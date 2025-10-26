user icon
Leclerc extreem trots op tweede tijd: "Het was heel erg lastig"

  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 00:19
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc mag de Grand Prix van Mexico vanaf de eerste startrij gaan starten. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een sterke kwalificatie, en noteerde de derde tijd. Het geeft hem zelfvertrouwen voor de race, al lijkt Lando Norris haast onverslaanbaar te zijn op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Het team van Ferrari was vorig jaar al oppermachtig in Mexico. Het leek er niet op dat het een herhaling van zetten zou worden, want McLaren-coureur Norris was de hele kwalificatie de beste man. Toch deed Leclerc iets wat maar weinig mensen hadden verwacht; hij noteerde een tijd die sneller was dan die van Norris.

De Brit moest gaan werken voor zijn geld, en wist pas op het allerlaatste moment de pole terug te pakken. Leclerc moest genoegen nemen met de tweede tijd, maar voor het geplaagde Ferrari was dat een hele prestatie. Wat het voor hen nog beter maakte, was dat Lewis Hamilton de derde tijd noteerde.

Lastige dag

Leclerc haalde na afloop opgelucht adem, hij had geen makkelijke dag achter de rug. Zuchtend sprak hij zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Deze kwalificatie is heel, heel erg moeilijk omdat er weinig grip is. De auto is dus veel rond aan het glijden. Het is dan ook heel erg tricky om alles voor elkaar te krijgen."

Tevredenheid bij Leclerc

De tweede plaats kan hem dan ook wel bekoren: "Ik ben best wel blij met het werk dat we hebben geleverd. Ik denk dat er niet meer in de auto zat, hier en daar was er nog wel wat, zoals altijd in de kwalificatie, maar ik ben heel erg blij met de performance van vandaag."

Wat is er mogelijk in de race?

De sterke kwalificatie geeft Leclerc vertrouwen voor de race van morgen: "Het zou veel voor me betekenen als ik kan winnen. We gaan er dus alles aan doen om die eerste plaats te pakken bij het ingaan van de eerste bocht. Dan zullen we zien wat er mogelijk is." 

Reacties (1)

  • Snorremans

    Posts: 100

    Het verleden heeft bewezen dat men met zn 3e door de eerste bocht kan en daarbij de polesitter het er het minst goed vanaf kan brengen.

    Vandaag part 2??

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:49

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
show sidebar