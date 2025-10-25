user icon
'Horner wilde ingrijpende maatregel nemen vlak voor Red Bull-ontslag'
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 15:24
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing is weer helemaal terug in de strijd om de zeges. Max Verstappen wist na de zomerstop drie Grands Prix te winnen, en doet weer mee in de strijd om de wereldtitel. Dat is mede te danken aan de nieuwe updates die Red Bull blijft introduceren. De recent ontslagen teambaas Christian Horner zou geen fan zijn geweest van deze plannen.

Horner werd na de Britse Grand Prix van twintig jaar trouwe dienst de deur gewezen door Red Bull. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder leiding van de Fransman zette Red Bull enorme stappen. Ze kunnen nu weer meevechten om de zeges, en Verstappen heeft zichzelf teruggevochten in de strijd om de wereldtitel. Dit weekend krijgt hij van Red Bull een extra wapen tot zijn beschikking in de vorm van een aangepaste vloer.

Het is niet de eerste keer dat Red Bull na de zomerstop met een updatepakket afreist naar de circuits. Waar andere teams hun focus volledig leggen op 2026, doet Red Bull er alles aan om ook dit jaar te presteren. Met deze updates weten ze het de concurrentie knap lastig te maken, en dat zorgde in Mexico voor vraagtekens bij McLaren.

Wat was Horner van plan?

Veel mensen vragen zich af of deze opmars ook had plaatsgevonden onder leiding van Horner. Volgens het Italiaanse medium Uno Analisi Technica zou Horner andere plannen hebben gehad over de gang van zaken. Het Italiaanse medium stelt dat Horner de focus wilde verleggen naar 2026, omdat hij van mening was dat de huidige RB21 niet meer kon groeien. Met de kennis van nu blijkt dat dus niet het geval te zijn, de RB21 lijkt wel herboren te zijn.

Strijd om de wereldtitel

Volgens Uno Analisi Technica zou het vertrek van Horner dan ook niet met teleurstelling zijn ontvangen door de technische mensen. De strategische veranderingen binnen het team zorgden ervoor dat ze verder konden gaan met ontwikkelen, en dat pakte dus goed uit. Red Bull kan met Verstappen nog de wereldtitel pakken, hij staat nu 40 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri.

schwantz34

Posts: 41.152

Ben blij dat Horner en alle onrust is opgerot, en dat Mekies alle neuzen binnen het team binnen no time in dezelfde richting heeft gekregen met als beloning zeer waarschijnlijk zelfs nog een ongekende 5 op een rij voor het team en Max!

  • 7
  • 25 okt 2025 - 15:55
F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.951

    Die gedachte van Horner was zo gek nog niet aangezien het allemaal veels te lang duurde daar bij RB voordat ze de problemen wilden begrijpen.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 15:46
    • schwantz34

      Posts: 41.152

      Ben blij dat Horner en alle onrust is opgerot, en dat Mekies alle neuzen binnen het team binnen no time in dezelfde richting heeft gekregen met als beloning zeer waarschijnlijk zelfs nog een ongekende 5 op een rij voor het team en Max!

      • + 7
      • 25 okt 2025 - 15:55
    • Totalia

      Posts: 1.748

      Nou schwantz wat dacht je van het volgende scenario:
      Einde seizoen: Max 440 p. Norris 440 p. Piastri 426 punten …Max kampioen wegens de meeste overwinningen
      Jongens maak je niet druk het gaat als volgt:
      Mex. Max 25 p. Norris 18 en piastri 15 p.
      Bra. Max 33p. Norris 25 en piastri 21 p. Totaal
      USA max 18 p. Norris 25 en piastri 15 p.
      Qat. Max 33 P. Norris 25 en piastri 21
      Ara. Max 25p. Piastri 18 en Norris 15 p.

      • + 5
      • 25 okt 2025 - 16:04
  • John6

    Posts: 11.183

    Horner heeft het goed gedaan bij Red Bull, probleem is vaak als iemand er zolang werkt dan kunnen er nog wel eens problemen komen.

    Zijn probleem was dat hij macht wil over een F1 team, aandelen, what ever, we weten hoe het afliep bij Red Bull, dat gedoe met dat vrouwtje was een goede reden om Horner eruit te gooien.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 16:06
  • Larry Perkins

    Posts: 60.957

    Omdat Horner nu persona non grata is gaan velen nu van alles roepen, en vooral negatieve berichten gaan erin als zoete koek...
    Opeens verschijnt er iets van een (bij mij) onbekend, vaag medium en hup, we nemen het gewoon over. Zolang het verhaal niet van RBR zelf komt of na gedegen journalistiek werk op betrouwbare seits verschijnt, is het m.i. niet serieus te nemen.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 16:18
  • schwantz34

    Posts: 41.152

    "Het Italiaanse medium stelt dat Horner de focus wilde verleggen naar 2026, omdat hij van mening was dat de huidige RB21 niet meer kon groeien. Met de kennis van nu blijkt dat dus niet het geval te zijn, de RB21 lijkt wel herboren te zijn".

    Als dit waar is (en dat geloof ik zeker) dan vind ik het ontslag van Horner, naast alle onrust die hij heeft veroorzaakt waardoor alle kopstukken hun biezen pakten en naar elders vertrokken alleen nog maar meer terecht. Des temeer omdat je met Max de beste coureur ter wereld in huis hebt, die al lang en breed heeft bewezen dat hij niet de beste auto nodig heeft om titels te pakken. Ik denk daarom dat Jos en kamp Verstappen juist daardoor ook he-le-maal klaar waren met de door Horner uitgestippelde doodlopende weg door 25 compleet te laten varen ten faveure van 2.

    Gelukkig heeft de top van RBR (zeer waarschijnlijk onder grote druk van kamp Verstappen door te dreigen naar Mercedes over te stappen in 26) net op tijd ingegrepen en Horner ontslagen. En door Mekies promotie te laten maken naar RBR hebben ze echt een gouden zet gedaan, en heeft het vleugellamme RBR onder Horner daarna een transformatie ondergaan van hier tot günther, en heeft Mekies Red Bull gewoon weer volledig hun vleugels terug gegeven.



    Sorry voor de lap tekst Larry

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 16:40

