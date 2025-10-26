Max Verstappen start de Grand Prix van Mexico vandaag slechts vanaf de vijfde plaats. Hij kende een teleurstellende kwalificatie, en moest veel tijd toegeven op zijn titelrivaal Lando Norris. Verstappen verwacht weinig van de race, terwijl Helmut Marko een podium als een goede mogelijkheid ziet.

Verstappen hoopte dit weekend de aanval te kunnen openen op zijn titelrivalen Oscar Piastri en Norris. Piastri lijkt te bezwijken onder de druk, maar Norris is vooralsnog een klasse apart. In de kwalificatie stond er geen maat op hem, terwijl Verstappen weer worstelde met zijn auto. Hij had er moeite mee om grip te vinden, en glibberde naar de vijfde tijd. Hij wil meer, maar hij weet ook dat er dit weekend eigenlijk niet meer in zit.

Marko gelooft in het podium

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt daar iets anders over, zo stelde hij in gesprek met de internationale media: "We moeten proberen optimistisch te blijven denken, en dan is een podium hier het maximaal haalbare resultaat. We moeten gewoon proberen om zover mogelijk voor Piastri te blijven. De vraag is alleen wie er tijdens de race de fout in gaan. Als Lando geen fouten weet te maken, dan is hij hier gewoon onaantastbaar."

Tegen wie moet Verstappen vechten?

Als Verstappen in de buurt wil komen van het podium, dan moet hij eerst langs de coureurs van Mercedes en Ferrari. Deze vier coureurs zagen er in de kwalificatie ook niet slecht uit, en dat betekent dat Verstappen geluk moet hebben.

Hoe kijkt Marko naar de tegenstanders?

Marko ziet wél kansen, en wijst ook naar de problemen die Ferrari recent had. Verwijzend naar het liften en coasten (LiCo), van Ferrari gaat Marko verder met zijn verhaal: "We zullen zien hoe lang de Ferrari's hier hun snelheid vast kunnen houden."

Waar Marko zo zijn twijfels heeft over Ferrari, heeft hij meer zorgen over Mercedes. De Oostenrijkse teamadviseur stelt dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli gevaarlijker kunnen zijn: "Ik denk dat ook Mercedes snel zal zijn in de race."