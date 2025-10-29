FIA valt Massa aan bij begin van geruchtmakende F1-rechtszaak

De zaak van Felipe Massa tegen de FIA en de Formule 1 is van start gegaan in Londen. De Braziliaanse oud-coureur is van mening dat hij eigenlijk recht heeft op de wereldtitel van 2008, en wijst naar het Crashgate-schandaal. De FIA opent nu de aanval op Massa.

Massa verloor in 2008 de bloedstollende titelstrijd van Lewis Hamilton. De toenmalige Ferrari-coureur had zich bij zijn verlies neergelegd, maar toen duidelijk werd dat Bernie Ecclestone en de FIA mogelijk eerder wisten van het Crashgate-schandaal, stapte hij naar de rechter. Zonder Crashgate was hij namelijk wél wereldkampioen geworden in 2008, en hij is van mening dat het in de doofpot is gestopt. De Braziliaan hoopt op een flinke schadevergoeding, en vandaag meldde hij zich voor het eerst in de rechtbank in Londen.

Hoe kijkt de FIA naar de zaak?

De FIA opende daar de aanval op Massa in hun openingspleidooi: "De claim van de heer Massa is net zo geknutseld als overdreven ambitieus. De Braziliaanse multimiljonair, woonachtig in Brazilië, dient een claim in in het rechtsgebied van Engeland en Wales."

De FIA lijkt te willen aangeven dat Massa de zaakjes niet goed op orde heeft, zo gaan verder met hun verhaal: "Het is een claim die betrekking heeft op het verbreken van de regels van de FIA, een private sportorganisatie gevestigd in Frankrijk. De claim gaat ook nog eens over de gebeurtenissen van de Formule 1 Grand Prix van Singapore in 2008, dat is zeventien jaar geleden."

Fouten van Ferrari

De FIA is daarnaast van mening dat Massa ook naar zichzelf mag kijken. Ze wijzen op het feit dat Massa in 2008 in Singapore wegreed met de brandstofslang nog in zijn auto: "De claim van Massa gaat voorbij aan een reeks van eigen fouten of die van zijn team Ferrari tijdens de Grand Prix van Singapore, fouten die direct hebben bijgedragen aan zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap."