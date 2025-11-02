user icon
'Een wereldtitel voor Verstappen zou fantastisch zijn voor de Formule 1'

'Een wereldtitel voor Verstappen zou fantastisch zijn voor de Formule 1'
  Gepubliceerd op 02 nov 2025 11:40
  12
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is in volle strijd om het wereldkampioenschap. Samen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri strijden de drie coureurs om de wereldtitel. Verstappen heeft een achterstand van 36 punten op de twee coureurs. F1-analist Peter Windsor voorspelt dat het wereldkampioenschap voor Verstappen goed zal zijn voor de sport.

De achterstand van 36 punten betekent dat Verstappen negen punten per Grand Prix-weekend moet inhalen. Aangezien er nog twee sprintraces zijn en nog vier hoofdraces, zou dit mogelijk kunnen zijn. De Nederlander is in goede vorm.

'Verstappen moet winnen'

Peter Windsor zegt op het YouTube-kanaal van Cameron Cc: "Ik zou het geweldig vinden als Max dat zou doen. Als we al zo enthousiast waren toen hij misschien tweede zou worden in Mexico, stel je dan eens voor wat er zou gebeuren als hij het wereldkampioenschap zou winnen. Stel je eens voor wat dat zou betekenen voor de sport, voor het geld, voor Liberty Media, voor Wall Street – voor alles, maar ook omdat Max een heel erg goede coureur is, zou het volkomen terecht zijn."

Verstappen is al heel veel punten ingelopen. De Red Bull-coureur keek in Nederland nog tegen een achterstand van 104 punten aan, maar heeft dat in vijf races tijd omgedraaid naar 36 punten. Het wereldkampioenschap voelt daardoor veel dichterbij.

McLaren verdient het ook

"Dat gezegd hebbende, hebben Lando en Oscar ups en downs meegemaakt bij McLaren; in het geval van Lando heeft hij zeker groeipijnen ervaren, terwijl Oscar dat minder heeft gedaan."
Maar beiden hebben hun momenten gehad en beiden hebben op prachtige wijze Grand Prix-overwinningen behaald, dus beiden verdienen het om wereldkampioen te worden, hoe het ook afloopt voor hen", vertelt Windsor. De analist laat weten dat Norris en Piastri beide een goed seizoen hebben gedraaid. Waar de Australiër zeven overwinningen heeft behaald, heeft Lando Norris zes overwinningen behaald. 

"Ik heb daar eigenlijk geen mening over; ik vind dat ze het allebei verdienen. Hoewel de periode waar Oscar nu doorheen gaat een beetje een schaduw werpt op alles wat hij tot nu toe heeft bereikt, en hij echt uit zijn dip moet komen en verder moet gaan", vertelt Windsor over het wereldkampioenschap. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.696

'Een wereldtitel voor Verstappen zou fantastisch zijn voor de Formule 1'

Hoezo?
Heeft hij er niet genoeg dan?
En waarom Max?
En waarom niet 'n ander?

Vragen waar ik vandaag niet aan uit komt......verdikkeme!

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.696

    'Een wereldtitel voor Verstappen zou fantastisch zijn voor de Formule 1'

    Hoezo?
    Heeft hij er niet genoeg dan?
    En waarom Max?
    En waarom niet 'n ander?

    Vragen waar ik vandaag niet aan uit komt......verdikkeme!

    • koppie toe

      Posts: 4.726

      Windsor is dan ook een fanboy.
      Laat Norris maar een keertje kampioen worden.

    • Flexwing

      Posts: 183

      Nee hij moet er nog meer hebben ouwe jij bent echte verstappen fan.

    • schwantz34

      Posts: 41.223

      Waarom Max?

      Omdat een achterstand van 104 punten inlopen om daardoor alsnog de titel te pakken gewoon simply lovely de grootste comeback in de F1 geschiedenis is.

      Daarom Max!

    • mario

      Posts: 14.490

      Als je de huidige puntentelling omzet naar de oude puntentellingen of juist andersom, dan zijn zulke achterstanden wel vaker ingelopen aan het eind van het seizoen...
      Met nog 4 raceweekenden te gaan, waarvan er ook nog 2 sprintraces is 36 punten achterstand helemaal niet veul heur... En 104 punten inlopen als je nog bijna een half jaar te gaan hebt is ook niet bijzonder veul heur... Wel knap natuurlijk....
      Kimi deed het in 2007 om met nog 2 races te gaan 17 punten ombuigen naar de titel... Ter vergelijking zou Max dan met nog twee races te gaan (laatste sprintrace natuurlijk niet meegerekend) 51 punten achter moeten staan op de leider...

    • MustFeed

      Posts: 10.359

      104 punten inlopen ten opzichte van een team dat al constructeurskampioen is is natuurlijk gigantisch. Mario onderschat weer eens hoe uitzonderlijk dit is. Niet eens de helft van deze achterstand is ooit ingelopen en zeker met een budget cap zou dit helemaal absurd zijn. Dat gaan we waarschijnlijk ook nooit meer meemaken.

  • Pietje Bell

    Posts: 31.716

    Het kan aan mij liggen, maar ik vind Max er hier heel moe uitzien tijdens zijn vakantie.
    Dit was op Congonhas Airport van Sao Paulo gisteren om 12:30u lokale tijd.
    Het toestel is doorgevlogen naar het grote Internationale Guarulhos Airport waar
    een vliegtuig langer geparkeerd mag worden.

    https://postimg.cc/R6kDmnLb

    https://postimg.cc/0MjhCsVr

    • 919

      Posts: 3.810

      Niet gek toch? Hij moest aan de gang in de Halloween nacht, de foto's van hoe ze verkleed was blijven geheim, maar een voorstelling kan je er van bij maken.

    • Larry Perkins

      Posts: 61.155

      Vind eerder dat ouwe Kel er heel anders uitziet (2e foto).

  • SennaS

    Posts: 10.736

    Deze sait wordt overspoeld met bewierook verhalen van Max en zijn tegenstanders zijn mentaal geknakte coureurs of prutsers.
    Tis ook wat allemaal.

    • Housmans

      Posts: 236

      Ga dan!
      win - win... .🤭

  • mario

    Posts: 14.490

    Volgens mij is het voor geen enkele sport (behalve bepaalde fans natuurlijk) goed als een wereldkampioen te lang wereldkampioen blijft... Dan haken juist mensen af en derft de sport inkomsten...

