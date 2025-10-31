Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari zit er bijna op. De zevenvoudig wereldkampioen had veel tijd nodig om te wennen, en wacht nog op zijn eerste podium. Hij legt uit wat het grote verschil is tussen Ferrari en de andere topteams waarvoor hij heeft gereden.

Hamilton maakte afgelopen winter de schokkende overstap van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar in dienst van de Duitse renstal besloot Hamilton dat het tijd was om zijn jeugddroom te gaan najagen, en dat resulteerde in iets wat een sprookje leek te worden. Al snel werd Hamilton met beide benen op de grond gezet, en werd duidelijk dat hij moest wennen aan zijn nieuwe omgeving.

Bij Mercedes wist hij precies hoe alles ging en wat hij van de mensen kon verwachten. Na jaren met overwegend Brits personeel te hebben gewerkt, moest Hamilton dit jaar wennen aan de Italiaanse gang van zaken. Het leverde hem een sprintzege in China op, maar verder volgden er geen successen. Hij staat met nog vier raceweekenden te gaan op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 146 punten.

Wat is het verschil met Mercedes?

In een interview met Ferrari Magazine verklaart Hamilton wat het grote verschil is tussen zijn huidige werkgever en zijn vorige team Mercedes: "De anderen zijn iets minder... kleurrijk. Ze hebben hun kwaliteiten, maar Italianen zijn wat geëmotioneerder, op de goede en slechte manier. Vooral op de goede manier, denk ik. Je ziet elke dag de passie, denk bijvoorbeeld aan de manier waarop Italianen over eten praten. In Engeland praten ze niet zo enthousiast over Fish and Chips!"

Hoe groot was de verandering?

Gevraagd of hij had verwacht dat zijn overstap naar Ferrari zo'n groot ding zou zijn, reageert Hamilton duidelijk: "Ik wist dat het groots zou zijn om onze merken samen te brengen. Maar toch kwam het hard binnen: 'Dit is nog groter dan ik had verwacht'. Het is prachtig en er zijn veel positieve dingen, maar het brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Iedereen verwachtte dat we direct zouden winnen, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd."