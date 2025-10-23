user icon
icon

'Miljardensteun voor Horner: Oud-teambaas Red Bull kan eigen F1-team kopen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Miljardensteun voor Horner: Oud-teambaas Red Bull kan eigen F1-team kopen'
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 16:09
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner snel een comeback gaat maken in de Formule 1. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar lijkt nu genoeg steun te hebben om zelf een F1-team te kopen of zelfs op te zetten.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Vlak na de Britse Grand Prix kwam er echter een einde aan zijn tijd bij Red Bull, en werd hij op straat gezet. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, en de resultaten van Red Bull zitten in de lift. Horner bereikte vorige maand een overeenkomst met Red Bull over een afkoopsom, waardoor alle seinen nu op groen staan voor een comeback.

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Horner heeft miljarden op zak

Volgens de Britse krant The Times is Horner in de weken na zijn vertrek bij Red Bull door verschillende grote investeerders benaderd. De krant stelt dat Horner nu genoeg kapitaal heeft verzameld om een Formule 1-team te kopen, en de volledige eigenaar te worden. In dit geval zou hij zich echter niet kunnen inkopen bij een topteam zoals Mercedes, Ferrari, Red Bull of McLaren.

The Times stelt dat Horner nu in staat zou zijn om zich bij een ander team in te kopen. Volgens de krant zijn zelfs de kleinere teams vandaag de dag 1,5 miljard pond waard, wat dus betekent dat Horner en zijn investeerders in staat zouden zijn om dit bedrag op tafel te leggen.

Eigen team voor Horner?

The Times stelt dat er nog een andere optie op tafel kan komen te liggen. Horner zou namelijk ook een nieuwe, twaalfde renstal kunnen opzetten. Ze stellen dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali hier niet per se op tegen zouden zijn. The Times stelt dat er nog geen knoop is doorgehakt over Horners toekomst, maar dat hij nu genoeg vermogen heeft om een comeback te maken.

Snork

Posts: 21.963

Horny F1 team.

  • 9
  • 23 okt 2025 - 16:26
F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 21.963

    Horny F1 team.

    • + 9
    • 23 okt 2025 - 16:26
    • Knookie.nl

      Posts: 1.013

      Gesponsored door pabo en easytoys

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 17:42
    • Rimmer

      Posts: 12.917

      Bobby D. is de grote investeerder?

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 18:39
    • Awesome

      Posts: 200

      @knookie: vraag me niet waarom ik dit weet, maar Pabo is eigendom van Easytoys.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 18:57
    • Grand Prix 4

      Posts: 275

      🤣

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 19:17
  • Avb1

    Posts: 253

    Ik hoop het

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 16:33
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.913

    Dickpic F1

    • + 7
    • 23 okt 2025 - 16:45
  • Pietje Bell

    Posts: 31.584

    Een Italiaanse site kwam met het nieuws dat Horner dus de RB21 niet door wou
    ontwikkelen omdat het gat met de McLaren veel te groot was en alles op '26 wou gooien.
    Dat was voor het team van Waché niet bepaald leuk aangezien die dag en nacht aan
    updates werkten.

    https://www.funoanalisitecnica(.)com/2025/10/f1-red-bull-horner-2026-2.html

    Een ander bericht van mij hangt ook al heel lang in het filter dus maar even haakjes.

    • + 5
    • 23 okt 2025 - 16:57
  • NicoS

    Posts: 19.515

    Leuk en aardig, maar welk team?

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 17:21
    • misstappen

      Posts: 3.355

      Stroll F1...,

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 17:38
    • reespees

      Posts: 71

      Alpine.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 18:03
    • Raye34

      Posts: 1.122

      Williams.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 19:24
    • Erik FW34

      Posts: 3.767

      Als het Williams is, wat ik mij eigenlijk niet voor kan stellen, ga ik echt van Team wisselen. Horner vind ik de meest verschrikkelijke man van de F1.

      Maar ja, wat is nou een ander leuk team met een mooie geschiedenis?

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 20:24
  • Mr.Rofl

    Posts: 890

    Ik vind Horner meer het type wat een hele rij nationale autosport bonden gaat omkopen en zo Ben Fucking Sulayem van zijn troon stoot!

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 17:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.609

    Nicholas Latifi heeft zich al aangemeld.

    "Ik heb sinds de aanvang van de Grand Prix van AD 2021 een meer dan goede verstandhouding met Christian Horner.
    Hij kwam voor die betreffende race naar me toe en vroeg of ik in de slotfase van die race wou crashen....en ik heb dat gedaan.
    Daarna kreeg ik 'n flinke som geld en vrachten met Redbull drankjes"....aldus 'n blije Nicholas Latifi die denkt dat hij uit mag komen voor de nieuwe renstal van Horner.

    • + 5
    • 23 okt 2025 - 17:54
  • TylaHunter

    Posts: 10.576

    Ben wel voor een 12de team. Laat die olielanden maar eens echt in de sport investeren door met een team te komen. Laat horner het maar leiden.

    Volgens mij wil W motors meer internationaal groeien. De Lykan een mooie auto. Maar een sportautomerk zonder racerij... is eigenlijk niks. Koenigsegg en Pagani zijn mooie auto's... maar mist gewoon iets.

    Ook de sportmerken die op den duur zijn gestopt met racen op t circuit... t gaat er daarna niet bepaald beter mee qua sales. Neem Maserati: iconisch merk, maar volgens mij kent de jeugd het niet eens. Een poging met Formule E (branding) was te duur voor het marketingbudget van Maserati, zo slecht zijn de sales.

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 18:18
    • Klus

      Posts: 2.350

      Mannen als Koenigsegg, Rimac, Pagani daar ontbreekt helemaal niks aan. Liefhebbers in hart en nieren. Maar F1 lijkt me een aantal stappen te ver weg. Eerst maar eens aan Le Mans deelnemen. In het geval van Koenigsegg en Rimac zou dat alsnog kunnen gaan gebeuren.

      Maserati is in handen van Stellantis geloof ik. Dat is nou niet bepaald een groep die kwaliteit levert.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 19:29
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.206

    Goed Nieuws, kom maar op met dat 12e team !

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 19:43

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (51)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar