Wolff blijft boos over 2021: "Besluit van één krankzinnige"

De veelbesproken seizoensfinale van 2021 blijft een open wond voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker sprak zich in de afgelopen jaren regelmatig kritisch uit over deze situatie, en hij deelt nu wederom zijn weinig verhullende mening. Ook zijn vrouw Susie Wolff legt uit waarom het zoveel pijn deed.

Voor het team van Mercedes is de ontknoping van het seizoen 2021 nog altijd een soort trauma. In Abu Dhabi verloor hun coureur Lewis Hamilton toen in de allerlaatste ronde het titelduel van Max Verstappen. Dit gebeurde nadat toenmalig wedstrijdleider Michael Masi had besloten om de Safety Car in de laatste ronde naar binnen te halen, en alleen de achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden er voorbij te laten.

Het zorgde ervoor dat Verstappen op verse banden kon toeslaan, en zijn eerste wereldtitel kon pakken. Bij Mercedes reageerde men woest op de beslissing van Masi. Vele maanden later werd er geconcludeerd dat Masi een menselijke fout had gemaakt, maar dat hij wel te goeder trouw had gehandeld. De Australiër vertrok uiteindelijk bij de FIA, en voor Wolff blijft hij voor altijd een soort bron van ergernis.

Hoe kijkt Wolff nu naar het incident?

Bijna vier jaar na de veelbesproken race kan Wolff het niet laten om weer uit te halen. De Oostenrijker doet dat dit keer in gesprek met The Telegraph: "Ik heb een dergelijk verlies van controle over een bepaalde situatie niet meer meegemaakt sinds mijn kindertijd. Er is één krankzinnige die in principe de status van de grootste kampioen aller tijden kan vernietigen."

Susie Wolff deelt de gevoelens

Ook Susie Wolff ervoer een gevoel van machteloosheid in deze situatie. De vrouw van de Mercedes-teambaas en de baas van de F1 Academy is er ook heel helder over: "Er was ongeloof. Dat de beslissing van één persoon om de regels te interpreteren, op een manier waarop ze nooit eerder geïnterpreteerd waren, zo'n uitkomst kon veroorzaken. Dat viel me heel zwaar en ook nog lang daarna was dat het geval."

Maximo

Posts: 9.567

Als Max niet ongedeerd uit die crash op Silverstone was gekomen had de actie van 1 krankzinnige coureur er voor gezorgd dat 1 van de beste coureurs aller tijden nooit een F1 titel had kunnen behalen.

  • 18
  • 31 okt 2025 - 11:23
  • Need5Speed

    Posts: 3.270

    "Er is één krankzinnige die in principe de status van de grootste kampioen aller tijden kan vernietigen."
    Gelukkig is dat niet gebeurd, Abu Dhabi heeft voorkomen dat Silverstone de doorslag gaf.

    • + 14
    • 31 okt 2025 - 10:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.679

    Dat Max de titel verdiende gedurende het gehele jaar staat als 'n paal boven water....niemand was beter.

    Dat die discutabele beslissing nooit zo uitgevoerd had mogen worden staat ook als 'n paal boven water.

    Al met al.....de beste heeft gewonnen dat jaar.....klaar!

    • + 6
    • 31 okt 2025 - 10:59
    • Davidof

      Posts: 27

      Deze kan op een tegeltje Ouw-Zakrat

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:15
  • Maximo

    Posts: 9.567

    Als Max niet ongedeerd uit die crash op Silverstone was gekomen had de actie van 1 krankzinnige coureur er voor gezorgd dat 1 van de beste coureurs aller tijden nooit een F1 titel had kunnen behalen.

    • + 18
    • 31 okt 2025 - 11:23
  • jd2000

    Posts: 7.382

    Hi hi hi

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 11:43
  • DenniSNL1980

    Posts: 348

    Zucht.... Kan er niet eens gestopt worden met berichten over AD2021.
    Echt elke keer dat zelfde simpele geneuzel om maar reacties te ontlokken.
    Vertel liever eens wat over de huidige stand van de top 3 in de F1 ofzo.

