Yuki Tsunoda heeft mogelijk zijn laatste seizoen in de Formule 1 gereden. Het blijft nog altijd onduidelijk wie de laatste twee zitjes bij Racing Bulls pakt. Waarschijnlijk gaat Isack Hadjar met Verstappen bij Red Bull Racing rijden.

Er zijn drie coureurs in de race voor een zitje bij Racing Bulls. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Arvid Lindblad willen alle drie een stoeltje voor komend seizoen. Tsunoda lijkt de minst logische keus van de drie geworden nu hij extreem wordt gelinkt aan een stoeltje in de IndyCar.

Honda speelt een grote rol

Het Japanse Honda speelt hier een grote rol in. Yuki Tsunoda rijdt bij Red Bull Racing niet zijn beste seizoen en staat momenteel zeventiende met 28 punten. Volgens Autocar New Zealand maakt Tsunoda een grote kans in de IndyCar. Dat biedt hoop voor Liam Lawson.

De Nieuw-Zeelander werd al na twee Grand Prix-weekenden gedegradeerd van Red Bull Racing naar Racing Bulls. Hij kwam hier uiteindelijk tot dertig punten en staat momenteel vijftiende in het wereldkampioenschap. Honda stapt aankomend seizoen over van Red Bull Racing naar Aston Martin, maar daar lijkt geen plek te zijn voor Yuki Tsunoda.

Andere F1-coureurs in de IndyCar

Yuki Tsunoda heeft een gelukje, want vijf van de twaalf teams in de IndyCar rijden met een Honda-motor. Eerdere F1-coureurs die in de IndyCar gereden hebben zijn Fernando Alonso, Romain Grosjean, Marcus Ericsson en Teo Fabi. Dit zijn maar een paar van de coureurs die later nog in de IndyCar of Indy 500 hebben gereden.

Yuki Tsunoda startte het seizoen goed met een vijfde plek in de kwalificatie van Australië. De Japanner werd al na twee races gepromoveerd naar Red Bull Racing, maar heeft sindsdien geen hoge ogen meer gegooid. Tsunoda staat daardoor zeventiende met 28 punten. De coureur heeft dit seizoen de zesde plek als hoogste resultaat gehaald.