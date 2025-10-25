Arvid Lindblad kreeg in Mexico een bijzondere kans. De achttienjarige Brit mocht tijdens de eerste vrije training in actie komen namens Red Bull Racing, in de auto van titelkandidaat Max Verstappen. De jonge coureur gaf na afloop toe dat hij met de nodige spanning aan de sessie begon, maar zijn prestatie mocht er zijn: zesde tijd, de beste rookie van het veld.

Lindblad straalt na goede sessie bij Red Bull

“Het was goed, echt goed,” blikte Lindblad na afloop terug tegenover F1.com. “Ik was behoorlijk nerveus aan het begin van de sessie, zeker met de kampioensstrijd die gaande is. Het was belangrijk om geen fouten te maken of schade te rijden. Daar lag mijn focus: alles schoon houden en goede feedback geven aan het team.”

Lindblad was een van de negen rookies die in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez in actie kwamen. Voor de Brit was het zijn tweede FP1-deelname, na zijn debuut op Silverstone eerder dit jaar. Met een zesde plaats deed hij het uitstekend, al verliep de sessie niet helemaal vlekkeloos. Hij ontving een waarschuwing nadat hij McLaren-coureur Pato O’Ward hinderde bij het ingaan van bocht negen.

Maakt Lindblad kans op F1-stoeltje

“Het was echt lastig,” gaf Lindblad eerlijk toe. “Het was superrommelig. De volgorde klopte niet altijd, sommige jongens reden lange runs... Op zo’n korte baan is dat niet makkelijk. Als rookie moet je dan veel tegelijk leren. Ik weet dat ik het nog beter kan doen.”

Toch kon hij tevreden terugkijken. Red Bull was volgens Lindblad blij met zijn bijdrage. “Ik denk dat ze best tevreden waren. Mijn tempo was prima, de auto kwam heelhuids terug en ze vonden mijn feedback goed. Meer kan ik niet doen — alleen proberen hen in de juiste richting te wijzen. We zullen zien wat Max zegt, maar volgens mij viel het allemaal mee.”

Na afloop was adviseur Helmut Marko lyrisch over Lindblad die mogelijk in de race is voor een stoeltje in de Formule 1. De Engelsman wordt genoemd als mogelijke opvolger van Isack Hadjar bij VCARB, die waarschijnlijk promotie krijgt naar het grote Red Bull. Het andere stoeltje lijkt een strijd te worden tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda.