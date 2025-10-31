Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 36 WK-punten op Lando Norris, en heeft nog vier raceweekenden de kans om zijn achterstand goed te maken. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de hoop nog niet opgegeven.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. Hij had een zware eerste seizoenshelft waarin hij niet goed voor de dag kwam en worstelde met zijn auto. Na de zomerstop zette Verstappens team Red Bull stappen, en finishte hij in elke race op het podium. Verstappen wist drie races te winnen, maar kon in Mexico geen topweekend afwerken.

Hij worstelde met de balans van de auto, en moest als vijfde aan de Grand Prix beginnen. Hij vocht zich naar voren en kwam als derde over de streep. Verstappen staat daardoor nog steeds derde in het wereldkampioenschap. Hij heeft 321 punten achter zijn naam staan, terwijl WK-leider Lando Norris op 357 punten staat. Nummer twee Oscar Piastri staat op 356 punten, en dat betekent dat het kampioenschap nog steeds elke kant op kan gaan.

Vertrouwen

Bij Red Bull geloven ze nog in hun kansen. Teamadviseur Helmut Marko doet daar niet zo geheimzinnig over in een interview met het Duitse RTL en Sport.de: "We geloven erin. We hebben de wil en er is een kleine kans. We zijn erin geslaagd in de laatste race in 2010, en opnieuw in 2012. In 2021 werd Verstappen in de laatste ronde wereldkampioen."

'Dat zou sensationeel zijn'

Het verleden geeft Marko zelfvertrouwen, maar hij weet ook dat dit geen garanties biedt voor het heden. Toch heeft de Oostenrijker zeer veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van Verstappen: "Hij heeft al een aantal opmerkelijke prestaties geleverd, maar als hij deze comeback weet te maken, dan zou dat echt sensationeel zijn."

Wat geeft de doorslag?

Verstappen liet in de afgelopen jaren al zien dat hij prima kan presteren onder druk. Het is een voordeel ten opzichte van zijn rivalen Norris en Piastri, die het dit jaar vaker zwaar hadden onder druk. Marko weet dan ook wat de beslissende factor zal zijn: "Het is nu een kwestie van stalen zenuwen hebben en geen fouten maken. Nuances zullen nu de doorslag geven."