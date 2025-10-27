Lewis Hamilton was niet te spreken na afloop van de Grand Prix van Mexico. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het afsnijden van de baan tijdens zijn duel met Max Verstappen, en dat zat de Brit duidelijk hoog. Volgens Hamilton werd er met twee maten gemeten door de wedstrijdleiding.

Het incident vond plaats in de openingsfase van de race. Verstappen dook aan de binnenkant bij Hamilton, die zijn Mercedes wijd moest laten lopen en via de escape road weer op de baan kwam. De stewards oordeelden dat Hamilton daar voordeel mee behaalde en gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Daarmee verloor hij niet alleen zijn positie, maar ook belangrijke punten in het kampioenschap.

Hamilton zichtbaar geïrriteerd na gevecht met Verstappen

Na afloop reageerde Hamilton kort, maar duidelijk tegenover Viaplay. “Nee, ik hoef het niet echt te zien. Ik weet wat er gebeurd is”, zei hij zichtbaar geïrriteerd. “Ik zag niet waar Max was. Ik reed gewoon door bocht 1, 2 en 3 en lag toen op P2. Op de een of andere manier kwam ik daarna op P4 terecht. Ik denk dat het P4 was, of iets in die richting.”

Hamilton voelt zicht benadeeld in Mexico

Wat Hamilton vooral stoorde, was de inconsistentie bij de stewards. “Iedereen kreeg penalty’s voor het afsnijden van de baan. Later sneden mensen weer de baan af en kreeg niemand straf, maar zodra ik breed ga, gebeurt het. Dus ja, dat zegt mij veel.”

De straf drukte een flinke stempel op zijn race. Hamilton finishte uiteindelijk als achtste, terwijl Verstappen het podium haalde met een derde plaats. Het incident was opnieuw voer voor discussie tussen beide kemphanen, die al jarenlang elkaars pad kruisen.