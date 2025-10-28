user icon
Grootverdiener Max Verstappen stijgt in Quote 500

  Gepubliceerd op 28 okt 2025 09:26
  • comments 10
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen vecht momenteel voor de wereldtitel in de Formule 1. Op de baan is hij in vorm, maar naast het asfalt doet hij het ook niet slecht. Verstappen heeft namelijk stappen gezet in de Quote 500, de lijst met de rijkste Nederlanders.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Na de zomerstop wist hij zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri te verkleinen, en schreef hij drie Grands Prix op zijn naam. Afgelopen weekend kwam Verstappen als derde over de streep in Mexico, waardoor hij nu slechts een achterstand van 36 WK-punten heeft op kampioenschapsleider Norris.

Flink gestegen

Naast de baan gaat het ook goed met Verstappen, zo blijkt uit de jaarlijkse Quote 500. Zakenblad Quote stelt elk jaar de lijst op van de rijkste Nederlanders, en Verstappen maakte in 2022 zijn entree als de nummer 500. In de jaren daarna was hij succesvol op de baan, en steeg hij flink op de lijst met de rijkste Nederlanders. 

Vorig jaar stond Verstappen op nummer 322 in de lijst, en had hij een geschat vermogen van 210 miljoen euro. Daarmee zette hij enorme stappen op deze lijst, en wist hij 94 plekken te stijgen. 

Wat is het vermogen van Verstappen?

Ook dit jaar heeft Verstappen weer stappen gezet, zo maakte Quote vandaag bekend bij de presentatie van de lijst. Verstappen staat nu op plek 264 in de lijst met een geschat vermogen van 260 miljoen euro. Daarmee is hij de jongste persoon die voorkomt in de lijst met de rijkste Nederlanders. Volgens Quote nam Verstappens vermogen met 23,8 procent toe, en zette hij dus flinke stappen.

Grootverdiener in de Formule 1

Verstappen wordt gezien als één van de best verdienende coureurs in de Formule 1. De Limburger staat onder contract bij het team van Red Bull Racing, en beschikt over een verbintenis die loopt tot en met 2028. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar in de zomer maakte hij zelf een einde aan die verhalen. Hij lijkt niet van plan te zijn om te vertrekken bij Red Bull, waar hij het uithangbord is van de renstal.

Fibonacci

Posts: 1.022

De man die eigenhandig F1 een lift gaf waaraan de organisatoren zeker 1 miljard verdienden

  • 9
  • 28 okt 2025 - 09:29
Reacties (10)

  • Fibonacci

    Posts: 1.022

    De man die eigenhandig F1 een lift gaf waaraan de organisatoren zeker 1 miljard verdienden

    • + 9
    • 28 okt 2025 - 09:29
    • josdaboss

      Posts: 1.178

      De enige die een miljard verdiend hebben bij de F1 zijn Schumacher en Ecclestone..

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 10:25
    • snailer

      Posts: 30.539

      Geschat vermogen van Schumacher is een half miljard.

      Je had met je post op 2 manieren voor de helft gelijk.

      Geen idee wat nu het vermogen van Verstappen is, maar hij is nog lang niet kleer met opbouwen van het vermogen.

      Daarbij vermoed ik dat Verstappen langzaam aan ook een behoorlijke geldstroom zijn kant op zie komen via verstappen punt com. Zijn inkomstenstromen zullen niet stoppen na zijn F1 exit. Helaas is dat om tragische redenen bij Schumacher wel gestopt.

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 10:53
    • Amstermar

      Posts: 9

      Ik ben benieuwd of Verstappen na zijn carrière een eigen F1 team zal op zetten?
      Of alleen raceteams buiten F1?

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 12:51
  • snailer

    Posts: 30.539

    Hopelijk leest Russell dit niet, want anders is hij niet meer tevreden over zijn nieuwe contract.



    (....


    ...grapje....


    .... denk ik zeg het effe....)

    • + 7
    • 28 okt 2025 - 10:05
    • Paulie

      Posts: 4.816

      "Gosh! I am gobsmacked! Let's have another chat with Toto.
      Ta-ta.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 10:34
    • snailer

      Posts: 30.539

      sapperdeflabbergasted, zeg!

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 10:44
  • josdaboss

    Posts: 1.178

    GP Boulevard. Speculatief allemaal, neem toch niet alles aan. Klopt niks van kijk maar naar Peter Gilles die stond er ook nooit in 😂

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 10:26
  • snailer

    Posts: 30.539

    Maar dit is echt overdreven he! Het geld is maar voor de helft Nederlands!

    Dat hoor ik hier altijd. Verstappen is voor de helft Belg.

    Quote moet wel even wat vaker hier meelezen.

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 10:48
  • Tifoso-01

    Posts: 3.819

    OT: Hamilton is de meest marketable in een lijst van alle sporters en Norris staat op 25, Leclerc op 41.
    Opmerkelijk: Max komt al helemaal niet voor in die lijst (kennelijk commercieel niet interessant dus?)

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 12:50

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
