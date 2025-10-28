Verstappen komt met fraai eerbetoon: Speciale helm in Brazilië

Max Verstappen verschijnt over anderhalve week aan de start van de Braziliaanse Grand Prix met een speciale helm. De regerend wereldkampioen heeft een speciaal helmdesign onthuld voor het raceweekend dat belangrijk gaat worden in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.

Verstappen kende in de afgelopen jaren veel successen op het circuit van Interlagos. Hij wist er meerdere keren te winnen, en schreef geschiedenis met een aantal iconische inhaalraces in de regen. Vorig jaar vocht hij zich in de stromende regen vanuit het achterveld naar voren om de race te winnen. Hiermee legde hij het fundament voor zijn vierde wereldtitel. In 2016 gaf hij er zijn visitekaartje af door in kletsnatte omstandigheden naar het podium te rijden.

Bijzondere band

Voor Verstappen is Brazilië ook een bijzonder land, omdat zijn schoonfamilie er vandaan komt. Zijn vriendin Kelly Piquet is de dochter van Nelson Piquet, die in de jaren '80 drie keer wereldkampioen werd in de koningsklasse van de autosport. Verstappen schrijft op sociale media dan ook: "Brazilië betekent veel voor mij, er ligt zoveel geschiedenis, ik heb er geweldige herinneringen aan en de support is er altijd geweldig."

Gouden details

De helm die Verstappen zal dragen tijdens het raceweekend in Sao Paulo is voorzien van een aantal gouden en groene details. De groene delen vallen veel minder op, terwijl de gouden delen van de helm in het zicht springen. De banden aan de voorzijde van de helm zijn voor het aanstaande raceweekend goud, terwijl ook de leeuw op de bovenkant van Verstappens helm voor de gelegenheid goud is gespoten. Het zijn verwijzingen naar de Braziliaanse vlag.

Extreem belangrijk weekend

Het raceweekend op het circuit van Interlagos wordt zeer belangrijk voor het verloop van de titelstrijd. Verstappen ligt slechts 36 punten achter op WK-leider Lando Norris, en in Brazilië wordt er ook een sprintrace verreden. Aangezien er altijd een kans bestaat op regen, en Verstappen in het verleden heerste op het circuit, liggen de verwachtingen zeer hoog.