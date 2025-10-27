user icon
Marko fileert bijzondere keuze van de FIA en looft Verstappen

  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 13:22
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Mexicaanse Grand Prix als derde over de streep. Hij had nummer twee Charles Leclerc kunnen verschalken, maar een Virtual Safety Car gooide roet in het eten. Helmut Marko heeft een duidelijke mening over deze opmerkelijke keuze van de wedstrijdleiding.

Verstappen startte als enige koploper op de mediumbanden. Terwijl zijn concurrenten eerder naar binnen moesten om hun zachte banden om te wisselen voor een andere compound, kon Verstappen wat langer doorrijden. Toen Verstappen uiteindelijk wisselde naar de softs, reed hij een geweldige stint. Hij reed consistent snelle rondetijden, en zag de rode Ferrari van Leclerc steeds dichterbij komen. In de slotfase reed hij vlak achter Leclerc, maar vlak voordat hij kon aanvallen werd er met dubbel geel gezwaaid in het Foro Sol-stadion.

Williams-coureur Carlos Sainz was hier gespind, en had zijn auto net in de escape road gekregen. De marshalls zagen echter wat rook, en gaven dit door aan de wedstrijdleiding. Hierop werd er gekozen om een Virtual Safety Car te activeren, waardoor Verstappen geen kans had om de aanval te openen.

Marko extreem trots

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde van deze keuze. Na afloop besprak hij Verstappens race met de internationale media: "We zagen welke tijden Verstappen op de mediumbanden wist te rijden in vergelijking met de concurrentie. Zodra hij naar zachte banden wisselde, was het ons duidelijk wat er aan zat te komen."

Hoe kijkt Marko naar de Virtual Safety Car?

Marko begreep niet waarom er een Virtual Safety Car werd geactiveerd door de wedstrijdleiding. Hij laat zijn mening duidelijk horen: "Zonder die onnodige Virtual Safety Car hadden we zeker een spannend slot gekregen."

Volgens de Oostenrijker had Sainz zijn beschadigde auto op een veilige plek geparkeerd: "Die VSC kwam er omdat die auto daar niet veilig zou hebben gestaan, terwijl dat dus wel het geval was. Het is echt ontzettend jammer dat ons daardoor zo'n mooie finale is ontnomen."

Rimmer

Posts: 12.937

Je kan je afvragen of de wedstrijdleiding twee rondjes voor het einde niet gewoon ervoor kan kiezen om die auto van Sainz daar gewoon te laten staan en misschien alleen een gele vlag op die plek te geven. Maar goed, wanneer wel en wanneer niet blijft altijd lastig. Veiligheid voor alles bij de FI... [Lees verder]

  • 6
  • 27 okt 2025 - 13:49
Reacties (13)

  • Paulie

    Posts: 4.806

    'Marko fileert Verstappen en looft bijzondere keuze FIA'

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 13:31
  • Rimmer

    Posts: 12.937

    Je kan je afvragen of de wedstrijdleiding twee rondjes voor het einde niet gewoon ervoor kan kiezen om die auto van Sainz daar gewoon te laten staan en misschien alleen een gele vlag op die plek te geven. Maar goed, wanneer wel en wanneer niet blijft altijd lastig. Veiligheid voor alles bij de FIA (behalve dan het de baan opsturen van mensen als Lawson de pits uitkomt).

    De tweede stint van Max zag ik ook niet aankomen.
    Ik dacht dat de rest gewoon de race uit zou rijden op geel en dat Max ze allemaal 1 voor 1 zou moeten gaan inhalen maar plots besloot iedereen om toch maar een setje rood te halen en toen viel alles opeens de kant van Max op.
    Bearman, die hele race bloedsnel was, kon ineens het gat van 13 seconden niet meer dichtrijden en daarmee was Max veilig voor het podium.
    Deze onverwachte podiumplek lijkt too little too late voor het WK maar het kan straks misschien toch nog net dat podium geweest zijn wat nodig was om alsnog de titel te pakken.
    Het was hoe dan ook toch weer een geweldige race.

