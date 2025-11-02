'Een wereldtitel voor Verstappen zou fantastisch zijn voor de Formule 1'

Max Verstappen is in volle strijd om het wereldkampioenschap. Samen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri strijden de drie coureurs om de wereldtitel. Verstappen heeft een achterstand van 36 punten op de twee coureurs. F1-analist Peter Windsor voorspelt dat het wereldkampioenschap voor Verstappen goed zal zijn voor de sport.

De achterstand van 36 punten betekent dat Verstappen negen punten per Grand Prix-weekend moet inhalen. Aangezien er nog twee sprintraces zijn en nog vier hoofdraces, zou dit mogelijk kunnen zijn. De Nederlander is in goede vorm.

'Verstappen moet winnen'

Peter Windsor zegt op het YouTube-kanaal van Cameron Cc: "Ik zou het geweldig vinden als Max dat zou doen. Als we al zo enthousiast waren toen hij misschien tweede zou worden in Mexico, stel je dan eens voor wat er zou gebeuren als hij het wereldkampioenschap zou winnen. Stel je eens voor wat dat zou betekenen voor de sport, voor het geld, voor Liberty Media, voor Wall Street – voor alles, maar ook omdat Max een heel erg goede coureur is, zou het volkomen terecht zijn."

Verstappen is al heel veel punten ingelopen. De Red Bull-coureur keek in Nederland nog tegen een achterstand van 104 punten aan, maar heeft dat in vijf races tijd omgedraaid naar 36 punten. Het wereldkampioenschap voelt daardoor veel dichterbij.

McLaren verdient het ook

"Dat gezegd hebbende, hebben Lando en Oscar ups en downs meegemaakt bij McLaren; in het geval van Lando heeft hij zeker groeipijnen ervaren, terwijl Oscar dat minder heeft gedaan."

Maar beiden hebben hun momenten gehad en beiden hebben op prachtige wijze Grand Prix-overwinningen behaald, dus beiden verdienen het om wereldkampioen te worden, hoe het ook afloopt voor hen", vertelt Windsor. De analist laat weten dat Norris en Piastri beide een goed seizoen hebben gedraaid. Waar de Australiër zeven overwinningen heeft behaald, heeft Lando Norris zes overwinningen behaald.

"Ik heb daar eigenlijk geen mening over; ik vind dat ze het allebei verdienen. Hoewel de periode waar Oscar nu doorheen gaat een beetje een schaduw werpt op alles wat hij tot nu toe heeft bereikt, en hij echt uit zijn dip moet komen en verder moet gaan", vertelt Windsor over het wereldkampioenschap.