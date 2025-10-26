user icon
Norris maakt statement naar Verstappen en Piastri: "Ik ben nu heel sterk"

Norris maakt statement naar Verstappen en Piastri: "Ik ben nu heel sterk"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 00:12
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris heeft in Mexico laten zien waarom hij dit seizoen als topfavoriet voor de wereldtitel geldt. De McLaren-coureur pakte met overmacht de poleposition op het Autódromo Hermanos Rodríguez en was een klasse apart. Daarmee stuurde hij een duidelijk signaal richting teamgenoot Oscar Piastri én Max Verstappen.

De spanning in de kwalificatie was groot, maar Norris bleef ijzig kalm. Terwijl Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes stuivertje wisselden achter hem, trok de Brit op beslissende momenten het verschil recht. Uiteindelijk noteerde hij de snelste tijd voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen kwam niet verder dan P5 en moest toezien hoe Norris opnieuw de toon zette in Mexico-Stad.

Norris verrast door eigen ronde

Na afloop genoot Norris zichtbaar van zijn prestatie. “Ik ben blij om weer op pole te staan, het was even geleden”, zei hij na het uitstappen. “De ronde zelf? Geen idee wat er precies gebeurde, maar uiteindelijk ging het goed. Ik was een beetje verrast, eerlijk gezegd. Het hele weekend liep het al sterk, al werd ik in Q3 even nerveus van de Ferrari’s. Gelukkig deed ik het toen het moest, en dat stemt me tevreden.”

Wat kan Norris in bocht 1?

Toch weet Norris dat zondag pas echt telt. “De weg naar bocht 1 is lang, dus er kan van alles gebeuren”, gaf hij toe. “Maar ik ga goed slapen, dat kan de sleutel zijn. Ik heb hier al een paar goede races gereden, daar ga ik me op focussen. Meer kan ik niet doen.”

Met zijn poleposition heeft Norris de ideale uitgangspositie om hard toe te slaan in de titelstrijd. De Brit staat veertien punten achter op Piastri, maar kan in de race fors inlopen op zijn teamgenoot én Verstappen.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Mexico 2025

Reacties (4)

  • NyckVrieskast

    Posts: 974

    Ach het lievelingetje van dikke zak staat weer eens op pole. Een brit die kampioen moet worden. Na de zware tijden van die eilandbewoners moet nu echt een brit kampioen worden terwijl er een aussie en een nederlander het hele jaar sterker rijder. Hij zou zich moeten schamen als hij nu geen kampioen wordt met een dominante auto en het hele team en media achter zich.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:15
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.928

    Hij gaf ze gewoon een dreun....

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:15
  • Mrduplex

    Posts: 1.644

    Zorg maar dat je er niet uitgekegeld wordt bij de start,deze race moet je je slag slaan…

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:18
  • Larry Perkins

    Posts: 60.964

    Norris is mentaal ijzersterk, altijd al geweest!

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:21

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
