Bizarre stunt in de maak: 'Russell vervangt mogelijk Hamilton bij Ferrari'
  • Gepubliceerd op 02 nov 2025 07:36
  • comments 14
  • Door: Jeroen Immink

De naam van George Russell valt opvallend vaak in de wandelgangen van de Formule 1-paddock. Volgens F1Planet zou de Britse Mercedes-coureur een serieuze kandidaat kunnen worden voor Ferrari, mocht Lewis Hamilton of Charles Leclerc vertrekken uit Maranello.

De Italiaanse grootmacht zou onder de indruk zijn van Russell, die sinds zijn overstap van Williams naar Mercedes in 2022 wordt gezien als een van de meest constante rijders van de grid. De 27-jarige Brit pakte dit seizoen al twee zeges – in Canada en Singapore – en staat binnen de Formule 1 hoog aangeschreven om zijn snelheid en professionaliteit.

Meer over Ferrari

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

25 okt
 Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

30 okt

Hoe zit het met de toekomst van Hamilton en Leclerc?

De geruchten steken de kop op nu de toekomst van zowel Hamilton als Leclerc op losse schroeven lijkt te staan. Volgens diverse Italiaanse media is Ferrari niet van plan om Hamiltons contract, dat eind 2026 afloopt, te verlengen. De veertigjarige Brit kent een moeizaam eerste jaar in het rood: in twintig races wist hij nog geen enkel podium te behalen.

Hoewel Hamilton bij zijn overstap een meerjarig contract tekende ter waarde van ruim 49 miljoen euro, zou hij een optie hebben om het tot eind 2027 te verlengen. Dat ligt volledig in zijn handen, al lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij dat doet als zijn prestaties op dit niveau blijven steken.

Ook bij Leclerc gonst het van de geruchten. De Monegask ligt nog vast bij Ferrari, maar wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek. Sinds zijn debuut voor het team in 2019 behaalde hij slechts acht overwinningen, en Ferrari is er sindsdien niet in geslaagd om de kloof met Red Bull, Mercedes en McLaren te dichten.

Leclerc zelf wuifde die verhalen weg. “Ik heb altijd van Ferrari gehouden en mijn enige obsessie is winnen in het rood,” zei hij tegenover PlanetF1. “Er zijn veel speculaties, maar veel daarvan zijn niet gebaseerd op feiten. Wij focussen ons op onze eigen prestaties.”

Is Russell een optie voor Ferrari?

Bij Mercedes blijft ondertussen ook de toekomst van Russell onderwerp van gesprek. De Brit tekende begin dit jaar een nieuw contract, maar de exacte looptijd is niet bekendgemaakt. Volgens PlanetF1 bevat de deal een clausule die automatisch verlengt tot 2027 als hij volgend seizoen bepaalde sportieve doelen behaalt.

Mercedes maakte eerder al bekend dat Russell en supertalent Andrea Kimi Antonelli in 2026 het rijdersduo zullen vormen. Toch blijft de naam van Max Verstappen rondzingen in Brackley. De regerend viervoudig wereldkampioen werd eerder dit jaar meermaals in verband gebracht met een overstap, en mocht dat opnieuw oplaaien, dan zou dat de kaarten voor Russell opnieuw kunnen schudden.

Ferrari houdt intussen de vinger aan de pols. In Maranello ziet men in Russell een coureur met de juiste mix van snelheid, discipline en ervaring – precies het profiel dat het team kan gebruiken, mocht een van de huidige kopstukken de deur achter zich dichttrekken.

Knookie.nl

Posts: 1.063

Hoezo is dit een stunt?

Zeker weer een ongefundeerde schreeuwheadline van deze sait zodat wij click-vee kunnen losgaan op “vriend George”?

Het klinkt mij eigenlijk redelijk logisch in de oren. Alsof ze bij Ferrari eindelijk vanuit ratio over dingen nadenken ipv uit emotie.

Russell doet he... [Lees verder]

  • 13
  • 2 nov 2025 - 08:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell Ferrari

Reacties (14)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.385

    Oh dat valt zeker onder de Silly Season 2027. Ik denk eerder dat Ferrari dan voor Baerman kiest als die een goede ontwikkeling laat zien.

    • + 8
    • 2 nov 2025 - 07:55
  • Knookie.nl

    Posts: 1.063

    Hoezo is dit een stunt?

