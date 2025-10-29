Villeneuve over tape-actie Red Bull: "Alles is geoorloofd als je wilt winnen"

De strijd tussen Red Bull Racing en McLaren blijft maar doorgaan. Het ging zelfs de laatste tijd zo ver dat Red Bull Racing een stuk tape van de muur heeft gehaald. Dat stuk tape gebruikt Norris om te zien waar hij zich op de grid moet parkeren. Jacques Villeneuve kan zich wel vinden in de actie van Red Bull Racing.

Medewerkers van Red Bull hebben bij een paar races het stuk tape van de muur afgehaald in de hoop dat Norris zich verkeerd zou opstellen in zijn startvak. Mocht dat gebeuren, kan de Brit een straf ontvangen.

'Alles is geoorloofd'

"Alles is geoorloofd als je wilt winnen, zolang het maar niet vies is. Dit is leuk, het is oké. Je kan erom lachen en je weet dat het de ander raakt. Zelfs als de coureur het niet gebruikt, heeft het invloed op het team. Ik wist niet dat je iets aan de muur mocht plakken", zei Jacques Villeneuve tegenover Sky Sports.

In de Verenigde Staten probeerde iemand van Red Bull Racing dit trucje ook. Het team kreeg hier echter een boete voor, maar dat was niet vanwege het verwijderen van het stuk tape. De medewerker van Red Bull bevond zich nadat de formatieronde al was gestart nog op de baan.

Spannende titelstrijd voor McLaren en Red Bull

Het gaat er grof aan toe bij McLaren en Red Bull. Beide teams proberen elkaar te vervelen en op te fokken. Toch is Red Bull-teambaas Laurent Mekies klaar met deze spelletjes. De tape van McLaren werd in Mexico niet weggehaald.

Lando Norris leidt momenteel het wereldkampioenschap met 357 punten, terwijl teamgenoot Oscar Piastri daarachter staat met 356 punten. Het verschil naar Max Verstappen toe is iets groter, maar de Nederlander blijft een gevaarlijke tegenstander voor McLaren. Verstappen verschilt momenteel 36 punten met Lando Norris.