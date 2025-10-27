user icon
F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'
  Gepubliceerd op 27 okt 2025 15:24
  • comments 39
  Door: Jesse Jansen

McLaren en Mercedes worden beschuldigd van het overschrijden van de budgetcap in 2024. Alle teams mogen maar een maximumuitgave doen en daar wordt streng op gecontroleerd. De uitslagen van 2024 zijn vooralsnog niet bekend, maar er gaan veel geruchten rond. 

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over de budgetcap. Aston Martin had een procedurele fout gemaakt, en er werd ook gesteld dat er een ander groot team een overtreding had begaan. In de Italiaanse media werd gesteld dat McLaren veilig was, maar die berichtgeving wordt nu tegengesproken.

Twee topteams in plaats van een?

Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports hebben McLaren en Mercedes namelijk allebei de budgetcap van 2024 overschreden. Het blijft een apart verhaal, want Corriere della Serra, ook een Italiaans medium, stelde juist dat McLaren veilig was. Beide Italiaanse mediums denken dat Mercedes zomaar eens een van de teams is die de budgetcap heeft overschreden. 

De boetes voor deze fout zijn enorm. Zo moest Red Bull in 2022 zeven miljoen dollar betalen en ze kregen ook minder tijd in de windtunnel. Voor het nieuwe seizoen is dit erg belangrijk, want de nieuwe regelgeving gaat vanaf volgend jaar gelden. De auto's veranderen dusdanig dat alle teams de maximale tijd nodig zullen hebben. 

Wat als de overtreding enorm is?

Mochten McLaren en Mercedes de budgetcap serieus overtreden, dan kunnen er ook sportieve sancties opgelegd worden. Denk dan aan puntenaftrek of een schorsing van een of meerdere Grand Prix-weekenden. Voor Lando Norris en Oscar Piastri zou dit echt niet best zijn. Normaal gesproken presenteert de FIA de cijfers eind september of begin oktober, maar eind oktober hebben we nog niets gehoord. 

De FIA zou het binnenkort gaan presenteren. Red Bull Racing en Ferrari lijken dus beide veilig te zijn, want alle twee de geruchten gaan niet over deze teams. Corriere della Serra meldt zelfs dat zowel Ferrari als Red Bull veilig zijn.

NicoS

Posts: 19.555

Niemand is dat vergeten, maar toen schreeuwde de andere kant moord en brand.
Niets nieuws dus.
Voorlopig is het nog niet bevestigd, er valt weinig te zeggen.
Eerst de FIA afwachten wat er naar buiten komt, nu is alles speculatief….

  • 29
  • 27 okt 2025 - 15:30
F1 Nieuws Mercedes McLaren

Reacties (39)

Login om te reageren
  • JV fan

    Posts: 2.915

    Ik zie de reacties van de Verstappen fanboys wel verschijnen.. “Titel van McLaren moet worden ingeleverd of Lando en Oscar uit het wk zetten ! “ en van vergeten dat RedBull ze zelf een paar jaar terug hebben overschreven…

    • + 8
    • 27 okt 2025 - 15:26
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.936

      Je was me voor.

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 15:29
    • NicoS

      Posts: 19.555

      Niemand is dat vergeten, maar toen schreeuwde de andere kant moord en brand.
      Niets nieuws dus.
      Voorlopig is het nog niet bevestigd, er valt weinig te zeggen.
      Eerst de FIA afwachten wat er naar buiten komt, nu is alles speculatief….

      • + 29
      • 27 okt 2025 - 15:30
    • Skoda F1

      Posts: 471

      Titel van McLaren moet worden ingeleverd of Lando en Oscar uit het wk zetten!..

      • + 18
      • 27 okt 2025 - 15:33
    • Paulie

      Posts: 4.806

      weet wel, het zijn nog maar geruchten, maar men moet het zekere voor het onzekere nemen: beide rijders schrappen uit de stand! Het is niet anders..

      • + 9
      • 27 okt 2025 - 15:35
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 474

      En daar heb je in @JV fan uiteraard weer zo'n provocerende sukkel, die maar vast een voorzetje meent te moeten geven, want de Verstappen-fanboys...

      Wat een ultradommel sukkel!

      • + 16
      • 27 okt 2025 - 15:43
    • Tuurlijk!

      Posts: 1.578

      Glasvezelcoureur: jij bent zelf geen haar beter met zo’n reactie. Doe eens lief…😉

      • + 6
      • 27 okt 2025 - 15:53
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 474

      @Tuurlijk

      Ik vind mezelf best erg lief, anderen trouwens ook. Maar na dit weekend vól suggestief, valsief en foutief gezien van al die anti-gasten, ben ik het wel een beetje zat! Om het hardst roepen dat de "max fanboys" dit, dat, zus en zo doen, zijn, roepen en. draaien, maar zélf élke gelegenheid (ook al ís die er niet) aangrijpen om hun afkeer, afgunst, leugens, verdraaiingen en onvermogen te spuien...

      Ben het met je eens: het woord "sukkel" neem ik terug. Niet goed van mij!

      • + 9
      • 27 okt 2025 - 16:00
    • Red 5

      Posts: 198

      Goed zo Glasvezelcoureur. Dan blijft alleen ultradommel over. Wat een mooi woord....

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 16:09
    • Patrace

      Posts: 6.284

      Of het impact zal hebben op de uitslagen van het lopende seizoen, waag ik te betwijfelen, maar duidelijk is wel dat de straffen significant hoger zullen zijn dan destijds bij Red Bull het geval was.
      Toen is immers aangegeven dat ze wat coulant waren omdat het nog het eerste jaar van de introductie van de budgetcap was. Nu is alles al een paar jaar duidelijk, dus zijn er geen excuses meer.

      Dus ja, wellicht worden ze inderdaad uit de resultaten van dit jaar gehaald en krijgen ze nog windtunnel straffen voor volgend jaar plus een boete. De FIA kan van alles als straf geven. Maar het zal in ieder geval serieus pijn doen voor het team dat teveel heeft uitgegeven.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:50
    • Pietje Bell

      Posts: 31.647

      @Patrace, mochten er straffen uitgedeeld worden zijn die voor '26 en niet voor het jaar waarin de straffen worden uitgedeeld ('25).

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:53
    • Patrace

      Posts: 6.284

      @Pietje: dat lijkt me ook.
      Maar ik ken de regels omtrent de straffen voor de budgetcap niet, dus hou ik alle opties maar open. Het gaat immers om een overtreding over 2024.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:08
    • Pietje Bell

      Posts: 31.647

      De administratie over '24 moest afgelopen maart ingeleverd zijn.
      Normaal gesproken komen ze elk jaar in september met de uitslag of alles goed is. Is er iets niet goed dan volgen er straffen die het jaar daarop moeten worden ingelost.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.647

      Ik kan me trouwens nog wel herinneren toen RBR in okt '22 als straf gekort werd op hun windtunneltijd ging dat meteen in vanaf dat moment een jaar lang. De rest moest in '23 ingelost worden.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:18
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 474

      @Red

      🤣🤣

      Nou ja, ik had het niet eens gezien! Zie. trouwens wel meer kromme teksten in mijn post...

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:19
  • Beamer

    Posts: 1.842

    Dat zou toch wat zijn, Toto en Zak die het hardste riepen om Red Bull flink aan te pakken vanwege de overschrijding... Ben benieuwd welk excuus de heren hebben zo zijn

    • + 21
    • 27 okt 2025 - 15:27
  • snailer

    Posts: 30.521

    Hopelijk niemand die de cap overschrijdt. Geen zin in maanden over en weer beschuldigingen. Daarbij moeten de anti Verstappens nog wat hebben om mee te slaan. Dat zou wegvallen moecht Mercedes of McLaren de fout in zijn gegaan.

    • + 7
    • 27 okt 2025 - 15:32
    • koppie toe

      Posts: 4.684

      Ik ben vooral benieuwd naar hun verdedigende woorden.
      We gaan Horner nog missen in deze. ;)

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 15:38
    • patrob

      Posts: 1.605

      Ik kan me er stiekem toch wel een beetje op verheugen Snailer. Aangezien er op de Engelstalige fora nog hele volksstammen zijn die nog steeds lopen te beweren dat Verstappens 2e, 3e en 4e titel enkel en alleen aan die budgetcap overschrijding te danken zijn. Voor deze mensen betreft het uiteraard zijn eerste 3 titels aangezien ze die van 21 nog steeds niet willen erkennen.

      • + 11
      • 27 okt 2025 - 15:46
    • snailer

      Posts: 30.521

      Dat zijn gewoon ziellepoten, patrob. Hier zitten er ook een paar.

      Het enige echte argument dat ik eigenlijk kan bedenken over 2021 in het voordeel van Hamilton is dat het design team met de update reeks in Silverstoon een mega job deed. Ze maakten van de Mercedes de beste auto. En Vervolgens is er iemand bij Mercedes geweest die heeft bedacht: Laten we flink wat motoren wisselen. Nieuwe motoren is meer pk's en met de verkorte levensduur konden ze ook nog een extra ver de motor opendraaien: Nog meer pk's. En juist dat maakte de updates zo veel beter. Meester updates. Meester tactische zet.
      Normaal wint de beste auto/rijder combinatie het WDC. In die zin verdiende Mercedes het kampioenschap.

      Maar het liep anders. Voor het eerst dat jaar had Verstappen een beetje geluk. Met die crash.

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 16:11
    • patrob

      Posts: 1.605

      Lijkt me gewoon erg vermakelijk om deze "zielepoten" zich in allerlei bochten te zien wringen om te gaan uitleggen waarom de overschrijding van RB heel gemeen was, en die van McLaren/Mercedes volkomen te begrijpen zijn.

      • + 4
      • 27 okt 2025 - 16:26
    • Kubica

      Posts: 5.636

      en toch zou ik stiekem gniffelen als het waar blijkt te zijn ..

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 16:27
    • Paulie

      Posts: 4.806

      ik zou gewoon lachen...

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 16:28
    • snailer

      Posts: 30.521

      Hahahah, Jullie zijn slecht.... Maar zoals je ziet. Ik moet er wel om lachen.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:44
  • koppie toe

    Posts: 4.684

    Popcorn is besteld, een paar kratjes erbij.

    Laat schreeuwende Zak en Toto maar zweten na hun grote mond over Red Bull hun overtreding.

    • + 6
    • 27 okt 2025 - 15:33
  • Totalia

    Posts: 1.750

    Maakt voor de resultaten van dit jaar toch geen bal uit

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 15:33
    • koppie toe

      Posts: 4.684

      Hoezo niet?
      Alle uitslagen van '24 staan vast dus de straf (indien waar) komt dan in '25 of qua windtunnel straf in aanloop naar en in '26

      • + 3
      • 27 okt 2025 - 15:41
  • Skoda F1

    Posts: 471

    Ze zullen ook wel de zelfde reden als redbull! De lunch bonnetjes van Zak en Marshall gedeclareerd..

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 15:38
    • Skoda F1

      Posts: 471

      *hebben

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 15:39
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 474

      Wacht eerst gewoon eens af, voordat je met die verdedigende onzin komt!
      Geruchten, meer dan dat zij het niet.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 15:49
    • patrob

      Posts: 1.605

      Bij Red Bull indertijd begon het ook met geruchten. Dit soort geruchten blijken vaak erg dicht bij de waarheid te zitten.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 16:33
  • schwantz34

    Posts: 41.183

    Heeft Brown teveel zakgeld uitgegeven, en kan hij samen met Wollf gaan huilen in het bos?

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 16:01
  • Rode Stier 33

    Posts: 900

    Gezien de omvang van Zak, was het een uitstekende lunch 🤣

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 16:05
  • Larry Perkins

    Posts: 61.022

    Bolle-buik-foto (bovenaan):

    Zak had dus toch niet de helm van Piastri ingeslikt, maar alle facturen en bonnetjes opgegeten...

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 16:06
  • powered by bye

    Posts: 498

    Het zou mooi zijn als het waar is 2 vliegen in 1 klap

    • + 5
    • 27 okt 2025 - 16:07
  • monzaron

    Posts: 660

    Is een WK voor ongeveer i200 miljoen (boete) extra waard? 😊Laten we het afwachten, de berichten circuleren al een paar dagen rond, en waar rook is……….en wat is het doel van deze Italiaanse krant, hebben die insiders in de F1 ?🥱

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 16:46
  • DutchTifosi

    Posts: 2.767

    Tijd om popcorn te halen.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 16:54
    • schwantz34

      Posts: 41.183

      Als je toch naar de winkel gaat, neem dan gelijk ff een kilo gare rapen mee voor Larry zijn schoonmoeder als je wil. Die kan je daarna gewoon direct bij hem declareren onder "onverwacht iets hoger uitgevallen cateringkosten!".

      Alvast bedankt, en grazzi ragazzi..

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:12

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

