De kans is groot dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner snel een comeback gaat maken in de Formule 1. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar lijkt nu genoeg steun te hebben om zelf een F1-team te kopen of zelfs op te zetten.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Vlak na de Britse Grand Prix kwam er echter een einde aan zijn tijd bij Red Bull, en werd hij op straat gezet. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, en de resultaten van Red Bull zitten in de lift. Horner bereikte vorige maand een overeenkomst met Red Bull over een afkoopsom, waardoor alle seinen nu op groen staan voor een comeback.

Horner heeft miljarden op zak

Volgens de Britse krant The Times is Horner in de weken na zijn vertrek bij Red Bull door verschillende grote investeerders benaderd. De krant stelt dat Horner nu genoeg kapitaal heeft verzameld om een Formule 1-team te kopen, en de volledige eigenaar te worden. In dit geval zou hij zich echter niet kunnen inkopen bij een topteam zoals Mercedes, Ferrari, Red Bull of McLaren.

The Times stelt dat Horner nu in staat zou zijn om zich bij een ander team in te kopen. Volgens de krant zijn zelfs de kleinere teams vandaag de dag 1,5 miljard pond waard, wat dus betekent dat Horner en zijn investeerders in staat zouden zijn om dit bedrag op tafel te leggen.

Eigen team voor Horner?

The Times stelt dat er nog een andere optie op tafel kan komen te liggen. Horner zou namelijk ook een nieuwe, twaalfde renstal kunnen opzetten. Ze stellen dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hier niet per se op tegen zouden zijn. The Times stelt dat er nog geen knoop is doorgehakt over Horners toekomst, maar dat hij nu genoeg vermogen heeft om een comeback te maken.