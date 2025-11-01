user icon
icon

Piastri is de weg kwijt: "Het zit helemaal mis in zijn hoofd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri is de weg kwijt: "Het zit helemaal mis in zijn hoofd"
  • Gepubliceerd op 01 nov 2025 12:41
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Jacques Villeneuve heeft Oscar Piastri geanalyseerd. De McLaren-coureur streed bijna het hele seizoen om de overwinningen, maar heeft de afgelopen vijf raceweekenden niets meer van zich laten zien. De Australiër heeft al vijf races op rij niet meer gewonnen en vier races geen podium meer behaald. 

Meer over Oscar Piastri Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt
 McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

18 okt

Piastri gaf zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weg in Mexico. Zijn teamgenoot Lando Norris staat nu met een punt boven de Australiër. In The F1 Show van Sky Sports vertellen Jacques Villeneuve en Martin Brundle over de McLaren-coureur.

'Soms zak je in rond het einde van het seizoen'

"Je hebt in iedere sport teams die een gemiddeld seizoen draaien, maar zodra de play-offs en de finales eraan komen, zijn ze het beste team. En waarom? Ze waren het hele seizoen toch middenmoot? Tegelijkertijd zijn er teams die instorten nadat ze alles hebben gewonnen. Dit gebeurt voortdurend", vertelt Villeneuve over de vormdip van Piastri. De McLaren-coureur heeft in de afgelopen vier GP-weekenden maar 47 punten behaald.

"We zagen vroeg in het seizoen geen heel geweldige Lando, in ieder geval niet de Lando van eind vorig jaar. We bleven zeggen dat dit kwam door de stap vooruit van Piastri. Maar zette Piastri wel een stap voorwaarts, of zat Lando er gewoon niet lekker in? Hij bleef zeggen dat hij zich niet echt op zijn gemak voelde in de auto. Misschien heeft dat Piastri enigszins zelfgenoegzaam gemaakt."

Piastri had een keerpunt

De nummer twee in het wereldkampioenschap eindigde in de muur tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Volgens Martin Brundle was dat de druppel voor Piastri: "Dat was een moeilijk weekend, met twee crashes en een valse start. Het lijkt een beetje ontspoord te zijn. Er lijkt in zijn hoofd iets gebeurd te zijn. Er is iets fout gegaan en hij heeft wat vertrouwen verloren."

'Verstappen wint ineens alles'

"We komen in Bakoe en ineens wint Max alles. En Lando zet een stap: hij rijdt sneller en beter dan hij het hele seizoen heeft gedaan. Maar Piastri zet die stap niet; hij zat al op de limiet. Als dat zo is en je moet twee tienden extra vinden, kom je problemen tegen die eerder niet bestonden", vertelt Villeneuve.

"Dat sluipt in je hoofd, waardoor je langzamer en langzamer wordt. Je begint afstellingen te verzinnen die niet bestaan, je gaat twijfelen aan je manier van rijden. Je ziet in de data dat je teamgenoot in een bocht een tiende sneller is, waardoor je anders wilt gaan rijden. Juist dan gaat het mis."

Larry Perkins

Posts: 61.135

[i] "Piastri is de weg kwijt." [/i]

Piastri is onderweg in een Venezolaans bootje maar gelukkig is Donald J. Trump hem aan het opsporen...

  • 2
  • 1 nov 2025 - 12:52
F1 Nieuws Jacques Villeneuve Martin Brundle Oscar Piastri McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.135

    "Piastri is de weg kwijt."

    Piastri is onderweg in een Venezolaans bootje maar gelukkig is Donald J. Trump hem aan het opsporen...

    • + 2
    • 1 nov 2025 - 12:52
  • Larry Perkins

    Posts: 61.135

    The F1 Show van Sky Sports:

    Lando booed in Mexico and was Lewis Hamilton’s 10-second penalty fair? | The F1 Show
    Sky Sports F1, 48,27 minuten)

    https://youtu.be/oV_AisT-vNE

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 12:56
  • Flexwing

    Posts: 182

    Kan nog steeds alle kanten op we gaan het zien in de laatste race.

    • + 1
    • 1 nov 2025 - 13:15

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Jacques Villeneuve -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CA
  • Geb. datum 9 apr 1971 (54)
  • Geb. plaats Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada, CA
  • Gewicht 67 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar