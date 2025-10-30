user icon
Sainz probeerde controversiële VSC te voorkomen: "Is dat zo?"

Sainz probeerde controversiële VSC te voorkomen: "Is dat zo?"
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz kende geen lekker weekend tijdens de Grand Prix van Mexico. De Spanjaard nam een gridstraf van vijf plaatsen mee vanuit Austin en moest zijn Williams-bolide uiteindelijk aan de zijkant parkeren. Dat veroorzaakte een virtual safety car, maar Sainz wilde die juist vermijden. 

Sainz had zelf niet door dat er een safety car was gevallen. Hij hoopte dat de race de laatste paar rondes door kon gaan. Het zorgde voor een controversieel moment tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. De Nederlander was onderweg om de Monegask nog in te halen voor de tweede plek.

'Ik wilde het voorkomen'

"Was dat zo? Ik heb het niet gezien. Ik ging met de auto naar de binnenkant van de baanafzetting om een safety car of VSC te voorkomen. Ik denk dat ik het op de veiligste manier heb opgelost. De banden waren oververhit en ik was half gespind, maar we zouden de auto hoe dan ook laten uitvallen", zei Sainz vragend na afloop van de race. 

Sainz is het oneens met de beslissing van de stewards: "Ik vond dat ik de auto veilig genoeg had neergezet. Ik weet niet of een virtual safety car, een dubbele gele vlag of wat dan ook nodig was, maar ik probeerde het in ieder geval te voorkomen."

Sainz ontving een dubbele tijdstraf

"Ik beschadigde mijn velg, wat zorgde voor schade aan mijn eerste set banden, de sensor in de velg en de snelheidssensoren van de banden. Ook werkte mijn pitlimiter niet. Ondanks de vijf seconden tijdstraf bij de eerste pitstop zaten we nog in de jacht op punten, maar we moesten een tweede stop maken. We hadden weer een probleem met de pitlimiter, waardoor het een heel moeilijke dag werd. Het is zonde, want ik was heel snel – ondanks een mindere strategie, mindere banden en een beschadigde auto. We hadden echter te veel problemen."

Carlos Sainz staat momenteel elfde in het wereldkampioenschap met 38 punten. De Spanjaard kende dit seizoen ups en downs en behaalde zijn allereerste podium met Williams. Voor het team was dat het eerste podium sinds 2021.

Reacties (1)

  • Redcarsmatter

    Posts: 5.518

    Als het kampioenschap beslecht wordt op 3 punten, zullen we hier nog even op terug komen. We nemen de povere seizoenstart van RBR dan ook weer onder de loep.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 11:05

