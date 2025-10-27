McLaren en Mercedes worden beschuldigd van het overschrijden van de budgetcap in 2024. Alle teams mogen maar een maximumuitgave doen en daar wordt streng op gecontroleerd. De uitslagen van 2024 zijn vooralsnog niet bekend, maar er gaan veel geruchten rond.

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over de budgetcap. Aston Martin had een procedurele fout gemaakt, en er werd ook gesteld dat er een ander groot team een overtreding had begaan. In de Italiaanse media werd gesteld dat McLaren veilig was, maar die berichtgeving wordt nu tegengesproken.

Twee topteams in plaats van een?

Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports hebben McLaren en Mercedes namelijk allebei de budgetcap van 2024 overschreden. Het blijft een apart verhaal, want Corriere della Serra, ook een Italiaans medium, stelde juist dat McLaren veilig was. Beide Italiaanse mediums denken dat Mercedes zomaar eens een van de teams is die de budgetcap heeft overschreden.

De boetes voor deze fout zijn enorm. Zo moest Red Bull in 2022 zeven miljoen dollar betalen en ze kregen ook minder tijd in de windtunnel. Voor het nieuwe seizoen is dit erg belangrijk, want de nieuwe regelgeving gaat vanaf volgend jaar gelden. De auto's veranderen dusdanig dat alle teams de maximale tijd nodig zullen hebben.

Wat als de overtreding enorm is?

Mochten McLaren en Mercedes de budgetcap serieus overtreden, dan kunnen er ook sportieve sancties opgelegd worden. Denk dan aan puntenaftrek of een schorsing van een of meerdere Grand Prix-weekenden. Voor Lando Norris en Oscar Piastri zou dit echt niet best zijn. Normaal gesproken presenteert de FIA de cijfers eind september of begin oktober, maar eind oktober hebben we nog niets gehoord.

De FIA zou het binnenkort gaan presenteren. Red Bull Racing en Ferrari lijken dus beide veilig te zijn, want alle twee de geruchten gaan niet over deze teams. Corriere della Serra meldt zelfs dat zowel Ferrari als Red Bull veilig zijn.