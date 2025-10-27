user icon
Hamilton voelt zich benadeeld na duel met Verstappen: "Dat zegt genoeg"

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton voelt zich benadeeld na duel met Verstappen: "Dat zegt genoeg"
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 00:19
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton was niet te spreken na afloop van de Grand Prix van Mexico. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het afsnijden van de baan tijdens zijn duel met Max Verstappen, en dat zat de Brit duidelijk hoog. Volgens Hamilton werd er met twee maten gemeten door de wedstrijdleiding.

Het incident vond plaats in de openingsfase van de race. Verstappen dook aan de binnenkant bij Hamilton, die zijn Mercedes wijd moest laten lopen en via de escape road weer op de baan kwam. De stewards oordeelden dat Hamilton daar voordeel mee behaalde en gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Daarmee verloor hij niet alleen zijn positie, maar ook belangrijke punten in het kampioenschap.

Na afloop reageerde Hamilton kort, maar duidelijk tegenover Viaplay. “Nee, ik hoef het niet echt te zien. Ik weet wat er gebeurd is”, zei hij zichtbaar geïrriteerd. “Ik zag niet waar Max was. Ik reed gewoon door bocht 1, 2 en 3 en lag toen op P2. Op de een of andere manier kwam ik daarna op P4 terecht. Ik denk dat het P4 was, of iets in die richting.”

Hamilton voelt zicht benadeeld in Mexico

Wat Hamilton vooral stoorde, was de inconsistentie bij de stewards. “Iedereen kreeg penalty’s voor het afsnijden van de baan. Later sneden mensen weer de baan af en kreeg niemand straf, maar zodra ik breed ga, gebeurt het. Dus ja, dat zegt mij veel.”

De straf drukte een flinke stempel op zijn race. Hamilton finishte uiteindelijk als achtste, terwijl Verstappen het podium haalde met een derde plaats. Het incident was opnieuw voer voor discussie tussen beide kemphanen, die al jarenlang elkaars pad kruisen.

 

NicoS

Posts: 19.549

Het probleem was dat hij de escape weer verliet, en een stuk af stak. Had hij de escape gewoon gevolgd zoals dat is voorgeschreven, had hij geen straf gehad. Niet slim dus.

  • 1
  • 27 okt 2025 - 00:26
  • SEN1

    Posts: 2.651

    10sec was ook wel wat heftig. Had niet gehoeven.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:21
  • NicoS

    Posts: 19.550

    Het probleem was dat hij de escape weer verliet, en een stuk af stak. Had hij de escape gewoon gevolgd zoals dat is voorgeschreven, had hij geen straf gehad. Niet slim dus.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 00:26
    • Wingleader

      Posts: 3.342

      paadje volgen, was niet zo moeilijk, maar 10 sec was overdreven.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 00:28
    • NicoS

      Posts: 19.550

      Ja dat kan je wel zeggen, maar dat is nou eenmaal de tijdstraf die ervoor staat.
      Eindelijk zijn de stewards een keer consequent, is het weer niet goed…..

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 00:31
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.059

    Ja joh je voorkeursbehandeling zoals in bocht afsnijden in AD 21 is voorbij

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:29
  • WC MAX

    Posts: 7.116

    "Nee, ik hoef het niet echt te zien....k zag niet waar Max was..........Ik denk dat het P4 was, of iets in die richting.”
    Sterk verhaal.....

    Maar die 10 sec vond ik ook niet echt nodig. Daar heeft Lewis wel gelijk in.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 00:33

