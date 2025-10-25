user icon
icon

Lindblad straalt na sterke sessie: Maakt de Brit kans op een F1-stoeltje?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lindblad straalt na sterke sessie: Maakt de Brit kans op een F1-stoeltje?
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 21:38
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Arvid Lindblad kreeg in Mexico een bijzondere kans. De achttienjarige Brit mocht tijdens de eerste vrije training in actie komen namens Red Bull Racing, in de auto van titelkandidaat Max Verstappen. De jonge coureur gaf na afloop toe dat hij met de nodige spanning aan de sessie begon, maar zijn prestatie mocht er zijn: zesde tijd, de beste rookie van het veld.

Lindblad straalt na goede sessie bij Red Bull

“Het was goed, echt goed,” blikte Lindblad na afloop terug tegenover F1.com. “Ik was behoorlijk nerveus aan het begin van de sessie, zeker met de kampioensstrijd die gaande is. Het was belangrijk om geen fouten te maken of schade te rijden. Daar lag mijn focus: alles schoon houden en goede feedback geven aan het team.”

Meer over F1 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 <b> BREAKING: </b> Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

BREAKING: Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

15 okt

Lindblad was een van de negen rookies die in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez in actie kwamen. Voor de Brit was het zijn tweede FP1-deelname, na zijn debuut op Silverstone eerder dit jaar. Met een zesde plaats deed hij het uitstekend, al verliep de sessie niet helemaal vlekkeloos. Hij ontving een waarschuwing nadat hij McLaren-coureur Pato O’Ward hinderde bij het ingaan van bocht negen.

Maakt Lindblad kans op F1-stoeltje

“Het was echt lastig,” gaf Lindblad eerlijk toe. “Het was superrommelig. De volgorde klopte niet altijd, sommige jongens reden lange runs... Op zo’n korte baan is dat niet makkelijk. Als rookie moet je dan veel tegelijk leren. Ik weet dat ik het nog beter kan doen.”

Toch kon hij tevreden terugkijken. Red Bull was volgens Lindblad blij met zijn bijdrage. “Ik denk dat ze best tevreden waren. Mijn tempo was prima, de auto kwam heelhuids terug en ze vonden mijn feedback goed. Meer kan ik niet doen — alleen proberen hen in de juiste richting te wijzen. We zullen zien wat Max zegt, maar volgens mij viel het allemaal mee.”

Na afloop was adviseur Helmut Marko lyrisch over Lindblad die mogelijk in de race is voor een stoeltje in de Formule 1. De Engelsman wordt genoemd als mogelijke opvolger van Isack Hadjar bij VCARB, die waarschijnlijk promotie krijgt naar het grote Red Bull. Het andere stoeltje lijkt een strijd te worden tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Arvid Lindblad Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 10.667

    Hij heeft het knap gedaan, ondanks het een rookie test was.
    Als je voor Yuki staat, alhoewel dat niet echt moeilijk is, maar toch en op p6.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 22:36

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Arvid Lindblad -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 8 aug 2007 (18)
  • Geb. plaats Londen, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar