Leclerc extreem trots op tweede tijd: "Het was heel erg lastig"

Charles Leclerc mag de Grand Prix van Mexico vanaf de eerste startrij gaan starten. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een sterke kwalificatie, en noteerde de derde tijd. Het geeft hem zelfvertrouwen voor de race, al lijkt Lando Norris haast onverslaanbaar te zijn op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Het team van Ferrari was vorig jaar al oppermachtig in Mexico. Het leek er niet op dat het een herhaling van zetten zou worden, want McLaren-coureur Norris was de hele kwalificatie de beste man. Toch deed Leclerc iets wat maar weinig mensen hadden verwacht; hij noteerde een tijd die sneller was dan die van Norris.

De Brit moest gaan werken voor zijn geld, en wist pas op het allerlaatste moment de pole terug te pakken. Leclerc moest genoegen nemen met de tweede tijd, maar voor het geplaagde Ferrari was dat een hele prestatie. Wat het voor hen nog beter maakte, was dat Lewis Hamilton de derde tijd noteerde.

Lastige dag

Leclerc haalde na afloop opgelucht adem, hij had geen makkelijke dag achter de rug. Zuchtend sprak hij zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Deze kwalificatie is heel, heel erg moeilijk omdat er weinig grip is. De auto is dus veel rond aan het glijden. Het is dan ook heel erg tricky om alles voor elkaar te krijgen."

Tevredenheid bij Leclerc

De tweede plaats kan hem dan ook wel bekoren: "Ik ben best wel blij met het werk dat we hebben geleverd. Ik denk dat er niet meer in de auto zat, hier en daar was er nog wel wat, zoals altijd in de kwalificatie, maar ik ben heel erg blij met de performance van vandaag."

Wat is er mogelijk in de race?

De sterke kwalificatie geeft Leclerc vertrouwen voor de race van morgen: "Het zou veel voor me betekenen als ik kan winnen. We gaan er dus alles aan doen om die eerste plaats te pakken bij het ingaan van de eerste bocht. Dan zullen we zien wat er mogelijk is."