De Grand Prix van Mexico kende afgelopen weekend een paar spraakmakende momenten. Na afloop ging het vooral om het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, wat laatstgenoemde een tijdstraf opleverde. George Russell was op zijn beurt niet blij met Verstappen, en schold hem uit.

In de zesde ronde van de race naderde Verstappen de Ferrari van Hamilton. In bocht 1 opende Verstappen de aanval, maar leek zijn Britse rivaal hem niet te zien. Verstappen belandde op het gras, waarna Hamilton op zijn beurt rechtdoor schoot in bocht 4 en op incorrecte wijze weer de baan betrad. Volgens de stewards had hij hiermee een oneerlijk voordeel, en Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden. Bij Ferrari waren ze het daar niet mee eens, maar ze gingen niet in protest.

Wat gebeurde er met Russell?

Hamiltons actie zorgde voor een domino-effect achter hem. Verstappen moest uitwijken, waardoor Mercedes-coureur George Russell bij de exit van bocht 5 wijd werd gedrukt. Dit zorgde ervoor dat Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli Russell konden inhalen. De Brit was hier overduidelijk niet blij mee, en reed daarna een frustrerende race.

'Fucking grap!'

Russells woede richtte zich tijdens de race vooral op Verstappen. Na het moment in bocht 6 hield Russell een halve ronde zijn mond, waarna hij zich meldde op de boordradio. Zijn race-engineer Marcus Dudley probeerde Russell nog te kalmeren, maar de Brit spuwde vuur richting Verstappen: "Deze gast is een fucking grap! Dit doet me denken aan mijn eerste race in de karts!"

Frustrerende middag voor Russell

Russell kreeg wat bijval vanaf de pitmuur, maar moest toen echt zijn eigen race rijden. In het vervolg van de race zat hij vast achter zijn teamgenoot Antonelli, waarna Russell bleef roepen dat hij sneller was. Na veel gebakkelei besloot Mercedes een teamorder door te voeren, en mocht Russell voor zijn kans gaan. Het had weinig nut, en Russell gaf in de slotfase zijn plekje terug aan Antonelli. De Brit werd uiteindelijk als zevende geklasseerd.

Verstappens race liep veel beter af, en hij wist zich met een alternatieve strategie naar de derde plaats te vechten.