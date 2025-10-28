user icon
Alonso haalt keihard uit naar de FIA en hekelt besluitvorming

Alonso haalt keihard uit naar de FIA en hekelt besluitvorming
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 14:47
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De start van de Grand Prix van Mexico was afgelopen weekend zeer chaotisch. Meerdere coureurs schoten rechtdoor in de eerste bocht, maar geen van hen hoefde een positie terug te geven. Fernando Alonso is daar niet blij mee, en hij haalt hard uit naar de FIA.

De run naar de eerste bocht in Mexico is zeer lang, en de eerste ronde staat dan ook altijd garant voor spektakel. Afgelopen weekend was het niet anders, en probeerden meerdere coureurs veel posities goed te maken. Max Verstappen drukte zijn Red Bull er aan de buitenkant naast, maar schoot rechtdoor in de eerste bocht. Hij glibberde door het gras heen, en kwam midden in de kopgroep terecht.

Veel frustratie

Verstappen gaf zijn positie niet echt op, en dat resulteerde in woede bij George Russell. De Mercedes-coureur vond dat Verstappen zijn positie moest teruggeven, maar dat gebeurde niet. Ook de stewards vonden dit niet nodig, en er werd uiteindelijk niet ingegrepen. Ferrari-coureur Lewis Hamilton kreeg even later wel een tijdstraf van tien seconden voor een ander incident waarbij hij van de baan schoot en profiteerde van het feit dat hij een bocht afsneed.

Verstappen was zeker niet de enige coureur die van de baan schoot in de eerste bocht. De woede richt zich dan ook niet op hem, maar meer op de mensen die de besluiten nemen.

'FIA kijkt de andere kant op'

Aston Martin-coureur Fernando Alonso startte de race vanuit de buik van het middenveld, en hij wist niet wat hij zag. De Spanjaard reageerde fel bij F1 TV: "We wisten goed naar voren te komen, we waren agressief in bocht 1 en alles zag er eigenlijk best wel goed uit."

"Volgens mij gingen er daarna een paar auto's rechtdoor in bocht 2 en bocht 3, en ze kwamen drie of vier auto's voor me weer de baan op. Dat is een beetje oneerlijk, zou ik zeggen. Het is nu de tweede keer op rij dat de FIA naar de andere kant kijkt bij de eerste bocht in de eerste ronde. Dus we hebben een les geleerd."

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Mexico 2025

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

