Chaos in Mexico: Verstappen en Hamilton vliegen elkaar in de haren
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 21:24
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kende geen lekkere start tijdens de Grand Prix van Mexico. De Nederlander schoot rechtdoor bij de start en even later was het heel krap met Lewis Hamilton. De coureurs van Red Bull Racing en Ferrari reden elkaar bijna van de baan af, maar konden door. 

Het was een chaotische start tijdens de Formule 1-race in Mexico-Stad. Polesitter Lando Norris slaagde erin om zijn McLaren aan de leiding te houden. Daarachter gingen Charles Leclerc, Hamilton én Verstappen samen de eerste bocht in. De Nederlander haalde de bocht niet en schoot rechtdoor. Vervolgens kwam hij voor Hamilton de baan op, maar hij gaf zijn positie terug aan de Brit. George Russell klaagde vervolgens dat ook hij de plek van Verstappen moest krijgen. 

Verstappen en Hamilton naast elkaar

Verstappen wilde vervolgens Hamilton aanvallen in de eerste bocht en gooide zijn Red Bull naast die van de Brit. Beide coureurs raakten elkaar en schoten allebei wederom naast de baan. Oliver Bearman profiteerde hier optimaal van en nam de vierde plaats over van Verstappen. Hamilton was niet gediend van de actie van Verstappen en luidde vervolgens zijn ongenoegen op de boardradio. 

Hamilton en Verstappen under investigation

Hamilton kwam vervolgens onder het vergrootglas van de stewards te liggen. De Engelsman zou bij het doorschieten met Verstappen, de verkeerde route terug hebben genomen naar de baan. Dit zou Hamilton een tijdstraf van vijf seconden kunnen opleveren. Ook Verstappen wordt in de gaten gehouden door de FIA. Door de touché met Hamilton, staat ook de Nederlander op de radar van de stewards.

De F1-race in Mexico loopt nog niet op rolletjes voor Verstappen. Na het incident verzocht engineer Gianpiero Lambiase de viervoudig wereldkampioen om meer te gaan liften. Door de bloedhete temperaturen in Mexico, zouden de banden van de Nederlander het niet lang vol gaan houden als hij zo blijft rijden. 

Norris kent tot dusver een uitstekende race in Mexico. De McLaren-coureur wist weg te rijden na de start en heeft al een behoorlijk gat geslagen ten opzichte van de Ferrari’s. Mocht de stand zo blijven, dan neemt hij de leiding over van Oscar Piastri in het WK.

  • ChrisFerrari15

    Posts: 488

    10 sec straf voor Lewis echt belachelijk. En Max natuurlijk geen 5 sec penalty voor causing a collision. Stewards zich niet bemoeien met het kampioenschap. Schandalig

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 21:41

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar