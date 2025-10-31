user icon
Adrian Newey bewondert Verstappen: “Hij is mentaal onbreekbaar”
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 10:32
  • Door: Bob Plaizier

Adrian Newey heeft in de James Allen on F1-podcast opnieuw lof uitgesproken over Max Verstappen. De legendarische ontwerper, jarenlang het brein achter Red Bulls succes, ziet in de Nederlander “de perfecte combinatie van talent, intelligentie en onverwoestbare focus”. Volgens Newey is Verstappen “de beste coureur waarmee ik ooit heb gewerkt”. 

De samenwerking tussen de twee leverde van 2021 tot 2024 een ongekende reeks van wereldtitels op. “Wat me vooral bijblijft, is zijn vermogen om onder druk foutloos te blijven. Dat zie je zelden,” aldus de Brit. 

Moeizame jeugd als krachtbron 

Newey ziet Verstappens mentale weerbaarheid als zijn grootste wapen. “Hij heeft geen makkelijke jeugd gehad, dat weet iedereen. Maar juist dat heeft hem gevormd. Hij laat zich door niets of niemand uit balans brengen. Zodra hij zijn helm opzet, is hij volledig gefocust. Alles buiten de cockpit verdwijnt.” 

Die mentaliteit verklaart volgens Newey waarom Verstappen zo constant presteert, zelfs in moeilijke weekenden. “Hij begrijpt zijn auto tot in de kleinste details en werkt harder dan wie dan ook. Dat maakt hem een kampioen.” 

Nieuwe uitdaging bij Aston Martin 

Sinds zijn vertrek bij Red Bull werkt Newey aan het ambitieuze project van Aston Martin. Met Honda als motorpartner en een volledig nieuwe fabriek in Silverstone wil het team in 2026 meestrijden om de titel. “We bouwen iets bijzonders,” zegt Newey. “Ik ben niet iemand die stil kan zitten.”

Volgens insiders is Newey’s invloed al merkbaar in de aerodynamische richting van de 2026-bolide. Toch blijft Verstappen voor hem een speciaal hoofdstuk. “Ik heb met veel grote namen gewerkt, maar Max is uniek. Zijn focus en inzicht zijn van een ander niveau.”

F1 Nieuws Max Verstappen Adrian Newey Red Bull Racing Aston Martin

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

