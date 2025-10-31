Verstappen op jacht naar unieke Hamilton-statistiek in Brazilië

Max Verstappen kan een bijzondere statistiek afpakken van Lewis Hamilton. In 229 Grands Prix heeft Verstappen 123 podiumplaatsen behaald. Dat betekent dat de Nederlander meer dan de helft van de gestarte Grands Prix ook echt op het podium is geëindigd.

Lewis Hamilton heeft 202 podiums in 376 Grands Prix gehaald. Daarmee heeft Hamilton ook iets meer dan de helft van zijn races op het podium gestaan. De Brit gaat al bijna twintig jaar mee, dus dat is een knappe prestatie.

Verstappen heeft zijn eerste podium gehaald

Het is alweer negen jaar terug in de tijd sinds het eerste podium van Max Verstappen. De Nederlandse F1-coureur behaalde zijn eerste overwinning en podium tijdens zijn eerste Grand Prix als Red Bull-coureur. Na de promotie van Toro Rosso naar Red Bull Racing wist de Nederlander de Grand Prix van Spanje in 2016 te winnen.

Er zijn maar twee coureurs die meer podiumplaatsen hebben dan Max Verstappen: Michael Schumacher en Lewis Hamilton. De Nederlander heeft veel minder Grands Prix gereden dan de twee ervaren wereldkampioenen, dus als we het aantal podiums met het aantal races afwegen, heeft Verstappen 53,71% van de races op het podium gestaan. Lewis Hamilton heeft 53,72% van zijn races op het podium gestaan.

Welke coureurs nog meer?

In de jaren '50 en '60 waren er veel minder races dan vandaag de dag. Destijds reden ze ongeveer tien Grands Prix per seizoen. Daardoor staan José-Froilán González, Giuseppe Farina en Luigi Fagiolo boven de twee wereldkampioenen.

Als Verstappen nog een podium pakt, haalt hij Lewis Hamilton in op dit gebied, dus weet de Nederlander wat hem te doen staat komend Grand Prix-weekend in Brazilië. De Nederlander won hier vorig seizoen nog op fenomenale wijze en heeft al vaker bewezen hier te kunnen winnen. Hij zal meer dan negen punten boven Lando Norris moeten eindigen, mocht hij willen inlopen.