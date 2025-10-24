Arvid Lindblad heeft raak geschoten tijdens zijn oefensessie voor Red Bull Racing. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico zou de vervanger van Max Verstappen in de weg hebben gereden van Patricio O’Ward. Hierom moet de Engelsman zich melden bij de stewards.

Lindblad mocht - net als in Silverstone - plaatsnemen in de Red Bull tijdens een oefensessie in de Formule 1. Hij maakte daarin indruk door een snellere tijd neer te zetten dan Yuki Tsunoda. Toch verliep de vrije training voor Lindblad niet helemaal vlekkeloos. De Engelsman zou een actie uitgehaald hebben die in conflict gaat met de reglementen van de FIA.

Lindblad mag naar de stewards

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez zou Lindblad in de weg hebben gereden van O’Ward, die in de McLaren van Lando Norris mocht plaatsnemen. De FIA zou Red Bull hierop geattendeerd hebben en daarom zal Lindblad zich moeten melden bij de stewards in Mexico.

De snelle tijd van Lindblad, die de zesde plaats pakte tijdens VT1 in Mexico, zal Helmut Marko en Laurent Mekies doen bekoren. De F2-coureur vecht samen met Tsunoda en Liam Lawson om het stoeltje bij zusterteam VCARB. Isack Hadjar maakt naar alle waarschijnlijkheid de overstap naar Red Bull naast Verstappen. Na de race in Mexico zal Red Bull duidelijkheid geven over de line-up voor 2026.

Charles Leclerc reed uiteindelijk de snelste tijd in Mexico. Andrea Kimi Antonelli en Nico Hülkenberg maakten de top-3 compleet. Om 00:00 uur Nederlandse tijd vindt de tweede vrije training in Mexico plaats. Dan zal Verstappen weer achter het stuur van zijn Red Bull-bolide kruipen.