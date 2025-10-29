Felipe Massa trekt ten strijde tegen de Formule 1-organisatie. De Braziliaan, voormalig coureur van Ferrari, eist een schadevergoeding van omgerekend zo’n 82 miljoen dollar (ruim 64 miljoen pond) voor het verlies van zijn wereldtitel in 2008. Volgens Massa werd hij door het beruchte Crashgate-schandaal van zijn kampioenschap beroofd.

De zaak van de oud-Ferrari-coureur ligt deze week op tafel bij de Royal Courts of Justice in Londen. Massa heeft een rechtszaak aangespannen tegen de FIA, de commerciële rechtenhouder FOM en voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. Aanleiding was een interview uit 2023, waarin Ecclestone erkende dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al tijdens het raceweekend in Singapore van het schandaal op de hoogte waren, maar besloten te zwijgen om het imago van de sport te beschermen.

Crashgate speelt hoofdrol in Massa-zaak

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Renault-coureur Nelson Piquet Jr. bewust in bocht 17, waardoor de safetycar naar buiten kwam. Die timing gaf teamgenoot Fernando Alonso – eveneens Renault-rijder – de kans om verrassend de race te winnen. Later werd bevestigd dat Piquet Jr. de crash had geënsceneerd in opdracht van teambaas Flavio Briatore en technisch directeur Pat Symonds.

Voor Massa betekende het een ramp. De Ferrari-coureur lag aan de leiding, maar verloor alles door een mislukte pitstop onder de safetycar: Ferrari liet hem te vroeg vertrekken, met de brandstofslang nog aan zijn wagen. Het kostte hem kostbare punten in de titelstrijd met Lewis Hamilton, die dat jaar kampioen werd – met slechts één punt voorsprong.

"Hierdoor ben ik geen kampioen geworden"

“Crashgate heeft mij het kampioenschap gekost,” liet Massa eerder al optekenen. De Braziliaan wil niet alleen erkenning, maar ook financiële compensatie voor de schade die hij naar eigen zeggen heeft geleden.

De hoorzittingen in Londen zijn inmiddels begonnen. Rechter Sir Robert Jay bekijkt de dossiers en hoort beide partijen. Uiterlijk vrijdag wordt duidelijk of de zaak een volledig proces krijgt of wordt afgewezen. In dat laatste geval kan Massa’s juridische strijd na zeventien jaar abrupt ten einde komen.