  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 07:36
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een tegenvallende kwalificatie in Mexico. Hij kwam niet verder dan een vijfde tijd, en had een flinke achterstand op de poletijd van Lando Norris. Zijn reactie op een bericht van teambaas Laurent Mekies over de boordradio sprak dan ook boekdelen.

Verstappen wilde dit weekend in Mexico verder gaan met zijn jacht op de McLarens van Norris en Oscar Piastri. Laatstgenoemde lijkt te bezwijken onder de druk, en verprutste zijn kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Norris leek echter te vliegen, en niemand was in staat om überhaupt in de buurt te komen van hem in de kwalificatie. De Brit geldt dan ook als de favoriet voor de zege, en kan de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van Piastri.

Verstappen had gehoopt grote stappen te kunnen zetten, maar niets bleek minder waar te zijn. De Nederlander moest genoegen nemen met de vijfde plaats, terwijl hij de hele dag aan het vechten was met de auto. Verstappen verwacht weinig van de race van vandaag, en dat liet hij vlak na het voltooien van zijn rondje al horen.

Teleurstelling over de boordradio

Toen de kwalificatie erop zat, meldde zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hem via de boordradio wat de uitslag was, en hoe groot het gat was met Norris. Na het praatje van Lambiase meldde ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich op de boordradio van Verstappen.

Wat zeiden Verstappen en Mekies tegen elkaar?

De Franse teambaas richtte zich direct tot Verstappen: "Dat was een zware Max. Je hebt gedaan wat je kon met wat je vandaag tot je beschikking had. Morgen is het nog steeds een heel erg lange race!"

Mekies probeerde met die laatste boodschap Verstappen een beetje moed in te praten. Na een korte stilte kwam Verstappen echter met een ontnuchterende reactie: "Ehm, ja... Een moeilijke dag... Laten we het daar mij bij houden."

Stand van zaken

Verstappen start de race als vijfde, terwijl zijn titelrivaal Norris dus vanaf de pole position mag vertrekken. Klassementsleider Piastri kende een rampzalige kwalificatie, en hij moest het doen met de achtste tijd. Door de gridstraf van Williams-coureur Carlos Sainz schuift hij echter wel een plekje op op de grid.

Di Stefano

Posts: 343

Logisch, met een lege tank kom je nergens🤷‍♂️

  • 10
  • 26 okt 2025 - 09:26
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (17)

  • Sambalbei

    Posts: 1.817

    Heel bijzonder...

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 07:40
  • Maximo

    Posts: 9.557

    Wie weet is men bij RB wel voor een race set-up gegaan en kan Max er nog een 4e of 3e plek uit slepen.

    Norris gaat zonder pech zeker winnen en komt daarmee dicht bij Piastri qua punten, dat zal de spanning bij die 2 nog verder doen oplopen.

    Wie weet wat dat nog gaat brengen de komende races, want het is duidelijk dat Max zonder dat de McLaren coureurs weekenden zoals vorige week hebben, niet op eigen kracht de titel binnen kan halen met deze RB.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 07:56
    • Pietje Bell

      Posts: 31.622

      Als er niemand voor hem uitvalt zit een podium er niet in.

      “We waren overal slecht en in sector twee hoef je alleen maar naar mijn onboard-beelden te kijken en dan weet je al genoeg, het was bizar slecht in de snelle bochten. Vandaag voelde geen van de ronden goed aan.
      Geen balans en geen grip en ik verwacht dat het morgen alleen maar erger wordt.       Alle long runs die ik heb gedaan waren slecht en dat gaat zeker niet beter worden.”"

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 08:04
    • Regenrace

      Posts: 2.067

      Ik heb een theorietje, en die luidt zo:
      Als 'het gevoel' en de simulatiedata elkaar tegenspreken, wordt sinds Mekies aan het bewind is, gekozen voor het gevoel. Dat is een paar keer succesvol uitgepakt, bovendien voel je je als coureur extra serieus genomen, wat ook de sfeer ten goede komt. Vergelijk dat met 't gemekker van Hamilton bij Mercedes , alias Mister 'Told You So'.
      Maar die aanpak blijkt geen kip met gouden eieren. Soms heeft het gevoel en soms hebben de simulatiedata gelijk. En waarom dat is, dat is de magie van F1. En Max is ook maar een mens.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 09:09
    • Pietje Bell

      Posts: 31.622

      Het lijkt er anders op dat die aanpassingen aan zijn vloer averechts werken. Yuki heeft er nl. geen last van.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 09:23
    • Snork

      Posts: 21.996

      Theorie van Regenrace zie ik niet. Want als de simulatiedata klopt, vertaalt dat zich in een auto die goed op de baan reageert en waarmee snelle tijden volgen. Gevoel is dan ook goed.
      Het afwijken van simulatiedata en op feedback van Max de auto afstellen doen ze alleen als dat nodig blijk.
      Het is echt niet zo dat ze Mexico met een blanke canvas begonnen zijn, de auto is dan al afgesteld en opgebouwd op basis van simulatiedata. Altijd is dat het vertrekpunt.
      De RB21 mist grip en werkt niet lekker in Mexico, dan is dit gewoon het maximale.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 10:34
    • Snork

      Posts: 21.996

      blijk —> blijkt

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 10:35
  • monzaron

    Posts: 655

    Marko verwacht dat met een volle tank bij de start mogelijk de wagen beter zou presteren 🧐

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 08:23
    • Di Stefano

      Posts: 343

      Logisch, met een lege tank kom je nergens🤷‍♂️

      • + 10
      • 26 okt 2025 - 09:26
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.503

    Die hebben ingezet op de long-runs. Maar Max heeft liever dat ze inzetten op hem.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 08:35
  • meister

    Posts: 4.104

    Ik ruim de straatfeest spullen weer op naar zolder zoveel is zeker.

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 08:36
  • racepace1

    Posts: 572

    Vergeet Ferrari niet, zij staan al lang droog en ook de rijders willen wel de 1ste beker vasthouden.
    Ze hebben niks te verliezen behalve de strijd voor plek 2 in de constructeurs kampioenschap.
    Ik hoop op een mooie 1ste bocht strijd :)

    • + 7
    • 26 okt 2025 - 08:41
    • Babs

      Posts: 72

      Norris, Leclerc en Hamilton out in one strike.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 09:21
    • reespees

      Posts: 77

      Alle hoop voor Max is gevestigd op die rooie rakkers vandaag.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 09:42
    • da_bartman

      Posts: 6.229

      Wellicht hebben Norris en Ferrari zich na VT2 een beetje te veel op op de kwalificatie gericht en Max en Oscar een beetje te veel op racepace. We gaan het zien.

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 10:01
    • Pietje Bell

      Posts: 31.622

      @bartman, Max gaf gisteren ook aan dat hij de racepace belangrijker vond dan de kwali. Daar hebben ze na VT3 aan gewerkt en na afloop van de kwali zei Max dat dat was mislukt. De racepace was zeer zeker niet beter geworden.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 10:23
  • Babs

    Posts: 72

    "Laten we het daar MIJ bij houden."

    MAAR

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 09:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

