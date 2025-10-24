Arvid Lindblad maakte indruk tijdens de eerste vrije training in Mexico. De jonge Brit stapte in de Red Bull van Max Verstappen en verraste met een sterke zesde tijd. Daarmee bleef hij zelfs Yuki Tsunoda voor, iets wat ook Red Bull-adviseur Helmut Marko niet ontging.

De 18-jarige Lindblad was een van de negen rookies die de kans kregen om meters te maken tijdens de openingssessie van het raceweekend. Voor de Formule 2-coureur betekende het zijn eerste optreden in een officiële Formule 1-training. Ondanks de druk wist hij zich direct te laten zien. “Voor Arvid was het geen makkelijke opdracht,” vertelde Marko aan Sky Sports. “Hij kreeg de boodschap mee: doe geen gekke dingen, breng de auto heel terug. En dan zo’n resultaat neerzetten — dat verdient een compliment.”

Lindblad de snelste rookie in Mexico

Volgens Marko maakte Lindblad vooral indruk met zijn aanpak. “Hij was de snelste rookie van allemaal en zijn technische feedback was echt sterk. Dat verraste ons positief. We zijn heel tevreden over hoe hij het heeft gedaan,” aldus de Oostenrijker, die zichtbaar trots was op de prestatie van zijn pupil.

Toch verliep de sessie niet helemaal vlekkeloos. Lindblad hinderde op een gegeven moment McLaren-coureur Patricio O’Ward, waarna de FIA besloot het incident te onderzoeken. De jonge Brit zal zich nog moeten melden bij de stewards, al lijkt dat bij Red Bull weinig van de feeststemming af te doen.

Verbetert Lindblad zijn kans op F1-stoeltje?

Met zijn optreden heeft Lindblad zich nadrukkelijk in de kijker gereden. Binnen de Red Bull-familie wordt volop gespeculeerd over de line-up voor 2026. De Brit strijdt samen met Liam Lawson en Yuki Tsunoda om een plek bij zusterteam VCARB, terwijl Isack Hadjar steeds nadrukkelijker wordt genoemd als mogelijke nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Marko wilde daar nog niet te veel over kwijt. “We weten al het een en ander, maar laten we eerst dit weekend afwachten. Daarna kunnen we hopelijk meer zeggen,” besloot hij met een knipoog.