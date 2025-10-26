Max Verstappen kende geen lekkere start tijdens de Grand Prix van Mexico. De Nederlander schoot rechtdoor bij de start en even later was het heel krap met Lewis Hamilton. De coureurs van Red Bull Racing en Ferrari reden elkaar bijna van de baan af, maar konden door.

Het was een chaotische start tijdens de Formule 1-race in Mexico-Stad. Polesitter Lando Norris slaagde erin om zijn McLaren aan de leiding te houden. Daarachter gingen Charles Leclerc, Hamilton én Verstappen samen de eerste bocht in. De Nederlander haalde de bocht niet en schoot rechtdoor. Vervolgens kwam hij voor Hamilton de baan op, maar hij gaf zijn positie terug aan de Brit. George Russell klaagde vervolgens dat ook hij de plek van Verstappen moest krijgen.

Verstappen en Hamilton naast elkaar

Verstappen wilde vervolgens Hamilton aanvallen in de eerste bocht en gooide zijn Red Bull naast die van de Brit. Beide coureurs raakten elkaar en schoten allebei wederom naast de baan. Oliver Bearman profiteerde hier optimaal van en nam de vierde plaats over van Verstappen. Hamilton was niet gediend van de actie van Verstappen en luidde vervolgens zijn ongenoegen op de boardradio.

Hamilton en Verstappen under investigation

Hamilton kwam vervolgens onder het vergrootglas van de stewards te liggen. De Engelsman zou bij het doorschieten met Verstappen, de verkeerde route terug hebben genomen naar de baan. Dit zou Hamilton een tijdstraf van vijf seconden kunnen opleveren. Ook Verstappen wordt in de gaten gehouden door de FIA. Door de touché met Hamilton, staat ook de Nederlander op de radar van de stewards.

De F1-race in Mexico loopt nog niet op rolletjes voor Verstappen. Na het incident verzocht engineer Gianpiero Lambiase de viervoudig wereldkampioen om meer te gaan liften. Door de bloedhete temperaturen in Mexico, zouden de banden van de Nederlander het niet lang vol gaan houden als hij zo blijft rijden.

Norris kent tot dusver een uitstekende race in Mexico. De McLaren-coureur wist weg te rijden na de start en heeft al een behoorlijk gat geslagen ten opzichte van de Ferrari’s. Mocht de stand zo blijven, dan neemt hij de leiding over van Oscar Piastri in het WK.

It's a CRAZY first corner on the first lap in Mexico! 😱



Here's how it unfolded...