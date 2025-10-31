Wolff blijft boos over 2021: "Besluit van één krankzinnige"

De veelbesproken seizoensfinale van 2021 blijft een open wond voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker sprak zich in de afgelopen jaren regelmatig kritisch uit over deze situatie, en hij deelt nu wederom zijn weinig verhullende mening. Ook zijn vrouw Susie Wolff legt uit waarom het zoveel pijn deed.

Voor het team van Mercedes is de ontknoping van het seizoen 2021 nog altijd een soort trauma. In Abu Dhabi verloor hun coureur Lewis Hamilton toen in de allerlaatste ronde het titelduel van Max Verstappen. Dit gebeurde nadat toenmalig wedstrijdleider Michael Masi had besloten om de Safety Car in de laatste ronde naar binnen te halen, en alleen de achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden er voorbij te laten.

Het zorgde ervoor dat Verstappen op verse banden kon toeslaan, en zijn eerste wereldtitel kon pakken. Bij Mercedes reageerde men woest op de beslissing van Masi. Vele maanden later werd er geconcludeerd dat Masi een menselijke fout had gemaakt, maar dat hij wel te goeder trouw had gehandeld. De Australiër vertrok uiteindelijk bij de FIA, en voor Wolff blijft hij voor altijd een soort bron van ergernis.

Hoe kijkt Wolff nu naar het incident?

Bijna vier jaar na de veelbesproken race kan Wolff het niet laten om weer uit te halen. De Oostenrijker doet dat dit keer in gesprek met The Telegraph: "Ik heb een dergelijk verlies van controle over een bepaalde situatie niet meer meegemaakt sinds mijn kindertijd. Er is één krankzinnige die in principe de status van de grootste kampioen aller tijden kan vernietigen."

Susie Wolff deelt de gevoelens

Ook Susie Wolff ervoer een gevoel van machteloosheid in deze situatie. De vrouw van de Mercedes-teambaas en de baas van de F1 Academy is er ook heel helder over: "Er was ongeloof. Dat de beslissing van één persoon om de regels te interpreteren, op een manier waarop ze nooit eerder geïnterpreteerd waren, zo'n uitkomst kon veroorzaken. Dat viel me heel zwaar en ook nog lang daarna was dat het geval."