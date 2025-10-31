user icon
Hamilton schrok van enorme cultuurverschillen bij Ferrari

Hamilton schrok van enorme cultuurverschillen bij Ferrari
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 13:22
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari zit er bijna op. De zevenvoudig wereldkampioen had veel tijd nodig om te wennen, en wacht nog op zijn eerste podium. Hij legt uit wat het grote verschil is tussen Ferrari en de andere topteams waarvoor hij heeft gereden.

Hamilton maakte afgelopen winter de schokkende overstap van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar in dienst van de Duitse renstal besloot Hamilton dat het tijd was om zijn jeugddroom te gaan najagen, en dat resulteerde in iets wat een sprookje leek te worden. Al snel werd Hamilton met beide benen op de grond gezet, en werd duidelijk dat hij moest wennen aan zijn nieuwe omgeving.

Bij Mercedes wist hij precies hoe alles ging en wat hij van de mensen kon verwachten. Na jaren met overwegend Brits personeel te hebben gewerkt, moest Hamilton dit jaar wennen aan de Italiaanse gang van zaken. Het leverde hem een sprintzege in China op, maar verder volgden er geen successen. Hij staat met nog vier raceweekenden te gaan op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 146 punten.

Wat is het verschil met Mercedes?

In een interview met Ferrari Magazine verklaart Hamilton wat het grote verschil is tussen zijn huidige werkgever en zijn vorige team Mercedes: "De anderen zijn iets minder... kleurrijk. Ze hebben hun kwaliteiten, maar Italianen zijn wat geëmotioneerder, op de goede en slechte manier. Vooral op de goede manier, denk ik. Je ziet elke dag de passie, denk bijvoorbeeld aan de manier waarop Italianen over eten praten. In Engeland praten ze niet zo enthousiast over Fish and Chips!"

Hoe groot was de verandering?

Gevraagd of hij had verwacht dat zijn overstap naar Ferrari zo'n groot ding zou zijn, reageert Hamilton duidelijk: "Ik wist dat het groots zou zijn om onze merken samen te brengen. Maar toch kwam het hard binnen: 'Dit is nog groter dan ik had verwacht'. Het is prachtig en er zijn veel positieve dingen, maar het brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Iedereen verwachtte dat we direct zouden winnen, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd."

919

Posts: 3.805

Ik geloof ook best dat Hamilton moeite heeft met 'When in Rome, do as the Romans do'.

  • 1
  • 31 okt 2025 - 13:26
Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.805

    Ik geloof ook best dat Hamilton moeite heeft met 'When in Rome, do as the Romans do'.

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 13:26
  • jd2000

    Posts: 7.383

    Onze merken samen te brengen.... Dat dus. Zit niets authentieks aan die man.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 14:58

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

