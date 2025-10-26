user icon
Norris verraste zichzelf met pole: "Sterke uitgangspositie"

Norris verraste zichzelf met pole: "Sterke uitgangspositie"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris heeft pole position behaald voor de Grand Prix van Mexico. De Brit kon het zelf niet geloven, maar was maar liefst 0,262 seconde sneller dan nummer twee Charles Leclerc. De McLaren-coureur start ver voor zijn concurrentie, met Max Verstappen op vijf en Oscar Piastri op zeven.

Norris vertelde na afloop van de kwalificatie dat hij erg verrast was met zijn pole position. De Brit heeft zijn eerste pole position behaald sinds België dit jaar. De McLaren-coureur heeft hiermee sinds zes races weer een pole gepakt.

Norris zag het niet aankomen

"Ik had niet verwacht dat het genoeg zou zijn voor pole. Toen ik mijn tijd zag, was ik echt aangenaam verrast", vertelde Norris na afloop van de kwalificatie tijdens de persconferentie. "Vrijdag voelde ik me comfortabeler in de auto dan de afgelopen tijd en dat vertrouwen heeft me echt geholpen vandaag."

De start is enorm belangrijk in Mexico. Het verleden heeft de F1-coureurs geleerd dat ze voorzichtig moeten zijn in de drukte van de start. Door het lange rechte stuk is het altijd enorm druk in de eerste bocht. Norris weet dit ook en houdt er rekening mee: "Het zal belangrijk zijn om een goede start te maken en de positie vast te houden."

'Het team is belangrijk'

De McLaren-coureur weet ook dat het team erg belangrijk wordt in Mexico: "Het is echt een teaminspanning." Norris weet ook dat de Ferrari-coureurs erg belangrijk worden tijdens de Grand Prix van Mexico. Ferrari staat op de tweede en derde positie, en kan zomaar eens de druk op de McLaren gaan opvoeren: "We hebben een sterke uitgangspositie en ik ben gemotiveerd om het maximale uit de race te halen", zei hij.

Het verschil tussen Lando Norris en Max Verstappen is momenteel 26 punten. Met een goede uitslag kan de McLaren-coureur veel inlopen op Verstappen. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs is momenteel 14 punten, dus Norris kan zomaar de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van zijn teamgenoot.

knappe gast

Posts: 157

"Met een goede uitslag kan de McLaren-coureur veel inlopen op Verstappen."

Zal wel uitlopen op Verstappen zijn denk ik

  • 1
  • 26 okt 2025 - 17:12
Reacties (2)

  • bvonk2

    Posts: 103

    Hij heeft soms problemen met zichzelf en is niet de beste met inhalen maar als hij snel is dan is hij ook echt snel.

    Hoop dat hij dit ook de komende races blijft doen en dat er een mooie strijd komt met Piastri en mogelijk ook nog met Max.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 17:04
  • knappe gast

    Posts: 156

    "Met een goede uitslag kan de McLaren-coureur veel inlopen op Verstappen."

    Zal wel uitlopen op Verstappen zijn denk ik

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 17:12

Meer nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

