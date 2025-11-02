user icon
Mercedes baalt van tegenvallende race Russell
  • Gepubliceerd op 02 nov 2025 12:41
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Mercedes-topman Bradley Lord analyseerde de Grand Prix van Mexico van George Russell. Waar de Brit sterk startte, eindigde hij uiteindelijk op de zevende plaats. Het was niet het resultaat waar George Russell op hoopte. 

In de chaos rond Verstappen en Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico was George Russell redelijk wat plekken verloren. De Red Bull- en Ferrari-coureur reden elkaar bijna de baan af, waardoor het erg druk en chaotisch werd. 

'Grand Prix van Mexico lukte niet'

"De eerste ronden verliepen niet zoals we hadden gehoopt. George was een van de weinige coureurs in de top vijf die tussen de witte lijnen bleef, waardoor hij terrein verloor. In de zesde ronde werd hij vervolgens in de steek gelaten en verloor hij nog twee posities", vertelde Bradley Lord, nadat hij de Grand Prix van Mexico heeft geanalyseerd. 

"Hij voelde zich terecht benadeeld door deze uitkomst, omdat dit uiteindelijk bepalend was voor het resultaat van zijn race. Kimi profiteerde van het verlies van George en beheerde zijn banden volgens een geplande éénstopsstrategie achter Bearman, toen George en Piastri binnen DRS-bereik kwamen."

Russell wilde van positie wisselen

George Russell wilde van positie wisselen tijdens de Grand Prix van Mexico. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli reed voor zijn neus en Russell dacht sneller te zijn. Ollie Bearman reed voor de Mercedessen en Russell dacht sneller te zijn. 

"Na een aantal ronden besloten we de auto's om te wisselen om George de kans te geven de Haas aan te vallen, omdat hij het gevoel had dat hij snelheid in huis had, maar hij kon geen terrein winnen, omdat de banden na de ronden in de vuile lucht niet meer optimaal waren", eindigde Lord. George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 258 punten. Hij verschilt 63 punten met nummer drie Max Verstappen. De Brit zou nog derde kunnen worden.

Rimmer

Posts: 12.952

Hij reed, zoals wel vaker, gewoon weer eens een typische Russell race.
Matig starten, daarna veel janken en matennaaien om vervolgens achter Kimi te eindigen.
Kimi reed een 1 stopper en deed dit met verve. Dat Russell dan klaagt dat hij erachter vast zit is triest. Je rijdt toch op de een bloeds... [Lees verder]

  • 7
  • 2 nov 2025 - 13:32
F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (6)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.696

    Het complete verhaal is dat ze bij Mercedes een te late call deden.

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 13:26
  • Rimmer

    Posts: 12.950

    Hij reed, zoals wel vaker, gewoon weer eens een typische Russell race.
    Matig starten, daarna veel janken en matennaaien om vervolgens achter Kimi te eindigen.
    Kimi reed een 1 stopper en deed dit met verve. Dat Russell dan klaagt dat hij erachter vast zit is triest. Je rijdt toch op de een bloedsnelle twee stopper? Ga er dan langs als je zo snel bent. Maar dat was hij helemaal niet. Als Kimi hem er meteen langs had gelaten dan had Russell daarna alsnog hopeloos vast gezeten achter Bearman.
    Kimi had in een gevecht nooit hard verdedigt en zelfs toen lukte het al niet, laat staan in een echt gevecht met Bearman.
    Russell was gewoon matig en gaat hard de Lewis kant op. Veel janken weinig presteren.

    • + 7
    • 2 nov 2025 - 13:32
    • SennaS

      Posts: 10.736

      Volgens mij ben je niet echt objectief jegens Russell die nr1 staatsvijand is van de oranje camping.
      Ik vind zijn gedrag ook niet denderend maar je kunt ook doorslaan in je comments.
      Ik vind heb op de baan 1 vd snelste coureurs, zo niet de snelste, als je kijkt wat hij presteert in die brakke mercedes..

      • + 3
      • 2 nov 2025 - 13:44
    • Housmans

      Posts: 238

      "Volgens mij ben je niet echt objectief........... maar je kunt ook doorslaan in je comments."

      Komende van SennaS...
      Raap mij op!!!
      😂🤣😂🤣

      • + 3
      • 2 nov 2025 - 17:53
    • schwantz34

      Posts: 41.225

      Gelukkig ben jij over alles wat Max heeft gepresteerd wel altijd zeer objectief SennaS, hulde, dank, en respect daarvoor!

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 17:54
    • Damon Hill

      Posts: 19.423

      @Rimmer,
      Weinig presteren? Ben je nou aan het trollen om het trollen? Russell rijdt het hele jaar al een indrukwekkend seizoen en rijdt Antonelli eigenlijk het snot voor de ogen. De keren dat Antonelli bij Russell in de buurt komt zijn op 1 hand te tellen.

      Russell is juist super constant en lijkt wel zo een beetje het maximale (of bijna het maximale) uit de Mercedes te halen.

      • + 0
      • 2 nov 2025 - 18:52

