, dat eind 2026 afloopt, te verlengen. De veertigjarige Brit kent een moeizaam eerste jaar in het rood: in twintig races wist hij nog geen enkel podium te behalen.

Hoewel Hamilton bij zijn overstap een meerjarig contract tekende ter waarde van ruim 49 miljoen euro, zou hij een optie hebben om het tot eind 2027 te verlengen. Dat ligt volledig in zijn handen, al lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij dat doet als zijn prestaties op dit niveau blijven steken.

Ook bij Leclerc gonst het van de geruchten. De Monegask ligt nog vast bij Ferrari, maar wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek. Sinds zijn debuut voor het team in 2019 behaalde hij slechts acht overwinningen, en Ferrari is er sindsdien niet in geslaagd om de kloof met Red Bull, Mercedes en McLaren te dichten.

Leclerc zelf wuifde die verhalen weg. “Ik heb altijd van Ferrari gehouden en mijn enige obsessie is winnen in het rood,” zei hij tegenover PlanetF1. “Er zijn veel speculaties, maar veel daarvan zijn niet gebaseerd op feiten. Wij focussen ons op onze eigen prestaties.”

Is Russell een optie voor Ferrari?

Bij Mercedes blijft ondertussen ook de toekomst van Russell onderwerp van gesprek. De Brit tekende begin dit jaar een nieuw contract, maar de exacte looptijd is niet bekendgemaakt. Volgens PlanetF1 bevat de deal een clausule die automatisch verlengt tot 2027 als hij volgend seizoen bepaalde sportieve doelen behaalt.

Mercedes maakte eerder al bekend dat Russell en supertalent Andrea Kimi Antonelli in 2026 het rijdersduo zullen vormen. Toch blijft de naam van Max Verstappen rondzingen in Brackley. De regerend viervoudig wereldkampioen werd eerder dit jaar meermaals in verband gebracht met een overstap, en mocht dat opnieuw oplaaien, dan zou dat de kaarten voor Russell opnieuw kunnen schudden.

Ferrari houdt intussen de vinger aan de pols. In Maranello ziet men in Russell een coureur met de juiste mix van snelheid, discipline en ervaring – precies het profiel dat het team kan gebruiken, mocht een van de huidige kopstukken de deur achter zich dichttrekken.