FIA valt Massa aan bij begin van geruchtmakende F1-rechtszaak

FIA valt Massa aan bij begin van geruchtmakende F1-rechtszaak
  Gepubliceerd op 29 okt 2025 12:46
  7
  Door: Bob Plaizier

De zaak van Felipe Massa tegen de FIA en de Formule 1 is van start gegaan in Londen. De Braziliaanse oud-coureur is van mening dat hij eigenlijk recht heeft op de wereldtitel van 2008, en wijst naar het Crashgate-schandaal. De FIA opent nu de aanval op Massa.

Massa verloor in 2008 de bloedstollende titelstrijd van Lewis Hamilton. De toenmalige Ferrari-coureur had zich bij zijn verlies neergelegd, maar toen duidelijk werd dat Bernie Ecclestone en de FIA mogelijk eerder wisten van het Crashgate-schandaal, stapte hij naar de rechter. Zonder Crashgate was hij namelijk wél wereldkampioen geworden in 2008, en hij is van mening dat het in de doofpot is gestopt. De Braziliaan hoopt op een flinke schadevergoeding, en vandaag meldde hij zich voor het eerst in de rechtbank in Londen.

Hoe kijkt de FIA naar de zaak?

De FIA opende daar de aanval op Massa in hun openingspleidooi: "De claim van de heer Massa is net zo geknutseld als overdreven ambitieus. De Braziliaanse multimiljonair, woonachtig in Brazilië, dient een claim in in het rechtsgebied van Engeland en Wales."

De FIA lijkt te willen aangeven dat Massa de zaakjes niet goed op orde heeft, zo gaan verder met hun verhaal: "Het is een claim die betrekking heeft op het verbreken van de regels van de FIA, een private sportorganisatie gevestigd in Frankrijk. De claim gaat ook nog eens over de gebeurtenissen van de Formule 1 Grand Prix van Singapore in 2008, dat is zeventien jaar geleden."

Fouten van Ferrari

De FIA is daarnaast van mening dat Massa ook naar zichzelf mag kijken. Ze wijzen op het feit dat Massa in 2008 in Singapore wegreed met de brandstofslang nog in zijn auto: "De claim van Massa gaat voorbij aan een reeks van eigen fouten of die van zijn team Ferrari tijdens de Grand Prix van Singapore, fouten die direct hebben bijgedragen aan zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap."

Massa heeft geen bewijs behalve de uitspraken van Bernie zelf waarin deze aangeeft dat ze destijds al op de hoogte waren van het valse spel maar niet ingrepen vanwege de schade die dat aan de sport zou toebrengen.
Dat is iets heel anders dan Piquet die pas na een jaar naar buiten trad toen er ni...
[Lees verder]

  29 okt 2025 - 13:13
Reacties (7)

  Statman

    Als dit echt een goede weergave is van het openingspleidooi van de advocaten van de FIA, hebben ze blijkbaar geen inhoudelijke argumenten tegen de claim van Massa.

    NicoS

      De FIA weet van zichzelf dat ze zo corrupt zijn als maar zijn kan. De doofpot is zo groot als een zeecontainer, zoveel zit er inmiddels al in na al die jaren….;)

    koppie toe

      Nooit gelijk al je opties en verdediging op tafel leggen.
      Benieuwd wat Massa op tafel legt en op welke manier.

  BoerTeun

    Als dit het openingspleidooi van de FIA is dan ligt Massa rollend op de vloer van het lachen denk ik.

  John6

    Oh jee die FIA hebben niets, kan nog leuk worden, Ze wijzen op het feit dat Massa in 2008 in Singapore wegreed met de brandstofslang nog in zijn auto, lol.

  Rimmer

    Massa heeft geen bewijs behalve de uitspraken van Bernie zelf waarin deze aangeeft dat ze destijds al op de hoogte waren van het valse spel maar niet ingrepen vanwege de schade die dat aan de sport zou toebrengen.
    Dat is iets heel anders dan Piquet die pas na een jaar naar buiten trad toen er niets meer viel in te grijpen.
    Dat Massa na de uitspraken van Bernie alsnog een zaak startte om in ieder geval financieel een beetje rechtdoening af te dwingen is niet meer dan logisch en terecht.
    Of het ook stand houdt is een tweede. Bernie kan het zich opeens niet meer herinneren, ontkent bepaalde uitspraken zo gedaan te hebben en de andere hoofdrol speler is allang dood.
    Het zal dus afhangen van wat de getuige (de journalist die Bernies uitspraken opschreef) kan verklaren. Als die verklaart dat Bernie het echt zo gezegd heeft of zelfs de transcriptie nog heeft dan kan Massa wel eens in het gelijk gesteld worden dat hij door het uitblijven van een actie van de FIA (bv. de race ongeldig verklaren vanwege fraude) een mogelijke titel is misgelopen en daarmee miljoenen aan inkomsten en status etc.
    Het kan een ellenlang slepende zaak worden waarin alle drek nogmaals naar boven wordt gehaald.
    Iets waar Alpine, Flavio, Renault, Bernie, FIA en daarmee Ben Sulayem geen trek in hebben.
    Een schikking van ettelijke miljoenen ligt dan voor de hand en daarmee zou Massa zijn gelijk maar vooral genoegdoening halen.

  jd2000

    Met de niet zakelijke reactie van de FIA laten ze zien hoe zielig ze zijn. Klaarblijkelijk dachten ze dat ze onaantastbaar zijn. Heb altijd gedacht dat het een nutteloze actie van Massa is. Nu hoop ik dat hij het gaat winnen. Go for it!

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

