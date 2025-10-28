De start van de Grand Prix van Mexico was afgelopen weekend zeer chaotisch. Meerdere coureurs schoten rechtdoor in de eerste bocht, maar geen van hen hoefde een positie terug te geven. Fernando Alonso is daar niet blij mee, en hij haalt hard uit naar de FIA.

De run naar de eerste bocht in Mexico is zeer lang, en de eerste ronde staat dan ook altijd garant voor spektakel. Afgelopen weekend was het niet anders, en probeerden meerdere coureurs veel posities goed te maken. Max Verstappen drukte zijn Red Bull er aan de buitenkant naast, maar schoot rechtdoor in de eerste bocht. Hij glibberde door het gras heen, en kwam midden in de kopgroep terecht.

Veel frustratie

Verstappen gaf zijn positie niet echt op, en dat resulteerde in woede bij George Russell. De Mercedes-coureur vond dat Verstappen zijn positie moest teruggeven, maar dat gebeurde niet. Ook de stewards vonden dit niet nodig, en er werd uiteindelijk niet ingegrepen. Ferrari-coureur Lewis Hamilton kreeg even later wel een tijdstraf van tien seconden voor een ander incident waarbij hij van de baan schoot en profiteerde van het feit dat hij een bocht afsneed.

Verstappen was zeker niet de enige coureur die van de baan schoot in de eerste bocht. De woede richt zich dan ook niet op hem, maar meer op de mensen die de besluiten nemen.

'FIA kijkt de andere kant op'

Aston Martin-coureur Fernando Alonso startte de race vanuit de buik van het middenveld, en hij wist niet wat hij zag. De Spanjaard reageerde fel bij F1 TV: "We wisten goed naar voren te komen, we waren agressief in bocht 1 en alles zag er eigenlijk best wel goed uit."

"Volgens mij gingen er daarna een paar auto's rechtdoor in bocht 2 en bocht 3, en ze kwamen drie of vier auto's voor me weer de baan op. Dat is een beetje oneerlijk, zou ik zeggen. Het is nu de tweede keer op rij dat de FIA naar de andere kant kijkt bij de eerste bocht in de eerste ronde. Dus we hebben een les geleerd."