    Zeker weer een ongefundeerde schreeuwheadline van deze sait zodat wij click-vee kunnen losgaan op “vriend George”?

    Het klinkt mij eigenlijk redelijk logisch in de oren. Alsof ze bij Ferrari eindelijk vanuit ratio over dingen nadenken ipv uit emotie.

    Russell doet het al twee seizoenen niet onverdienstelijk. Heeft ervaring bij een topteam, laat snelheid zien en is op de baan niet per sé van zijn stuk te krijgen, dus solide. Maar of tie ook een auto kan verbeteren en een team op sleeptouw kan nemen, dat zie ik nog niet. En al lijkt het een prima keuze, vind ik ‘m in veel dingetjes nog wel tekort schieten tov een echte topper.

    • + 13
    • 2 nov 2025 - 08:39
    • VestAan

      Posts: 745

      Grote kans dat Mercedes de motor voor volgend jaar goed op orde heeft. Het is dat erg dom om van Mercedes naar Ferrari te verkassen.

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 09:05
    • WC MAX

      Posts: 7.129

      Precies dit. Ik denk dat van alle jonge(re) honden in de F1 Russell momenteel een van de beste opties na Max is. Zeker dit jaar heeft Russell mooie dingen laten zien, dus er zit ook nog steeds rek in zijn ontwikkeling.
      Echter....er zitten toch ook een paar leuke rookies tussen in het huidige deelnemersveld. Als Ferrari zijnde kun je ook hun ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden om dan vervolgens toe te happen. Met leclerc heb je immers al een teamleader in huis wat de druk op de rookie (relatief) iets vermindert.

      • + 4
      • 2 nov 2025 - 09:32
    • Knookie.nl

      Posts: 1.063

      Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, @Vestaan.

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 10:14
    • Snork

      Posts: 22.032

      Een klik-titel met niet meer dan een scheet in de lucht die nergens op berust. Zo werkt het hier. Kliks scoren. Maar daardoor hebben wij gratis en voor niks een forum om daarover te klagen 😉

      • + 1
      • 2 nov 2025 - 13:39
  • John6

    Posts: 11.224

    Oud nieuws eind 2026 stoppen ze met Lewis, er zijn wel meerdere rijders die er voor in aanmerking zullen komen.

    • + 3
    • 2 nov 2025 - 10:10
  • Snorremans

    Posts: 107

    Supertalent Antonelli? Hij doet het leuk maar supertalent is echt overdreven maar wellicht heb ik iets over het hoofd gezien.

    • + 9
    • 2 nov 2025 - 10:30
  • TylaHunter

    Posts: 10.591

    Ik vind het leuk dat een saitt die steeds verder afwijkt van eigen journalistiek, berichten overneemt van saiitts die nooit aan journalistiek hebben gedaan.

    Ik krijg een beetje het idee van dat WCeend een B merk begint genaamd WCotter: Wij van WCotter raden WCeend aan!

    • + 9
    • 2 nov 2025 - 11:11
    • koppie toe

      Posts: 4.726

      Het grote verdienmodel en alvast je eigen graf graven wanneer Max stopt.
      Ben een aantal weken naar andere saits aan het kijken geweest.
      Het is overal bij de één nog erger dan de ander.
      Toch maar weer hier voor de reacties.

      • + 7
      • 2 nov 2025 - 12:00
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 481

    Wat een onzinbericht! Pure verzinsels. Als dit, dan dat.

    Bovendien, zolang Ferrari met die clowneske race-engineers blijft komen, wordt het nóóit kampioen - met geen enkele coureur...

    • + 3
    • 2 nov 2025 - 12:38
  • Knalpijp

    Posts: 2.162

    Lull verhaall Russell.

    • + 2
    • 2 nov 2025 - 13:07
  • shakedown

    Posts: 1.476

    Uiteraard is Russel een naam die Ferrari afweegt. Net als Verstappen, Norris, Piastri of Sainz.

    Bearman is niet Ferrari waardig. Die is veel te licht. Soms een leuke race, maar over het algemeen te traag.

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 13:32
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.529

    Hopla! Liggen we weer in een dubbele clickbate-deuk van het lachen.
    Niemand neemt ons nog ernstig. Hilarisch!

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:40

Meer nieuws