    • + 6
    • 27 okt 2025 - 13:49
    • NyckVrieskast

      Posts: 984

      Of de 3 punten die hij mis loopt door p2 niet halen. Kan ook nog wel eens pijnlijk worden dan. 2e stint van verstappen was mega, zoals we hem kennen eigenlijk. Ik denk wel dat hij op p3 was geëindigd als hij ze 1 voor 1 moest inhalen maar was nooit zo dichtbij Leclerc gekomen als nu.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 14:11
  • Kubica

    Posts: 5.636

    Het had wellicht met dubbel geel opgelost kunnen worden

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 13:53
  • Larry Perkins

    Posts: 61.022

    Waarom Sainz zijn Williams iet wat verderop parkeerde…

    De race van Carlos Sainz eindigde tegen het einde van de race in het stadiongedeelte van het circuit, waar hij zijn auto uitschakelde. Hoewel hij ervan overtuigd was dat zijn auto op een veilig deel van het circuit stond, vond de race plaats onder virtuele safetycar-omstandigheden.

    "Ik ging met de auto de binnenkant van de vangrail in, in een poging een safetycar of VSC te ontwijken. Ik denk dat ik het veiligste heb gedaan wat ik kon doen."
    Opnieuw gevraagd wat er precies gebeurde, voegde Sainz eraan toe: "Nee, ik was gewoon aan het pushen. Ik had Lance [Stroll] achter me en duwde voluit om te kijken of ik P14 kon halen. Mijn band was oververhit en ik maakte een halve spin, maar we zouden de auto toch laten uitvallen."

    Verder werd hem gevraagd of hij vond dat de VSC noodzakelijk was.
    "Ik had het gevoel dat ik de auto veilig genoeg had neergezet. Ik weet niet of het VSC, dubbel geel of iets anders was, maar ik heb zeker geprobeerd dat te vermijden." (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 14:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.022

      * iet = niet

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 14:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.022

      Ja ja, Sainz kent de regels dus niet en werd ook niet door zijn team geïnstrueerd om zijn Williams nog twee meter naar voren te rijden...

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 14:44
  • Regenrace

    Posts: 2.084

    "Veiligheid voor alles" is een verstikkend adagium geworden. Dan moet je gewoon niet racen.
    Veel beter natuurlijk is zorgen dat dit gewoon eens een normaal gespreksonderwerp wordt, in plaats van het steeds maar wee naar de taboehoek sturen.
    Een beetje risico hoort er gewoon bij. Gezond verstand, daar gaat het om.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 15:25
  • NicoS

    Posts: 19.555

    Misschien ben ik de enige, maar waarom is er nooit een beeld van geweest? Hadden ze toch de tijd voor tijdens de VSC?
    Normaal krijg je de beelden te zien van een crash, maar nu helemaal nada noppes…..bijzonder.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 16:50
    • Larry Perkins

      Posts: 61.022

      Dat de F1 het heeft gecensureerd bedoel je @NicoS ? Zou kunnen, heb nog wel een filmpje voorbij zien komen op JoepTjoep maar helaas niet gekopieerd.
      Weet wel dat Sainz moeiteloos nog wat meters verder achter de omheining had kunnen parkeren...

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:05
    • Larry Perkins

      Posts: 61.022

      youtube.com/shorts/xoqljPa8qBQ

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 17:09
  • Pleen

    Posts: 707

    Ik sloeg hard op de tafel toen ik VSC op m'n scherm verscheen. Een spannend slot is ons ontnomen, zowel Max vs Leclerc en Bearman vs Piastri. Die stilstaande auto kon heus met dubbel geel worden afgehandeld maar die twee marshalls mochten wel aan diggelen worden aangereden door Lawson. Nee joh, geen ene vlag daarvoor.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 17:06

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

