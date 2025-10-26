user icon
Piastri is het helemaal kwijt: "Het is heel erg raar!"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 00:37
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri was de grote verliezer van de kwalificatie in Mexico. De leider in het wereldkampioenschap kwam er de hele dag niet aan te pas, en noteerde slechts de achtste tijd. Na afloop tastte hij volledig in het duister over zijn tegenvallende pace.

Piastri was vrijwel het hele jaar een koele kikker, maar van die houding lijkt niets meer over te zijn. De Australiër staat onder enorme druk, en moet het opnemen tegen de messcherpe Max Verstappen en de felle Lando Norris. Laatstgenoemde pakte de pole in Mexico-Stad, terwijl zijn teamgenoot Piastri op de achtste tijd bleef haken. De Australische coureur zal door een gridstraf van Carlos Sainz een plekje opschuiven, maar zijn uitgangspositie is nog steeds niet goed.

Piastri weet niet wat er misgaat

Piastri klaagde tijdens de kwalificatie zelfs over problemen met de Power Unit, en na afloop wist hij bij Sky Sports even niet wat hij moest zeggen: "Er was gewoon geen pace, en dat is raar. Het gat is het hele weekend al ongeveer gelijk, dus we moeten gaan kijken waar het mis gaat. Dat is natuurlijk best frustrerend."

"Er is niet veel veranderd als je kijkt naar hoe ik me voel in de auto. Het is gewoon zo dat ik vorige week en nu het gevoel heb dat de pace er maar niet is."

Wat is er aan de hand?

Piastri is overduidelijk langzamer, maar hij heeft geen idee wat de oorzaak daarvan is: "Ik weet het nog niet voor honderd procent zeker, dus we moeten gaan graven. Ik zal mijn best gaan doen bij de run naar de eerste bocht. Dat wordt zeker een kans om wat progressie te boeken. We gaan zien wat ik kan gaan doen."

Voor Piastri wordt het een hels karwei, want hij lijkt het hele weekend al achter te liggen op zijn teamgenoot Norris. Als Piastri niet goed presteert in de race, dan geeft hij zijn teamgenoot de kans om hem van de troon te stoten in de titelrace. Ook Verstappen kan het gat gaan verkleinen.

mordor

Posts: 2.070

Ik denk dat hij daadwerkelijk een probleem heeft met de power unit. Verschillen zijn te groot met teamgenoot (en dat rijmt)

  • 1
  • 26 okt 2025 - 02:05
Reacties (3)

  • schwantz34

    Posts: 41.163

    De ooit zo cool overkomende Piastri is sinds Baku volkomen onder de druk aan het bezwijken geslagen!

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:50
    • John6

      Posts: 11.188

      Yep, die is het inderdaad helemaal kwijt, ben wel benieuwd naar de start morgen, Lewis van P3 is wel een goede plek, Max P5 geen idee wat hij voor een race zal gaan rijden, of ze moeten zoveel beter zijn in de race, ik moet dat eerst nog maar zien.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 01:00
  • mordor

    Posts: 2.070

    Ik denk dat hij daadwerkelijk een probleem heeft met de power unit. Verschillen zijn te groot met teamgenoot (en dat rijmt)

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 02:05

