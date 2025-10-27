user icon
'Ferrari en McLaren zijn veilig omtrent budgetcap'

'Ferrari en McLaren zijn veilig omtrent budgetcap'
  Gepubliceerd op 27 okt 2025 10:46
  comments 7
  Door: Jesse Jansen

Het is nog steeds niet bekend of alle teams zich hebben gehouden aan de budgetcapregels van 2024. Alleen Aston Martin heeft een procedurele overtreding gemaakt. Volgens PlanetF1 heeft een ander team team de budgetcap overschreden. 

Welk team dit zou zijn, is nog altijd onbekend. Aston Martin heeft niet perse de budgetcap overschreden, maar heeft wel een van de indieningsmomenten gemist. Hierdoor kunnen er alsnog wel consequenties aanzitten. In 2021 kregen ze hier al een boete van 400.000 pond voor. 

Alle teams hebben hun kosten al ingeleverd

Eind maart dit jaar werden alle kosten bekendgemaakt aan de FIA. In voorgaande jaren werden de uitkomsten op zijn vroegst begin oktober bekendgemaakt. Volgens Corriere della Serra zijn McLaren en Ferrari veiliggesteld en hebben zij zich keurig netjes aan de regels gehouden. Er gaan geruchten rond dat een topteam de financiële regels heeft overtreden. 

McLaren is 'veilig' en 'wordt niet onder de loep genomen'; hetzelfde geldt voor Ferrari. Er zouden dan dus namens het gerucht nog maar twee topteams overblijven en dat zijn Red Bull Racing en Mercedes

Red Bull zou zich ook aan de regels hebben gehouden

Red Bull Racing heeft zich ook aan de regels gehouden. In 2021 had Red Bull zich hier niet aan gehouden en hadden ze dit overschreden met 1,6%. Toch kregen ze hier een boete van zes miljoen pond opgelegd. Er blijft dus nog maar een topteam over en dat is Mercedes. 

De toegestane windtunneltijd van Red Bull werd toen ook ingeperkt. Dit is met het oog op 2026 een erg pijnlijke straf. De regels veranderen enorm in 2026, dus windtunneltijd is heel belangrijk voor komend seizoen. Hoe hoger een team eindigt, hoe minder windtunneltijd zij krijgen. Zo probeert de FIA teams een beetje gelijk te houden. McLaren krijgt volgend seizoen dus de minste windtunneltijd. Alpine en Cadillac krijgen beide de meeste tijd.

Pietje Bell

Posts: 31.639

Ik heb gisteren iets heel anders gelezen en dat stond ook op het Nederlandse F1Maxim...

Aston Martin krijgt vermoedelijk een financiële straf. (Geen handtekening gezet onder ....)

McLaren en Mercedes in de problemen

Volgens de Italiaanse media zitten McLaren en Mercedes mogelijk echter diepe... [Lees verder]

  • 3
  • 27 okt 2025 - 11:01
Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.639

    Ik heb gisteren iets heel anders gelezen en dat stond ook op het Nederlandse F1Maxim...

    Aston Martin krijgt vermoedelijk een financiële straf. (Geen handtekening gezet onder ....)

    McLaren en Mercedes in de problemen

    Volgens de Italiaanse media zitten McLaren en Mercedes mogelijk echter dieper in de
    problemen. Mogelijk hebben de topteams daadwerkelijk te veel geld uitgegeven, al is
    het nog wachten op een officiële bevestiging.
    De Engelse tak van Sky Sports F1 bevestigt het nieuws wel al.
    Red Bull was in 2021 het eerste team dat te veel geld uitgaf, al was dat een gevolg van
    onduidelijkheden over welke kosten wel en niet onder het budgetplafond vielen.

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 11:01
    • Pietje Bell

      Posts: 31.639

      Ik heb hier trouwens de afgelopen dagen ook ergens een bericht geplaatst dat een Italiaanse F1 journalist 2 keer een cap op zijn story had geplaatst. Eerst een Mercedes cap en daarna een McLaren cap.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 11:06
    • Pietje Bell

      Posts: 31.639

      Ene Carlo Vanzini, F1 commentator sinds '98 postte oa dit:

      i.imgur.com/NdCkfYr.png

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:13
    • snailer

      Posts: 30.513

      Het blijft allemaal speculatie. En jou post bewijst dat. De 1 zegt dit en de ander dat. Gewoon afwachten.

      Zelf hoop ik vooral dat de fia een fout heeft gemaakt. Die hele cap is een lachertje. Afschaffen.

      • + 2
      • 27 okt 2025 - 11:27
    • DenniSNL1980

      Posts: 343

      Het idee achter de budgetcap is op zich wel goed (ook al is dat tegen het principe van weleer), alleen de uitvoering is knudde. Dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is over 2024 is toch bezopen.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 12:06
    • gridiron

      Posts: 2.894

      Was er ook geen sprake van Alpine, maar om die nu een topteam te noemen.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 12:29
  • mario

    Posts: 14.474

    Alineakop: "Red Bull zou zich ook aan de regels hebben gehouden"

    Eerste regel daarna: "Red Bull Racing heeft zich ook aan de regels gehouden."

    Wat is het nou.... "Zou zich aan de regels hebben gehouden" of "heeft zich aan de regels gehouden"???

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 11:28

