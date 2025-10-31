user icon
Verstappen op jacht naar unieke Hamilton-statistiek in Brazilië
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 17:22
  • comments 23
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen kan een bijzondere statistiek afpakken van Lewis Hamilton. In 229 Grands Prix heeft Verstappen 123 podiumplaatsen behaald. Dat betekent dat de Nederlander meer dan de helft van de gestarte Grands Prix ook echt op het podium is geëindigd. 

Lewis Hamilton heeft 202 podiums in 376 Grands Prix gehaald. Daarmee heeft Hamilton ook iets meer dan de helft van zijn races op het podium gestaan. De Brit gaat al bijna twintig jaar mee, dus dat is een knappe prestatie.

Verstappen heeft zijn eerste podium gehaald

Het is alweer negen jaar terug in de tijd sinds het eerste podium van Max Verstappen. De Nederlandse F1-coureur behaalde zijn eerste overwinning en podium tijdens zijn eerste Grand Prix als Red Bull-coureur. Na de promotie van Toro Rosso naar Red Bull Racing wist de Nederlander de Grand Prix van Spanje in 2016 te winnen.

Er zijn maar twee coureurs die meer podiumplaatsen hebben dan Max Verstappen: Michael Schumacher en Lewis Hamilton. De Nederlander heeft veel minder Grands Prix gereden dan de twee ervaren wereldkampioenen, dus als we het aantal podiums met het aantal races afwegen, heeft Verstappen 53,71% van de races op het podium gestaan. Lewis Hamilton heeft 53,72% van zijn races op het podium gestaan.

Welke coureurs nog meer?

In de jaren '50 en '60 waren er veel minder races dan vandaag de dag. Destijds reden ze ongeveer tien Grands Prix per seizoen. Daardoor staan José-Froilán González, Giuseppe Farina en Luigi Fagiolo boven de twee wereldkampioenen. 

Als Verstappen nog een podium pakt, haalt hij Lewis Hamilton in op dit gebied, dus weet de Nederlander wat hem te doen staat komend Grand Prix-weekend in Brazilië. De Nederlander won hier vorig seizoen nog op fenomenale wijze en heeft al vaker bewezen hier te kunnen winnen. Hij zal meer dan negen punten boven Lando Norris moeten eindigen, mocht hij willen inlopen.

schwantz34

Posts: 41.218

Max is keihard onderweg om de goatste aller goatsten te worden. Niet alleen vanwege zijn algemene schrikbarende statistieken, maar ook door in Barcelona direct zijn debut race voor RBR te winnen, maar ook door in de GT3 op één van de aller moeilijkste circuits ter wereld direct in zijn allereer... [Lees verder]

  • 5
  • 31 okt 2025 - 18:17
Reacties (23)

  • koppie toe

    Posts: 4.715

    Iets met worst..
    Niemand leest Wikipedia.

    • + 2
    • 31 okt 2025 - 17:30
    • HarryLam

      Posts: 4.973

      99,56 % van de statistieken zijn zinloos.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 21:05
    • Sauber

      Posts: 440

      Het bizarre van deze wiki statistiekjes is dat Hamilton bij Ferrari vanzelf daalt in die statistieken, en Verstappen dus eigenlijk niks hoeft te doen.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:45
  • Larry Perkins

    Posts: 61.126

    Het zal @Aquarius72 echt aan z'n bips oxideren!

    • + 2
    • 31 okt 2025 - 17:47
    • Aquarius72

      Posts: 721

      Ik had dit bericht nog niet gezien maar begrijp nu helemaal waar die oxidatie plekjes vandaan komen @Larry. Dat wordt weer Sudocreme smeren. Is goed voor babybilletjes dus zal bij mij ook nog wel een beetje helpen.

      • + 4
      • 31 okt 2025 - 19:49
    • Larry Perkins

      Posts: 61.126

      Sterke!

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 20:15
  • schwantz34

    Posts: 41.218

    Max is keihard onderweg om de goatste aller goatsten te worden. Niet alleen vanwege zijn algemene schrikbarende statistieken, maar ook door in Barcelona direct zijn debut race voor RBR te winnen, maar ook door in de GT3 op één van de aller moeilijkste circuits ter wereld direct in zijn allereerste race echt iedereen helemaal de moeder te rijden!

    • + 5
    • 31 okt 2025 - 18:17
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.057

      Het allergrootste huzarenstuk wat hij afgeleverd heeft blijft toch heel 2023 wat mij betreft.

      Zelfs de niet fans als ik zagen daar (o.a ) echt wel iets bijzonders gebeuren.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 18:21
    • Larry Perkins

      Posts: 61.126

      Heel Gallië was bezet door de Romeinen (Britse eilandbewoners en hun journaille). "Heel Gallië? Nee, een klein dorpje (Max) blijft dapper weerstand bieden tegen de Romeinse overheersing..."

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 18:39
  • Pietje Bell

    Posts: 31.696

    Vandaag is de 2e foto van Max en de oude Piquet in Brasilia online geplaatst.

    Today the driver was at the Brasília racetrack along with his father-in-law Nelson Piquet
    and the president of FADF, Renato Constantino!

