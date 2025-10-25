Het team van Red Bull Racing is weer helemaal terug in de strijd om de zeges. Max Verstappen wist na de zomerstop drie Grands Prix te winnen, en doet weer mee in de strijd om de wereldtitel. Dat is mede te danken aan de nieuwe updates die Red Bull blijft introduceren. De recent ontslagen teambaas Christian Horner zou geen fan zijn geweest van deze plannen.

Horner werd na de Britse Grand Prix van twintig jaar trouwe dienst de deur gewezen door Red Bull. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder leiding van de Fransman zette Red Bull enorme stappen. Ze kunnen nu weer meevechten om de zeges, en Verstappen heeft zichzelf teruggevochten in de strijd om de wereldtitel. Dit weekend krijgt hij van Red Bull een extra wapen tot zijn beschikking in de vorm van een aangepaste vloer.

Het is niet de eerste keer dat Red Bull na de zomerstop met een updatepakket afreist naar de circuits. Waar andere teams hun focus volledig leggen op 2026, doet Red Bull er alles aan om ook dit jaar te presteren. Met deze updates weten ze het de concurrentie knap lastig te maken, en dat zorgde in Mexico voor vraagtekens bij McLaren.

Wat was Horner van plan?

Veel mensen vragen zich af of deze opmars ook had plaatsgevonden onder leiding van Horner. Volgens het Italiaanse medium Uno Analisi Technica zou Horner andere plannen hebben gehad over de gang van zaken. Het Italiaanse medium stelt dat Horner de focus wilde verleggen naar 2026, omdat hij van mening was dat de huidige RB21 niet meer kon groeien. Met de kennis van nu blijkt dat dus niet het geval te zijn, de RB21 lijkt wel herboren te zijn.

Strijd om de wereldtitel

Volgens Uno Analisi Technica zou het vertrek van Horner dan ook niet met teleurstelling zijn ontvangen door de technische mensen. De strategische veranderingen binnen het team zorgden ervoor dat ze verder konden gaan met ontwikkelen, en dat pakte dus goed uit. Red Bull kan met Verstappen nog de wereldtitel pakken, hij staat nu 40 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri.