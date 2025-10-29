Red Bull Racing heeft voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd in de Formule 1-paddock. Het team uit Milton Keynes kwam in Mexico-Stad namelijk met opvallende updates aan de RB21, ondanks dat de sport volgend jaar overstapt op compleet nieuwe bolides met actieve aerodynamica. Volgens teambaas Laurent Mekies is de keuze echter bewust – en draait het niet alleen om 2025.

Tijdens de Grand Prix van Mexico voerde Red Bull maar liefst vier aanpassingen door aan de huidige auto: de vloer, motorkap, voorste hoeken en vleugelranden kregen een update. Dat is opmerkelijk, aangezien veel rivalen – waaronder McLaren – hun ontwikkelingsprogramma voor dit seizoen al hebben stilgelegd om zich volledig te richten op de revolutie van 2026.

Mekies over updates van Red Bull

Toch koos Red Bull voor een andere koers. In de ijle lucht van Mexico pakte Max Verstappen een derde plaats, waarmee hij zijn achterstand in de titelstrijd verkleinde tot 36 punten. “We wilden niet stoppen met ontwikkelen alleen omdat het seizoen bijna voorbij is,” legde Mekies uit tegenover de internationale pers in Mexico.

Volgens de teambaas draait de beslissing niet enkel om directe prestaties. “Het gaat niet alleen om de auto, maar ook om onze processen. Als we een seizoen afsluiten zonder dat we het maximale uit de huidige wagen hebben gehaald, nemen we te veel vraagtekens mee richting 2026,” aldus Mekies. “We willen begrijpen wat niet werkte, verbeteren wat wél werkt, en met vertrouwen de toekomst ingaan.”

In 2026 gaat de F1 op de schop

De komende jaren ondergaat de Formule 1 een ongeziene metamorfose. Vanaf 2026 worden de auto’s lichter, wendbaarder en voorzien van actieve aerodynamica. Ook de motorreglementen veranderen drastisch: de hybridecomponent neemt toe tot een 50/50-verhouding tussen brandstofmotor en elektromotor – een stijging van 300 procent.

Veel teams hebben hun ontwikkelingswerk voor 2025 daarom vroegtijdig afgebouwd. Toch wijst de geschiedenis uit dat Red Bull met die aanpak juist succes kan boeken. Ook in 2021 bleef het team tot op het laatste moment updates brengen, terwijl de rest al naar 2022 keek. Die strategie leverde destijds Max Verstappen zijn eerste wereldtitel op – in de iconische laatste ronde in Abu Dhabi.

De geschiedenis herhaalt zich

Wat toen een risico leek, bleek later goud waard. Red Bull begon 2022 sterker dan ooit, domineerde het nieuwe grondeffecttijdperk en greep zowel de coureurs- als constructeurstitel. Ook in 2023 was het team oppermachtig, met Verstappen en Sergio Pérez op de eerste twee plekken in het kampioenschap.

Red Bull vertrouwt er dan ook op dat zijn aanpak dit keer opnieuw vruchten afwerpt. Terwijl de concurrentie zich afvraagt of de energie niet beter in 2026 gestoken kon worden, denkt Red Bull alweer twee stappen vooruit.