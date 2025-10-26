Max Verstappen kende een tegenvallende kwalificatie in Mexico. Hij kwam niet verder dan een vijfde tijd, en had een flinke achterstand op de poletijd van Lando Norris. Zijn reactie op een bericht van teambaas Laurent Mekies over de boordradio sprak dan ook boekdelen.

Verstappen wilde dit weekend in Mexico verder gaan met zijn jacht op de McLarens van Norris en Oscar Piastri. Laatstgenoemde lijkt te bezwijken onder de druk, en verprutste zijn kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Norris leek echter te vliegen, en niemand was in staat om überhaupt in de buurt te komen van hem in de kwalificatie. De Brit geldt dan ook als de favoriet voor de zege, en kan de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van Piastri.

Verstappen had gehoopt grote stappen te kunnen zetten, maar niets bleek minder waar te zijn. De Nederlander moest genoegen nemen met de vijfde plaats, terwijl hij de hele dag aan het vechten was met de auto. Verstappen verwacht weinig van de race van vandaag, en dat liet hij vlak na het voltooien van zijn rondje al horen.

Teleurstelling over de boordradio

Toen de kwalificatie erop zat, meldde zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hem via de boordradio wat de uitslag was, en hoe groot het gat was met Norris. Na het praatje van Lambiase meldde ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich op de boordradio van Verstappen.

Wat zeiden Verstappen en Mekies tegen elkaar?

De Franse teambaas richtte zich direct tot Verstappen: "Dat was een zware Max. Je hebt gedaan wat je kon met wat je vandaag tot je beschikking had. Morgen is het nog steeds een heel erg lange race!"

Mekies probeerde met die laatste boodschap Verstappen een beetje moed in te praten. Na een korte stilte kwam Verstappen echter met een ontnuchterende reactie: "Ehm, ja... Een moeilijke dag... Laten we het daar mij bij houden."

Stand van zaken

Verstappen start de race als vijfde, terwijl zijn titelrivaal Norris dus vanaf de pole position mag vertrekken. Klassementsleider Piastri kende een rampzalige kwalificatie, en hij moest het doen met de achtste tijd. Door de gridstraf van Williams-coureur Carlos Sainz schuift hij echter wel een plekje op op de grid.