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 11:45
    • Larry Perkins

      Posts: 61.105

      Je hebt gelijk, tijd om 'ons' voor te bereiden op de GP van Brazilië, en dit is de beste manier...

      Extended Highlights | 2024 Sao Paulo Grand Prix
      (23,14 minuten)

      https://youtu.be/QGTErgNcpDM

      "Simply lovely, I tell you that!"

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:56
  • MustFeed

    Posts: 10.354

    Nee Wolff. Alle teams waren het erover eens dat de wedstrijdleiding moest proberen om een race niet te eindigen achter een safety car. Dan kan je nu achteraf wel gaan huilen, maar hier heb je zelf in meegestemd.

    En Hamilton had natuurlijk nooit mogen winnen in Silverstone, dat waren al 32 onterechte punten.

    • + 9
    • 31 okt 2025 - 11:46
  • snailer

    Posts: 30.588

    Ik moet WOlff bedanken. Ik ga weer effe kijken. Hahahahaha! Yessss.

    • + 6
    • 31 okt 2025 - 11:51
  • Larry Perkins

    Posts: 61.105

    Iedere keer als Toffe Toto zich weer kwaad maakt over AD21 krijg ik weer een gevoel van gelukzaligheid. Dan komen de herinneringen terug aan het glansrijk gewonnen WK van Verstappen en heb ik de neiging (of meer) om de beelden van toen nog eens terug te halen (zie hieronder).
    Binnenkort het standbeeld van Nicholas Latifi voor de RB-fabriek in Milton Keynes weer eens bezoeken…
    ________________________

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
    (1,14 minuten)
    https://youtu.be/v9X-XPJipFs

    Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
    (2,23 minuten)
    https://youtu.be/UETFGbhdy40

    Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
    (28,06 minuten)
    https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)
    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
    (25,37 minuten)
    https://youtu.be/V6Cfal0-rds

    • + 4
    • 31 okt 2025 - 11:54
  • BoerTeun

    Posts: 1.469

    Juist, misschien kunnen we het nog eens over 2021 hebben?

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 11:57
    • Mr Marly

      Posts: 7.857

      Monza was prachtig één tweetje voor McLaren na een zeeeer lange periode van droogte dat jaar.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:29
    • koppie toe

      Posts: 4.708

      Baku?

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:35
  • Wingleader

    Posts: 3.345

    Deze krankzinnige nam een beslissing die binnen de toen geldende regels was. Zo krankzinnig was die niet. Nee Wolff jullie beslissing om niet te pitten was de oorzaak, niet Masi.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 12:43
  • nr 76

    Posts: 7.100

    Als Verstappen dir seizoen de titel misloopt ol een punt of 5, dan heeft ie zelf zijn kampioenschap verprutst in Barcelona.

    Hamilton had in 2021 zeker 4 flinke fouten die hem punten hebben gekost, en meer weekenden waar ie niet maximaal gescoord heeft.
    Ik denk dat je altind eerst naar je eigen prestaties moet kijken als je niet gewonnen hebt.

    Lewis geval was als 4 penalties missen, en dan over de scheids gaan klagen als je niet gewonnen hebt.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 12:51
  • NicoS

    Posts: 19.574

    Soms loopt het niet zoals je graag zou willen….
    Hoort bij het leven, maar als je redeneert dat er meerdere kansen om zeep zijn geholpen door Lewis zelf, is dat volgens mij wel te relativeren…
    Het seizoen bestaat niet uit één voorval die niet in je voordeel is verlopen.
    Natuurlijk is het makkelijker om naar anderen te wijzen dan kritisch naar jezelf te kijken, en dan zou kunnen realiseren dat je het toch zelf een aantal keren hebt laten liggen gedurende het seizoen.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 12:57

