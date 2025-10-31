Adrian Newey bewondert Verstappen: “Hij is mentaal onbreekbaar”

Adrian Newey heeft in de James Allen on F1-podcast opnieuw lof uitgesproken over Max Verstappen. De legendarische ontwerper, jarenlang het brein achter Red Bulls succes, ziet in de Nederlander “de perfecte combinatie van talent, intelligentie en onverwoestbare focus”. Volgens Newey is Verstappen “de beste coureur waarmee ik ooit heb gewerkt”.

De samenwerking tussen de twee leverde van 2021 tot 2024 een ongekende reeks van wereldtitels op. “Wat me vooral bijblijft, is zijn vermogen om onder druk foutloos te blijven. Dat zie je zelden,” aldus de Brit.

Moeizame jeugd als krachtbron

Newey ziet Verstappens mentale weerbaarheid als zijn grootste wapen. “Hij heeft geen makkelijke jeugd gehad, dat weet iedereen. Maar juist dat heeft hem gevormd. Hij laat zich door niets of niemand uit balans brengen. Zodra hij zijn helm opzet, is hij volledig gefocust. Alles buiten de cockpit verdwijnt.”

Die mentaliteit verklaart volgens Newey waarom Verstappen zo constant presteert, zelfs in moeilijke weekenden. “Hij begrijpt zijn auto tot in de kleinste details en werkt harder dan wie dan ook. Dat maakt hem een kampioen.”

Sinds zijn vertrek bij Red Bull werkt Newey aan het ambitieuze project van Aston Martin. Met Honda als motorpartner en een volledig nieuwe fabriek in Silverstone wil het team in 2026 meestrijden om de titel. “We bouwen iets bijzonders,” zegt Newey. “Ik ben niet iemand die stil kan zitten.”

Volgens insiders is Newey’s invloed al merkbaar in de aerodynamische richting van de 2026-bolide. Toch blijft Verstappen voor hem een speciaal hoofdstuk. “Ik heb met veel grote namen gewerkt, maar Max is uniek. Zijn focus en inzicht zijn van een ander niveau.”