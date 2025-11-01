user icon
icon

'F1-exit voor Tsunoda: Deur naar IndyCar staat open'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'F1-exit voor Tsunoda: Deur naar IndyCar staat open'
  • Gepubliceerd op 01 nov 2025 10:39
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda heeft mogelijk zijn laatste seizoen in de Formule 1 gereden. Het blijft nog altijd onduidelijk wie de laatste twee zitjes bij Racing Bulls pakt. Waarschijnlijk gaat Isack Hadjar met Verstappen bij Red Bull Racing rijden. 

Meer over Yuki Tsunoda Red Bull onder vuur genomen: "Ze beschermen Tsunoda!"

Red Bull onder vuur genomen: "Ze beschermen Tsunoda!"

30 okt
 'Aston Martin kiest voor Crawford, toekomst Tsunoda in F1 lijkt voorbij'

'Aston Martin kiest voor Crawford, toekomst Tsunoda in F1 lijkt voorbij'

29 okt

Er zijn drie coureurs in de race voor een zitje bij Racing Bulls. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Arvid Lindblad willen alle drie een stoeltje voor komend seizoen. Tsunoda lijkt de minst logische keus van de drie geworden nu hij extreem wordt gelinkt aan een stoeltje in de IndyCar.

Honda speelt een grote rol

Het Japanse Honda speelt hier een grote rol in. Yuki Tsunoda rijdt bij Red Bull Racing niet zijn beste seizoen en staat momenteel zeventiende met 28 punten. Volgens Autocar New Zealand maakt Tsunoda een grote kans in de IndyCar. Dat biedt hoop voor Liam Lawson. 

De Nieuw-Zeelander werd al na twee Grand Prix-weekenden gedegradeerd van Red Bull Racing naar Racing Bulls. Hij kwam hier uiteindelijk tot dertig punten en staat momenteel vijftiende in het wereldkampioenschap. Honda stapt aankomend seizoen over van Red Bull Racing naar Aston Martin, maar daar lijkt geen plek te zijn voor Yuki Tsunoda. 

Andere F1-coureurs in de IndyCar

Yuki Tsunoda heeft een gelukje, want vijf van de twaalf teams in de IndyCar rijden met een Honda-motor. Eerdere F1-coureurs die in de IndyCar gereden hebben zijn Fernando Alonso, Romain Grosjean, Marcus Ericsson en Teo Fabi. Dit zijn maar een paar van de coureurs die later nog in de IndyCar of Indy 500 hebben gereden. 

Yuki Tsunoda startte het seizoen goed met een vijfde plek in de kwalificatie van Australië. De Japanner werd al na twee races gepromoveerd naar Red Bull Racing, maar heeft sindsdien geen hoge ogen meer gegooid. Tsunoda staat daardoor zeventiende met 28 punten. De coureur heeft dit seizoen de zesde plek als hoogste resultaat gehaald.

Pietje Bell

Posts: 31.700

[i]"Volgens Autocar New Zealand maakt Tsunoda een grote kans in de IndyCar.
Dat biedt hoop voor Liam Lawson."[/i]

Liam Lawsonkomt ook uit New Zaeland.

Hetzelfde blad/site heeft al vaker broodje aap verhaaltjes verteld over Liam
die achteraf gebakken lucht bleken te zijn.

  • 1
  • 1 nov 2025 - 11:18
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Liam Lawson Arvid Lindblad Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 106

    Zou oprecht niet weten wat hij nog in de F1 te zoeken heeft. Tijd genoeg gehad om te rijpen vervolgens door naar een top team en laat, verhoudingsgewijs, echt helemaal niks zien.

    Spullen inpakken, deur dichttrekken en wegwezen.

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 10:53
    • Aquarius72

      Posts: 722

      Nee, ik ook niet. Als je ziet hoe hij begon is het nogal een wonder dat hij het zolang heeft vol kunnen houden. De meeste ruwe stenen blijken ook werkelijk ruwe stenen te zijn en geen diamanten 🤷🏻‍♂️

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 11:17
  • Pietje Bell

    Posts: 31.700

    "Volgens Autocar New Zealand maakt Tsunoda een grote kans in de IndyCar.
    Dat biedt hoop voor Liam Lawson."

    Liam Lawsonkomt ook uit New Zaeland.

    Hetzelfde blad/site heeft al vaker broodje aap verhaaltjes verteld over Liam
    die achteraf gebakken lucht bleken te zijn.

    • + 1
    • 1 nov 2025 - 11:18

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Land Japan
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, Japan
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar