'Ferrari en McLaren zijn veilig omtrent budgetcap'

Het is nog steeds niet bekend of alle teams zich hebben gehouden aan de budgetcapregels van 2024. Alleen Aston Martin heeft een procedurele overtreding gemaakt. Volgens PlanetF1 heeft een ander team team de budgetcap overschreden.

Welk team dit zou zijn, is nog altijd onbekend. Aston Martin heeft niet perse de budgetcap overschreden, maar heeft wel een van de indieningsmomenten gemist. Hierdoor kunnen er alsnog wel consequenties aanzitten. In 2021 kregen ze hier al een boete van 400.000 pond voor.

Alle teams hebben hun kosten al ingeleverd

Eind maart dit jaar werden alle kosten bekendgemaakt aan de FIA. In voorgaande jaren werden de uitkomsten op zijn vroegst begin oktober bekendgemaakt. Volgens Corriere della Serra zijn McLaren en Ferrari veiliggesteld en hebben zij zich keurig netjes aan de regels gehouden. Er gaan geruchten rond dat een topteam de financiële regels heeft overtreden.

McLaren is 'veilig' en 'wordt niet onder de loep genomen'; hetzelfde geldt voor Ferrari. Er zouden dan dus namens het gerucht nog maar twee topteams overblijven en dat zijn Red Bull Racing en Mercedes.

Red Bull zou zich ook aan de regels hebben gehouden

Red Bull Racing heeft zich ook aan de regels gehouden. In 2021 had Red Bull zich hier niet aan gehouden en hadden ze dit overschreden met 1,6%. Toch kregen ze hier een boete van zes miljoen pond opgelegd. Er blijft dus nog maar een topteam over en dat is Mercedes.

De toegestane windtunneltijd van Red Bull werd toen ook ingeperkt. Dit is met het oog op 2026 een erg pijnlijke straf. De regels veranderen enorm in 2026, dus windtunneltijd is heel belangrijk voor komend seizoen. Hoe hoger een team eindigt, hoe minder windtunneltijd zij krijgen. Zo probeert de FIA teams een beetje gelijk te houden. McLaren krijgt volgend seizoen dus de minste windtunneltijd. Alpine en Cadillac krijgen beide de meeste tijd.