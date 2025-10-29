user icon
McLaren prijst Piastri na GP Mexico: "Oscar mag tevreden zijn"

McLaren prijst Piastri na GP Mexico: "Oscar mag tevreden zijn"
  • Gepubliceerd op 29 okt 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri kende geen gemakkelijk weekend in Mexico-Stad, maar wist er toch een positief einde aan te breien. De Australiër van McLaren finishte als vijfde op het Autódromo Hermanos Rodríguez, terwijl teamgenoot Lando Norris met een dominante zege de leiding in het WK heroverde. Teambaas Andrea Stella is desondanks vol lof over zijn jonge coureur.

Voor Piastri was het zijn vierde race op rij zonder podium, een duidelijke terugval na zijn sterke seizoensstart. Waar Norris vanaf pole vertrok en met dertig seconden voorsprong won, moest Piastri opnieuw genoegen nemen met een plek in de subtop. “Oscar mag trots zijn op hoe hij zich heeft herpakt,” zei Stella na afloop tegenover de internationale pers.

Auto paste volgens Stella niet bij Piastri in Mexico

McLaren probeerde tijdens het weekend te achterhalen waarom Piastri in de laatste races moeite had om het tempo van zijn teamgenoot te volgen. Volgens Stella ligt de oorzaak deels in de manier waarop Piastri zijn auto bestuurt, zeker op circuits met weinig grip zoals in Mexico. “We hebben samen uitgebreid gekeken naar data, beelden en feedback,” vertelt de Italiaan. “We ontdekten dat je in zulke omstandigheden de auto anders moet behandelen. De wagen glijdt meer, en dat past niet altijd bij Oscar’s natuurlijke rijstijl.”

Stella prijst Piastri de hemel in

Volgens Stella paste Piastri zich echter razendsnel aan. “Hij heeft goed gereageerd op onze analyse. Tussen zaterdag en zondag zagen we duidelijke vooruitgang, en in de race was zijn tempo een stuk beter. Helaas zat hij de hele tijd vast achter andere auto’s en kon hij zijn snelheid niet volledig benutten.”

Toch overheerst trots bij de teambaas. “Dit soort weekenden zijn belangrijk voor zijn ontwikkeling. We leren samen nieuwe tools die hem helpen om een completere coureur te worden. De komende vier races krijgen we weer totaal andere omstandigheden, dus deze ervaring komt goed van pas. Oscar mag absoluut tevreden zijn met hoe hij dit weekend heeft aangepakt.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Mexico 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.796

    Zo, even op zijn plaats gezet door McLaren, aangesproken en bewonderd als Rookie en niet als titel kandidaat.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 17:36
    • Mr Marly

      Posts: 7.855

      Sta er altijd van te kijken hoe quotes worden geïnterpreteerd door mensen. Denk vaak ook dat zodra je dezelfde quotes zou hebben alleen gezegd vanuit een andere hoek er ineens anders op wordt gereageerd. Waarschijnlijk maak ik mij daar ook aan schuldig.
      Excuses voor deze onzin.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 17:43
    • 919

      Posts: 3.796

      Dat klopt, van wie het af komt, in welke hoedanigheid uitgesproken en onder welke omstandigheden werken bepaalde interpretaties in de hand. Dus het heeft er heel sterk mee te maken hoe je tegen bepaalde zaken aan kijkt hoe er geïnterpreteerd wordt. Excuses absoluut niet nodig, want het is verre van onzin wat je stelt.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 17:54

