Problemen van Verstappen uitgelegd: Wat ging er mis bij Red Bull?
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 07:36
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen beleefde geen topweekend in Mexico. Hij kwam als derde over de streep en klaagde het hele weekend over het gedrag van zijn Red Bull-bolide. Ralf Schumacher zag Verstappen worstelen, en hij denkt te weten wat er precies aan de hand was.

Verstappen begon vol goede moed aan het weekend in Mexico. Hij wist dat hij een goede prestatie nodig had om in het spoor van de McLarens te blijven, maar wist zich op zaterdag slechts als vijfde te kwalificeren. Hij achtte een podium niet realistisch. Op de zondag koos Red Bull voor een alternatieve strategie waardoor Verstappen zich wist op te werken naar de derde plaats, en hij zelfs bijna de tweede plek afsnoepte van Charles Leclerc.

Door zijn podiumscore zijn zijn titelkansen nog springlevend, maar Verstappen wilde zelf niet te vroeg juichen. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez reageerde zijn RB21 niet zoals hij wilde, en Verstappen klaagde veel over instabiliteit. Toch reed hij een ijzersterke tweede stint op de zachte banden, en daar leek zijn auto beter aan te voelen.

Wat was er aan de hand?

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt te weten wat er aan de hand was. In de podcast Backstage Boxengasse gaf hij tekst en uitleg: "Het was vrij duidelijk. De kwalificatie verliep best moeizaam, hij kreeg het gewoon niet voor elkaar om alles perfect samen te laten komen. Het was echt close, op een paar tienden van Lando Norris misschien. Maar je kon wel zien dat de auto met minder brandstof beter in staat was om alles uit de zachte band te halen, die immers de meeste grip biedt."

Aerodynamische efficiëntie

Schumachers conclusie is glashelder: "Hij wist die stint ook te overleven, maar voor mij betekent het dat de Red Bull te weinig mechanische grip had. Dat komt doordat de Red Bull altijd heel erg stijf en laag wordt afgesteld om de beste aerodynamische efficiëntie te bereiken. Aerodynamisch gezien is de auto, in verhouding tot de rest, heel efficiënt. Dat betekent dat ze bewust hebben gekozen voor minder luchtweerstand."

'Daar had Verstappen moeite mee'

Daar ging volgens Schumacher iets mis: "Max is een coureur die goed kan werken met een instabiele auto, eentje die best wat overstuur heeft. Ik denk dat de verminderde luchtweerstand in combinatie met het gladde asfalt en de stijve afstelling van de auto gewoon niet goed samenwerken. Dat kon hij alleen compenseren met de rode band, want op de gele band was hij echt te langzaam. Daar had hij moeite mee."

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Mexico 2025

  • arone

    Posts: 1.148

    "hij kreeg het gewoon niet voor elkaar om alles perfect samen te laten komen" serieus dit is zijn conclusie?

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 08:04

