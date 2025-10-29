user icon
Withete Russell klaar met Verstappen: "Hij is een fucking grap!"

Withete Russell klaar met Verstappen: "Hij is een fucking grap!"
  Gepubliceerd op 29 okt 2025 11:22
  • comments 20
  Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Mexico kende afgelopen weekend een paar spraakmakende momenten. Na afloop ging het vooral om het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, wat laatstgenoemde een tijdstraf opleverde. George Russell was op zijn beurt niet blij met Verstappen, en schold hem uit.

In de zesde ronde van de race naderde Verstappen de Ferrari van Hamilton. In bocht 1 opende Verstappen de aanval, maar leek zijn Britse rivaal hem niet te zien. Verstappen belandde op het gras, waarna Hamilton op zijn beurt rechtdoor schoot in bocht 4 en op incorrecte wijze weer de baan betrad. Volgens de stewards had hij hiermee een oneerlijk voordeel, en Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden. Bij Ferrari waren ze het daar niet mee eens, maar ze gingen niet in protest.

Wat gebeurde er met Russell?

Hamiltons actie zorgde voor een domino-effect achter hem. Verstappen moest uitwijken, waardoor Mercedes-coureur George Russell bij de exit van bocht 5 wijd werd gedrukt. Dit zorgde ervoor dat Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli Russell konden inhalen. De Brit was hier overduidelijk niet blij mee, en reed daarna een frustrerende race.

'Fucking grap!'

Russells woede richtte zich tijdens de race vooral op Verstappen. Na het moment in bocht 6 hield Russell een halve ronde zijn mond, waarna hij zich meldde op de boordradio. Zijn race-engineer Marcus Dudley probeerde Russell nog te kalmeren, maar de Brit spuwde vuur richting Verstappen: "Deze gast is een fucking grap! Dit doet me denken aan mijn eerste race in de karts!"

Frustrerende middag voor Russell

Russell kreeg wat bijval vanaf de pitmuur, maar moest toen echt zijn eigen race rijden. In het vervolg van de race zat hij vast achter zijn teamgenoot Antonelli, waarna Russell bleef roepen dat hij sneller was. Na veel gebakkelei besloot Mercedes een teamorder door te voeren, en mocht Russell voor zijn kans gaan. Het had weinig nut, en Russell gaf in de slotfase zijn plekje terug aan Antonelli. De Brit werd uiteindelijk als zevende geklasseerd.

Verstappens race liep veel beter af, en hij wist zich met een alternatieve strategie naar de derde plaats te vechten.

Maximo

Posts: 9.565

Wat heeft die kerel toch een obsessie met Max, ga lekker racen kerel en loop niet zo te janken om alles.

  • 14
  • 29 okt 2025 - 11:41
Reacties (20)

  • Flying Dutchman

    Posts: 2.808

    Ik begrijp dat er regels moeten zijn en safety first maar toch heb ik liever dat er meer vrij gevochten wordt, meer over gras heen inhalen, wiel-aan-wiel gevechten, geen gezeik "He pushed me", voluit racen ipv banden sparen enz. Dit lijstje is heel lang

    • + 4
    • 29 okt 2025 - 11:34
    • Damon Hill

      Posts: 19.418

      He raced me soooooo haaarrrrrrrrrrrdddddddddddd.......

      Die kwam natuurlijk van Albon, maar het is een beetje typerend voor de moderne F1 waar veel coureurs letterlijk jankeballen zijn geworden.

      Als ik MotoGP kijk is dat echt een verademing. Geen gejank. Nee, gewoon hard racen en niet elkaar straffen aan willen naaien.

      • + 3
      • 29 okt 2025 - 11:49
    • gridiron

      Posts: 2.906

      De FIA heeft het "toegelaten" en dan kan je de rijders het ook niet kwalijk nemen dat ze het proberen. Je weet maar nooit of het lukt.
      Bij Bernie ging dat niet gepakt hebben.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 12:14
    • DeGladdeViking

      Posts: 912

      Het wordt tijd dat er eens een krachtige raceleider wordt neergezet. Pak diegene uit de IndyCar maar, geen gezeik over track limits, een beetje schouderduwen en gewoon lekker racen.

      Ik word zo verschrikkelijk moe van die dogmatische Russell. Die man op tv zien of horen is als met een natte sok een stuk hardlopen of jeuk krijgen waar je niet bij kan.

      • + 2
      • 29 okt 2025 - 12:58
  • Skoda F1

    Posts: 477

    Verstappen weet hem zonder schade aan derden weer op de baan te krijgen! George zal in hetzelfde geval de complete top vijf uitschakelen..

    • + 7
    • 29 okt 2025 - 11:39
    • iOosterbaan

      Posts: 2.053

      Het is toch heerlijk om mensen eerst over Max te zien schreeuwen, dan maken ze weer regels om hem te beteugelen en ook nu weer weet hij die het beste te exploiteren. Dus laat Lewis en Russell maar lekker schreeuwen...uiteindelijk realiseren ze zich misschien dat ze vooral boos op zichzelf moeten zijn...sommigen wellicht pas na hun carrière :D

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 13:22
  • Knalpijp

    Posts: 2.157

    Het is bijna Halloween Russselll!!

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 11:41
  • Maximo

    Posts: 9.565

    Wat heeft die kerel toch een obsessie met Max, ga lekker racen kerel en loop niet zo te janken om alles.

    • + 14
    • 29 okt 2025 - 11:41
    • ohnoname

      Posts: 87

      Let op Maximo... Je moet niet iets van jankerd zeggen, want @Mario gaat je fileren.

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 12:36
    • skibeest

      Posts: 1.921

      Over verkeerde woorden gesproken, Russel moet vanwege zijn taakstraf ook over de knie bij Oma Ben

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 12:47
    • schwantz34

      Posts: 41.198

      Russell is een matennaaiende jankerd met dubbell nn!

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 13:02
  • NicoS

    Posts: 19.570

    Twee frustrerende races voor Russell, en “pestkop” Verstappen moet het weer ontgelden….;)

    • + 9
    • 29 okt 2025 - 11:42
  • Dale U

    Posts: 1.775

    Als de Boekhouder in 1 van de laatste 4 races de kans krijgt, om Max "subtiel" van de baan af te rijden/duwen zal hij dit zeker doen. Zijn anti Max emmertje zit vol.

    • + 4
    • 29 okt 2025 - 11:44
  • oale

    Posts: 790

    Herhaling van een eerder geplaatst artikel met dezelfde herhaling aan reacties 😂😂

    • + 4
    • 29 okt 2025 - 12:03
    • gridiron

      Posts: 2.906

      Ze moeten iets doen als ze geen nieuwe artikels kunnen schrijven

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 12:15
  • 919

    Posts: 3.793

    Barking up the wrong tree.

    Misschien moet hij het even bespreekbaar maken in de volgende drivers association meeting. 😁

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 12:05
  • John6

    Posts: 11.206

    Wat een vreselijke jankerd is die Boy George.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 13:12
  • snailer

    Posts: 30.554

    Rustige Snailer klaar met Russell. Hij is een fokking klaagnicht.

    Als ik Wolff was had ik hem een race of drie laten vervangen. Kan hij beetje op het strand rondhangen en aan zelfreflectie doen.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 13:16
  • Davidof

    Posts: 26

    De grootste fucking grap in de f1 is meneer Rusell zelf.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 13:19
  • jd2000

    Posts: 7.374

    Jimmy Dijk noemde Wilders een huilende clown Bassie. Nou ik ken er nog een. Wat een nare kerel die Russell.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 13:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
