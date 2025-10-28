Max Verstappen vecht momenteel voor de wereldtitel in de Formule 1. Op de baan is hij in vorm, maar naast het asfalt doet hij het ook niet slecht. Verstappen heeft namelijk stappen gezet in de Quote 500, de lijst met de rijkste Nederlanders.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Na de zomerstop wist hij zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri te verkleinen, en schreef hij drie Grands Prix op zijn naam. Afgelopen weekend kwam Verstappen als derde over de streep in Mexico, waardoor hij nu slechts een achterstand van 36 WK-punten heeft op kampioenschapsleider Norris.

Flink gestegen

Naast de baan gaat het ook goed met Verstappen, zo blijkt uit de jaarlijkse Quote 500. Zakenblad Quote stelt elk jaar de lijst op van de rijkste Nederlanders, en Verstappen maakte in 2022 zijn entree als de nummer 500. In de jaren daarna was hij succesvol op de baan, en steeg hij flink op de lijst met de rijkste Nederlanders.

Vorig jaar stond Verstappen op nummer 322 in de lijst, en had hij een geschat vermogen van 210 miljoen euro. Daarmee zette hij enorme stappen op deze lijst, en wist hij 94 plekken te stijgen.

Wat is het vermogen van Verstappen?

Ook dit jaar heeft Verstappen weer stappen gezet, zo maakte Quote vandaag bekend bij de presentatie van de lijst. Verstappen staat nu op plek 264 in de lijst met een geschat vermogen van 260 miljoen euro. Daarmee is hij de jongste persoon die voorkomt in de lijst met de rijkste Nederlanders. Volgens Quote nam Verstappens vermogen met 23,8 procent toe, en zette hij dus flinke stappen.

Grootverdiener in de Formule 1

Verstappen wordt gezien als één van de best verdienende coureurs in de Formule 1. De Limburger staat onder contract bij het team van Red Bull Racing, en beschikt over een verbintenis die loopt tot en met 2028. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar in de zomer maakte hij zelf een einde aan die verhalen. Hij lijkt niet van plan te zijn om te vertrekken bij Red Bull, waar hij het uithangbord is van de renstal.