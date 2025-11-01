Jacques Villeneuve heeft Oscar Piastri geanalyseerd. De McLaren-coureur streed bijna het hele seizoen om de overwinningen, maar heeft de afgelopen vijf raceweekenden niets meer van zich laten zien. De Australiër heeft al vijf races op rij niet meer gewonnen en vier races geen podium meer behaald.

Piastri gaf zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weg in Mexico. Zijn teamgenoot Lando Norris staat nu met een punt boven de Australiër. In The F1 Show van Sky Sports vertellen Jacques Villeneuve en Martin Brundle over de McLaren-coureur.

'Soms zak je in rond het einde van het seizoen'

"Je hebt in iedere sport teams die een gemiddeld seizoen draaien, maar zodra de play-offs en de finales eraan komen, zijn ze het beste team. En waarom? Ze waren het hele seizoen toch middenmoot? Tegelijkertijd zijn er teams die instorten nadat ze alles hebben gewonnen. Dit gebeurt voortdurend", vertelt Villeneuve over de vormdip van Piastri. De McLaren-coureur heeft in de afgelopen vier GP-weekenden maar 47 punten behaald.

"We zagen vroeg in het seizoen geen heel geweldige Lando, in ieder geval niet de Lando van eind vorig jaar. We bleven zeggen dat dit kwam door de stap vooruit van Piastri. Maar zette Piastri wel een stap voorwaarts, of zat Lando er gewoon niet lekker in? Hij bleef zeggen dat hij zich niet echt op zijn gemak voelde in de auto. Misschien heeft dat Piastri enigszins zelfgenoegzaam gemaakt."

Piastri had een keerpunt

De nummer twee in het wereldkampioenschap eindigde in de muur tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Volgens Martin Brundle was dat de druppel voor Piastri: "Dat was een moeilijk weekend, met twee crashes en een valse start. Het lijkt een beetje ontspoord te zijn. Er lijkt in zijn hoofd iets gebeurd te zijn. Er is iets fout gegaan en hij heeft wat vertrouwen verloren."

'Verstappen wint ineens alles'

"We komen in Bakoe en ineens wint Max alles. En Lando zet een stap: hij rijdt sneller en beter dan hij het hele seizoen heeft gedaan. Maar Piastri zet die stap niet; hij zat al op de limiet. Als dat zo is en je moet twee tienden extra vinden, kom je problemen tegen die eerder niet bestonden", vertelt Villeneuve.

"Dat sluipt in je hoofd, waardoor je langzamer en langzamer wordt. Je begint afstellingen te verzinnen die niet bestaan, je gaat twijfelen aan je manier van rijden. Je ziet in de data dat je teamgenoot in een bocht een tiende sneller is, waardoor je anders wilt gaan rijden. Juist dan gaat het mis."