Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Mexicaanse Grand Prix als derde over de streep. Hij had nummer twee Charles Leclerc kunnen verschalken, maar een Virtual Safety Car gooide roet in het eten. Helmut Marko heeft een duidelijke mening over deze opmerkelijke keuze van de wedstrijdleiding.

Verstappen startte als enige koploper op de mediumbanden. Terwijl zijn concurrenten eerder naar binnen moesten om hun zachte banden om te wisselen voor een andere compound, kon Verstappen wat langer doorrijden. Toen Verstappen uiteindelijk wisselde naar de softs, reed hij een geweldige stint. Hij reed consistent snelle rondetijden, en zag de rode Ferrari van Leclerc steeds dichterbij komen. In de slotfase reed hij vlak achter Leclerc, maar vlak voordat hij kon aanvallen werd er met dubbel geel gezwaaid in het Foro Sol-stadion.

Williams-coureur Carlos Sainz was hier gespind, en had zijn auto net in de escape road gekregen. De marshalls zagen echter wat rook, en gaven dit door aan de wedstrijdleiding. Hierop werd er gekozen om een Virtual Safety Car te activeren, waardoor Verstappen geen kans had om de aanval te openen.

Marko extreem trots

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde van deze keuze. Na afloop besprak hij Verstappens race met de internationale media: "We zagen welke tijden Verstappen op de mediumbanden wist te rijden in vergelijking met de concurrentie. Zodra hij naar zachte banden wisselde, was het ons duidelijk wat er aan zat te komen."

Hoe kijkt Marko naar de Virtual Safety Car?

Marko begreep niet waarom er een Virtual Safety Car werd geactiveerd door de wedstrijdleiding. Hij laat zijn mening duidelijk horen: "Zonder die onnodige Virtual Safety Car hadden we zeker een spannend slot gekregen."

Volgens de Oostenrijker had Sainz zijn beschadigde auto op een veilige plek geparkeerd: "Die VSC kwam er omdat die auto daar niet veilig zou hebben gestaan, terwijl dat dus wel het geval was. Het is echt ontzettend jammer dat ons daardoor zo'n mooie finale is ontnomen."