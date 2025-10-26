Lando Norris heeft in Mexico laten zien waarom hij dit seizoen als topfavoriet voor de wereldtitel geldt. De McLaren-coureur pakte met overmacht de poleposition op het Autódromo Hermanos Rodríguez en was een klasse apart. Daarmee stuurde hij een duidelijk signaal richting teamgenoot Oscar Piastri én Max Verstappen.

De spanning in de kwalificatie was groot, maar Norris bleef ijzig kalm. Terwijl Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes stuivertje wisselden achter hem, trok de Brit op beslissende momenten het verschil recht. Uiteindelijk noteerde hij de snelste tijd voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen kwam niet verder dan P5 en moest toezien hoe Norris opnieuw de toon zette in Mexico-Stad.

Norris verrast door eigen ronde

Na afloop genoot Norris zichtbaar van zijn prestatie. “Ik ben blij om weer op pole te staan, het was even geleden”, zei hij na het uitstappen. “De ronde zelf? Geen idee wat er precies gebeurde, maar uiteindelijk ging het goed. Ik was een beetje verrast, eerlijk gezegd. Het hele weekend liep het al sterk, al werd ik in Q3 even nerveus van de Ferrari’s. Gelukkig deed ik het toen het moest, en dat stemt me tevreden.”

Wat kan Norris in bocht 1?

Toch weet Norris dat zondag pas echt telt. “De weg naar bocht 1 is lang, dus er kan van alles gebeuren”, gaf hij toe. “Maar ik ga goed slapen, dat kan de sleutel zijn. Ik heb hier al een paar goede races gereden, daar ga ik me op focussen. Meer kan ik niet doen.”

Met zijn poleposition heeft Norris de ideale uitgangspositie om hard toe te slaan in de titelstrijd. De Brit staat veertien punten achter op Piastri, maar kan in de race fors inlopen op zijn teamgenoot én Verstappen.