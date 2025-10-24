user icon
Lindblad schiet raak bij Red Bull: Verstappen-vervanger mag naar de stewards
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 22:07
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

Arvid Lindblad heeft raak geschoten tijdens zijn oefensessie voor Red Bull Racing. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico zou de vervanger van Max Verstappen in de weg hebben gereden van Patricio O’Ward. Hierom moet de Engelsman zich melden bij de stewards. 

Lindblad mocht - net als in Silverstone - plaatsnemen in de Red Bull tijdens een oefensessie in de Formule 1. Hij maakte daarin indruk door een snellere tijd neer te zetten dan Yuki Tsunoda. Toch verliep de vrije training voor Lindblad niet helemaal vlekkeloos. De Engelsman zou een actie uitgehaald hebben die in conflict gaat met de reglementen van de FIA.

Lindblad mag naar de stewards

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez zou Lindblad in de weg hebben gereden van O’Ward, die in de McLaren van Lando Norris mocht plaatsnemen. De FIA zou Red Bull hierop geattendeerd hebben en daarom zal Lindblad zich moeten melden bij de stewards in Mexico. 

De snelle tijd van Lindblad, die de zesde plaats pakte tijdens VT1 in Mexico, zal Helmut Marko en Laurent Mekies doen bekoren. De F2-coureur vecht samen met Tsunoda en Liam Lawson om het stoeltje bij zusterteam VCARB. Isack Hadjar maakt naar alle waarschijnlijkheid de overstap naar Red Bull naast Verstappen. Na de race in Mexico zal Red Bull duidelijkheid geven over de line-up voor 2026. 

Charles Leclerc reed uiteindelijk de snelste tijd in Mexico. Andrea Kimi Antonelli en Nico Hülkenberg maakten de top-3 compleet. Om 00:00 uur Nederlandse tijd vindt de tweede vrije training in Mexico plaats. Dan zal Verstappen weer achter het stuur van zijn Red Bull-bolide kruipen. 

 

Reacties (11)

  • NicoS

    Posts: 19.524

    Drie plaatsen gridstraf!

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 22:14
    • schwantz34

      Posts: 41.141

      De Britse stuwarts kennende zal Max die straf wel weer aangenaaid krijgen omdat hij de rest van het weekend in die auto zit!

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 22:20
    • skibeest

      Posts: 1.915

      Precies. De auto van lindblad 36 plaatsen gridstraf. Dat zal m leren

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:25
    • monzaron

      Posts: 642

      Haha, je was me net voor👌

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:26
    • Larry Perkins

      Posts: 60.930

      Dat gaat pas in als er een gridpenalty van tien plaatsen wordt toegekend @Schwantz, anders heeft het geen effect en maken de vermaledijde stewards zich voor niets (weer) belachelijk...

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:26
    • monzaron

      Posts: 642

      Hoe dan ook, de Britten zullen binnen de korte tijd wederom met storende berichten komen om Red Bull te ontwrichten

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:30
    • hupholland

      Posts: 9.314

      alleen zit er dit weekend helemaal geen Britse steward. Wel een Nederlandse... en een Duitser, een Portugees, een Australiër en een Mexicaan. Laten we gewoon Max aanmoedigen de rest van het seizoen en eens ophouden met dit soort misverstanden de wereld in helpen.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:33
    • Larry Perkins

      Posts: 60.930

      Een Portugees is oké.
      Een Duitser blijft een Duitser, dat zegt genoeg.
      Een Australiër = Piastri, dat zegt genoeg.
      Een Mexicaan = een gefrustreerde pa Perez, dat zegt genoeg.
      De Nederlandse is het vijfde wiel aan de wagen, dat zegt ook genoeg...

      Laat daar geen misverstanden onder bestaan!

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:45
  • monzaron

    Posts: 642

    3plekken gridstraf voor auto van Lindblad 🫤

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 22:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.930

      Dan moet Max bij de start eerst vanaf p1 terugrennen naar p3 en zijn gordels laten vastmaken voordat ie kan starten. Dan komt ie zelfs achter Stroll en Colapinto te liggen...

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:30
    • monzaron

      Posts: 642

      Denkt dat Verstappen slim genoeg om niet achter die autos te gaan liggen😊

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 22:33