    Vraag me af wat hij daar hele dagen doet op dat afgelegen landgoed met Piquet
    en zijn 26-jarige (27 inmiddels?) vrouw.
    Hij houdt van watersporten en skiën in zijn vakanties.

    https://postimg.cc/2q0HMm1N

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 18:55
    • schwantz34

      Posts: 41.218

      Ik denk zomaar dat die Ouw-Piquet tussen alle water en ski activiteiten door, echt geen moment onbenut laat om die 6 of 27 jarige vriendin/vrouw zo slecht mogelijk te laten lopen!

      Zo goed Ouw?

      • + 2
      • 31 okt 2025 - 19:07
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      En wat heeft Max daaraan als Nelson activiteiten met zijn vrouw doet?
      Ze zijn al enige tijd getrouwd, dus niet zijn vriendin.
      Kelly zal dus wel weer een broertje of zusje erbij krijgen.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 19:13
    • Larry Perkins

      Posts: 61.126

      Welke huurmoordenaar staat er dit keer tussen Max en papa Piquet?

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 19:16
    • schwantz34

      Posts: 41.218

      Sorry, maar het zal me werkelijk worst wezen wat die lui privé allemaal uitspoken @Pietje!

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 19:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      Een foto en een video van Max op het Autodrome BRB vandaag:

      Autódromo Internacional Nelson Piquet

      Passing through Brasília, before the Formula 1 São Paulo GP,
      four-champion driver Max Verstappen visited the International Speedway of Brasilia today alongside his father-in-law and former driver Nelson Piquet.
      The space, closed 12 years ago, and under BRB management since 2022, will be returned to the city fully remodeled for the next 30th for the StockCar race. The Super Champions have already approved the site.
      Verstappen found the track fast, wide and safe. Not long to go Brasilia 💙

      https://www.instagram(.)com/p/DQe6eAMkbLW/

      Formula 1 world four-champion, Max Verstappen, visited the International Speedway of Brazil and got to know the progress of the works!
      🇧🇷 A historic moment for Brazilian automobile!

      Video Max in gesprek met Piquet op het circuit:

      https://www.instagram(.)com/p/DQe4TaMkQcN/
      .

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 20:29
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      "Welke huurmoordenaar staat er dit keer tussen Max en papa Piquet?"

      Staat hierboven @Larry!

      The president of FADF, Renato Constantino!

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 20:31
    • HarryLam

      Posts: 4.973

      Er is een zwembad......

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 21:07
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      Dat klopt @Harry, maar wat moet hij daar doen? Baantjes trekken? Spelen met Kelly of de 26-jarige vrouw van Piquet? De rest van de familie woont allemaal in Sao Paulo, behalve die Pedro met zijn hoog zwangere vrouw.
      Max heeft allemaal van die water speeldingen waar je de zee mee op en in moet, daar houdt hij van en daar kun je niets mee in een zwembad.
      Hij vertelde eens dat hij het heerlijk vond om met kerstavond daar te zijn vanwege een bepaald Braziliaans gerecht en omdat ze met z'n twintigen aan tafel zaten, maar daar is nu ook geen sprake van.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 21:24
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      Gevonden! Hier had Max het over: Feijoada is een stoofpot van bonen en verschillende soorten vlees.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 21:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      "exoticsbrazil

      Originele audio

      HAVE YOU EVER THOUGHT OF meeting the current Formula 1 champion in traffic here in Brazil? 😳

      Imagine: You go out for lunch on a leisurely Friday and you cross a
      Ferrari GTC4 Lusso cruising the streets. As you zoom in, you realize
      Nelson Piquet is at the wheel, and in the passenger seat... JUST
      @maxverstappen1 F1 World Champion himself!

      The scene seems surreal for us Brazilians, but it happened today in Brasília. He went to visit @autodromobrb.
      One of those moments that make any enthusiast doubt their own eyes!

      Some days are just better than others..

      The scene was recorded by our friend @gusmartinsf

      📍Brasília, DF "

      https://www.instagram(.)com/p/DQe9XhFDoT4/

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 21:43
    • John6

      Posts: 11.216

      Max was al vroeg naar Brasil gegaan, dus ik denk dat je over Max geen zorgen hoeft te maken, die vermaakt zich wel, hij kan daar heerlijk relaxen.

      Als hij er geen zak aan vond dan zat hij daar ook niet.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:34
  • Roxas

    Posts: 53

    Hij zal meer dan negen punten boven Lando Norris moeten eindigen, mocht hij willen inlopen.

    En op Piastri dan? Als Piastri wint, Max 2de wordt en Norris wordt maar 6de dan loop Max 10 in op Norris, maar wordt het gat van 36 vergroot naar 42 omdat Piastri weer op 1 staat.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 22:06
    • schwantz34

      Posts: 41.218

      Ik ga er gezien de de bloedvorm waarin Max en Lando verkeren vanuit dat Max zowel de vermaledijde sprintrace als hoofdrace wint van Lando, en daardoor dus 8 p.nten inloopt tot minimaal slechts 28 p.nten achterstand. Maar als het gaat regenen op Inter Lagos dan denk ik dat hij nog wel veel meer p.nten zal goedmaken dan dat, en het verschil dus veel minder dan 25 p.nten zal zijn, en dan gaat het pas echt serieus leuk worden natuurlijk! ;)

      Ik geloof dus nog volop in 5 op een rij voor Max!

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 22:36

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
