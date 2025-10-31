user icon
Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 36 WK-punten op Lando Norris, en heeft nog vier raceweekenden de kans om zijn achterstand goed te maken. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de hoop nog niet opgegeven.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. Hij had een zware eerste seizoenshelft waarin hij niet goed voor de dag kwam en worstelde met zijn auto. Na de zomerstop zette Verstappens team Red Bull stappen, en finishte hij in elke race op het podium. Verstappen wist drie races te winnen, maar kon in Mexico geen topweekend afwerken.

Hij worstelde met de balans van de auto, en moest als vijfde aan de Grand Prix beginnen. Hij vocht zich naar voren en kwam als derde over de streep. Verstappen staat daardoor nog steeds derde in het wereldkampioenschap. Hij heeft 321 punten achter zijn naam staan, terwijl WK-leider Lando Norris op 357 punten staat. Nummer twee Oscar Piastri staat op 356 punten, en dat betekent dat het kampioenschap nog steeds elke kant op kan gaan.

Vertrouwen

Bij Red Bull geloven ze nog in hun kansen. Teamadviseur Helmut Marko doet daar niet zo geheimzinnig over in een interview met het Duitse RTL en Sport.de: "We geloven erin. We hebben de wil en er is een kleine kans. We zijn erin geslaagd in de laatste race in 2010, en opnieuw in 2012. In 2021 werd Verstappen in de laatste ronde wereldkampioen."

'Dat zou sensationeel zijn'

Het verleden geeft Marko zelfvertrouwen, maar hij weet ook dat dit geen garanties biedt voor het heden. Toch heeft de Oostenrijker zeer veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van Verstappen: "Hij heeft al een aantal opmerkelijke prestaties geleverd, maar als hij deze comeback weet te maken, dan zou dat echt sensationeel zijn."

Wat geeft de doorslag?

Verstappen liet in de afgelopen jaren al zien dat hij prima kan presteren onder druk. Het is een voordeel ten opzichte van zijn rivalen Norris en Piastri, die het dit jaar vaker zwaar hadden onder druk. Marko weet dan ook wat de beslissende factor zal zijn: "Het is nu een kwestie van stalen zenuwen hebben en geen fouten maken. Nuances zullen nu de doorslag geven."

red slow

Posts: 3.252

Om echt een kansje te maken dienen beide McLaren heren uit te vallen en Verstappen te winnen dan zit die op 11 punten achterstand, dan pas is het mogelijk. Zolang Verstappen op meer dan een overwinning achterstand zit, niks aan de hand voor de McLaren heren.

  • 2
  • 31 okt 2025 - 10:45
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Remco_F1

    Posts: 3.219

    Max Verstappen heeft al zo vaak dit seizoen de neus van de Mclaren in zijn spiegels gehad, of het er nog 1 was of 2 het maakt hem geen bal uit, nu gaan we meemaken hoe de Mclaren boys reageren wanneer zij de neus van de Red Bull in hun spiegels gaan zien, zijn ze dan echt WK waardig of schijten ze dan 10 kleuren in hun broek..

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 10:30
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.939

      Ik verwacht Lando wel.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:47
    • Aquarius72

      Posts: 719

      Herinner je je Australië '24 nog? Toen schoten de McLarens of van de baan of maakten andere fouten onder druk van Max. Dus dat gaat zeker nog gebeuren. Ik vind ze nu als aangeschoten wild rondrijden. Ik denk dat ze de druk van Max gewoon niet aankunnen. En met de druk erop kan Max mogelijk de kansen keren. Gaat spannend worden deze laatste GPs.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:49
  • John6

    Posts: 11.212

    Dat zal niet eenvoudig gaan worden, McLaren is te snel, maar volgende week in Brasil maar hopen dat het zal regenen, dan zullen zeker de McLaren Boys niet alles gaan wagen.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 10:40
  • red slow

    Posts: 3.252

    Om echt een kansje te maken dienen beide McLaren heren uit te vallen en Verstappen te winnen dan zit die op 11 punten achterstand, dan pas is het mogelijk. Zolang Verstappen op meer dan een overwinning achterstand zit, niks aan de hand voor de McLaren heren.

    • + 2
    • 31 okt 2025 - 10:45
  • Totalia

    Posts: 1.755

    Red slow dat klopt niet wat je zegt…. Bekijk dit maar eens het kan op eigen kracht …. Ook al is het moeilijk
    Jongens maak je niet druk het gaat als volgt: Max 437 , Norris 426 Piastri 435
    Mex. Max 15p. Norris 25en piastri 10p.
    Bra. Max 33p. Norris 22 en piastri 24p. Totaal
    USA max 25 Norris 18 en piastri 15 p.
    Qat. Max 33 P. Norris 21 en piastri 25
    Ara. Max 25p. Piastri 18 en Norris 15 p.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 12:32
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.939

    zwaar gelovig deze man.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 12:45

