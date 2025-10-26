Lando Norris heeft pole position behaald voor de Grand Prix van Mexico. De Brit kon het zelf niet geloven, maar was maar liefst 0,262 seconde sneller dan nummer twee Charles Leclerc. De McLaren-coureur start ver voor zijn concurrentie, met Max Verstappen op vijf en Oscar Piastri op zeven.

Norris vertelde na afloop van de kwalificatie dat hij erg verrast was met zijn pole position. De Brit heeft zijn eerste pole position behaald sinds België dit jaar. De McLaren-coureur heeft hiermee sinds zes races weer een pole gepakt.

Norris zag het niet aankomen

"Ik had niet verwacht dat het genoeg zou zijn voor pole. Toen ik mijn tijd zag, was ik echt aangenaam verrast", vertelde Norris na afloop van de kwalificatie tijdens de persconferentie. "Vrijdag voelde ik me comfortabeler in de auto dan de afgelopen tijd en dat vertrouwen heeft me echt geholpen vandaag."

De start is enorm belangrijk in Mexico. Het verleden heeft de F1-coureurs geleerd dat ze voorzichtig moeten zijn in de drukte van de start. Door het lange rechte stuk is het altijd enorm druk in de eerste bocht. Norris weet dit ook en houdt er rekening mee: "Het zal belangrijk zijn om een goede start te maken en de positie vast te houden."

'Het team is belangrijk'

De McLaren-coureur weet ook dat het team erg belangrijk wordt in Mexico: "Het is echt een teaminspanning." Norris weet ook dat de Ferrari-coureurs erg belangrijk worden tijdens de Grand Prix van Mexico. Ferrari staat op de tweede en derde positie, en kan zomaar eens de druk op de McLaren gaan opvoeren: "We hebben een sterke uitgangspositie en ik ben gemotiveerd om het maximale uit de race te halen", zei hij.

Het verschil tussen Lando Norris en Max Verstappen is momenteel 26 punten. Met een goede uitslag kan de McLaren-coureur veel inlopen op Verstappen. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs is momenteel 14 punten, dus Norris kan zomaar de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van zijn teamgenoot.