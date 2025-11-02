Mercedes baalt van tegenvallende race Russell

Mercedes-topman Bradley Lord analyseerde de Grand Prix van Mexico van George Russell. Waar de Brit sterk startte, eindigde hij uiteindelijk op de zevende plaats. Het was niet het resultaat waar George Russell op hoopte.

In de chaos rond Verstappen en Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico was George Russell redelijk wat plekken verloren. De Red Bull- en Ferrari-coureur reden elkaar bijna de baan af, waardoor het erg druk en chaotisch werd.

'Grand Prix van Mexico lukte niet'

"De eerste ronden verliepen niet zoals we hadden gehoopt. George was een van de weinige coureurs in de top vijf die tussen de witte lijnen bleef, waardoor hij terrein verloor. In de zesde ronde werd hij vervolgens in de steek gelaten en verloor hij nog twee posities", vertelde Bradley Lord, nadat hij de Grand Prix van Mexico heeft geanalyseerd.

"Hij voelde zich terecht benadeeld door deze uitkomst, omdat dit uiteindelijk bepalend was voor het resultaat van zijn race. Kimi profiteerde van het verlies van George en beheerde zijn banden volgens een geplande éénstopsstrategie achter Bearman, toen George en Piastri binnen DRS-bereik kwamen."

Russell wilde van positie wisselen

George Russell wilde van positie wisselen tijdens de Grand Prix van Mexico. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli reed voor zijn neus en Russell dacht sneller te zijn. Ollie Bearman reed voor de Mercedessen en Russell dacht sneller te zijn.

"Na een aantal ronden besloten we de auto's om te wisselen om George de kans te geven de Haas aan te vallen, omdat hij het gevoel had dat hij snelheid in huis had, maar hij kon geen terrein winnen, omdat de banden na de ronden in de vuile lucht niet meer optimaal waren", eindigde Lord. George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 258 punten. Hij verschilt 63 punten met nummer drie Max Verstappen. De Brit zou nog derde kunnen worden.