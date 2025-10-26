user icon
Marko opvallend optimistisch: "Podium is mogelijk voor Verstappen"
  Gepubliceerd op 26 okt 2025 12:46
  8
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen start de Grand Prix van Mexico vandaag slechts vanaf de vijfde plaats. Hij kende een teleurstellende kwalificatie, en moest veel tijd toegeven op zijn titelrivaal Lando Norris. Verstappen verwacht weinig van de race, terwijl Helmut Marko een podium als een goede mogelijkheid ziet.

Verstappen hoopte dit weekend de aanval te kunnen openen op zijn titelrivalen Oscar Piastri en Norris. Piastri lijkt te bezwijken onder de druk, maar Norris is vooralsnog een klasse apart. In de kwalificatie stond er geen maat op hem, terwijl Verstappen weer worstelde met zijn auto. Hij had er moeite mee om grip te vinden, en glibberde naar de vijfde tijd. Hij wil meer, maar hij weet ook dat er dit weekend eigenlijk niet meer in zit.

Marko gelooft in het podium

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt daar iets anders over, zo stelde hij in gesprek met de internationale media: "We moeten proberen optimistisch te blijven denken, en dan is een podium hier het maximaal haalbare resultaat. We moeten gewoon proberen om zover mogelijk voor Piastri te blijven. De vraag is alleen wie er tijdens de race de fout in gaan. Als Lando geen fouten weet te maken, dan is hij hier gewoon onaantastbaar."

Tegen wie moet Verstappen vechten?

Als Verstappen in de buurt wil komen van het podium, dan moet hij eerst langs de coureurs van Mercedes en Ferrari. Deze vier coureurs zagen er in de kwalificatie ook niet slecht uit, en dat betekent dat Verstappen geluk moet hebben.

Hoe kijkt Marko naar de tegenstanders?

Marko ziet wél kansen, en wijst ook naar de problemen die Ferrari recent had. Verwijzend naar het liften en coasten (LiCo), van Ferrari gaat Marko verder met zijn verhaal: "We zullen zien hoe lang de Ferrari's hier hun snelheid vast kunnen houden."

Waar Marko zo zijn twijfels heeft over Ferrari, heeft hij meer zorgen over Mercedes. De Oostenrijkse teamadviseur stelt dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli gevaarlijker kunnen zijn: "Ik denk dat ook Mercedes snel zal zijn in de race."

hupholland

Posts: 9.323

ja, waarom niet. Vrijdag waren ze best goed over 1 ronde, maar niet in de longrun. In FP3 was dat andersom, dus misschien hebben ze vandaag wat profijt van de aanpassingen. Als je daarmee Ferrari kunt matchen, dan kun je ook gewoon mee doen voor het podium. Zo maar een scenario, het kan ook weer ... [Lees verder]

  • 1
  • 26 okt 2025 - 13:06
Reacties (8)

  • hupholland

    Posts: 9.324

    ja, waarom niet. Vrijdag waren ze best goed over 1 ronde, maar niet in de longrun. In FP3 was dat andersom, dus misschien hebben ze vandaag wat profijt van de aanpassingen. Als je daarmee Ferrari kunt matchen, dan kun je ook gewoon mee doen voor het podium. Zo maar een scenario, het kan ook weer net zo'n ramp worden als vorig jaar met bv een P6. Als je voor Piastri kunt finishen en niet meer dan 10 punten verliest op Norris, dan is het WK nog steeds niet 100% uit zicht.
    Verder wil ik nog ff opmerken dat Perez in 2023 vanaf P5 bijna de leiding pakte in bocht 1. Mocht Max eenzelfde run kunnen maken op het rechte stuk zal hij zeker niet zo blind insturen als Perez, wie weet wat er dan nog allemaal mogelijk is. Eerst maar eens afwachten wat de volgorde gaat zijn bij uitkomen bocht 3. Geen garantie dat Verstappen zo maar plekken gaat winnen, maar als het ergens mogelijk is, dan hier wel.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 13:06
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.931

      Had veel moeite met de medium dus zal moeilijk worden.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:09
    • hupholland

      Posts: 9.324

      tov Norris ja, maar de longruns van de Ferrari waren niet veel beter op vrijdag. In FP3 leek de set up toch beter en dat leek een halve seconde per ronde op te leveren. Daarmee zou hij misschien toch mee kunnen doen met de Ferrari's. Maar goed, Max heeft er zelf weinig vertrouwen in, dus ik ga ook zeker niet zeggen dat het wel goed komt, maar de race moet nog gereden worden.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:45
  • John6

    Posts: 11.192

    Marko is altijd optimistisch, ik zou deze keer zeggen een beetje teveel optimistisch, of ze moeten allemaal op elkaar klappen, behalve Max, dat geloof je toch zelf ook niet.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 13:08
    • Avb1

      Posts: 278

      Dat geloof ik wel? Leclerc, Lewis en Russel hebben niks te verliezen en daar achter zal Oscar in paniek gekke dingen doen en resultaat: Russel rijd Norris aan van achter en piastri wijkt te laat uit en ramt hem ook

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:18
  • Avb1

    Posts: 278

    Derde plaats achter Leclerc is sowieso mogelijk en bij de start pakt hij 2 plekken want in Mexico is het dat makkelijk te doen in de slipstream.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 13:11
  • Erwinnaar

    Posts: 5.191

    Hoop op een ouderwets potje bowlen de eerste ronde.

    De Ferrari of Mercedes in de slipstream bij Norris....

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 13:17
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 443

    Ik denk echt dat de RB21 de grootste mogelijke moeite gaat hebben met de Ferrari, en dat ook Russell niet zomaar even voorgestoken kan gaan worden. Verstappen zal in zijn spiegels moeten kijken en, vanuit zíjn perspectief, hopen op problemen bij de McLarens.

    Maar ben bang dat dit het weekend is dat definitief toont, dat de strijd om het WDC tussen de papaya's wordt beslecht.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 13:44

