Russell sluit wereldtitel voor Verstappen uit: "McLaren gaat winnen!"

George Russell is niet helemaal tevreden met zijn huidige seizoen. De Brit staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap, maar dat is niet waar hij op gehoopt had. Hij stelt dat dit het beste is wat hij kan doen, en dat een McLaren-coureur het kampioenschap gaat winnen.

De Brit heeft net een nieuw contract en dat betekent dat hij volgend seizoen nog steeds voor Mercedes rijdt en dus opnieuw een gooi kan doen naar de titel. Russell heeft dit seizoen twee keer gewonnen.

Hoe kijkt Russell op zijn seizoen?

In gesprek met F1.com geeft Russell tekst en uitleg over zijn seizoen: "Het seizoen is solide geweest. Ik denk niet dat ik kan zeggen dat ik trots ben op P4, maar ik ben wel trots dat we elk weekend in elke race het best mogelijke resultaat behalen", zei Russell tijdens de mediadag in Mexico-Stad. "Afgelopen weekend lukte dat niet, dus ik vertrok een beetje teleurgesteld uit Austin. Hoe zeker zijn we dat we aan de goede kant van die kleine marges kunnen staan?"

George Russell kan alleen nog maar wereldkampioen worden als hij alles wint en Verstappen, Norris en Piastri geen punten behalen. Dat is praktisch gezien bijna onmogelijk. Russell moet zich nu gaan richten op de best mogelijke resultaten halen: "Afgelopen weekend was het verschil tussen P2 en P4 20 milliseconden, en dat was waarschijnlijk het verschil tussen wel of niet op het podium staan. Dus je weet gewoon dat je in Q3 en bij de start van de race echt op je best moet zijn als je op het podium wilt staan."

Wie wint het wereldkampioenschap?

Verstappen, Piastri en Norris zijn alle drie nog in de race voor het wereldkampioenschap. Russell durft het wel aan om een voorspelling te doen: "Ik denk nog steeds dat het een van de McLaren-coureurs zal worden – of dat zou moeten zijn, want ik denk nog steeds dat zij de snelste auto hebben. Maar het is duidelijk dat Max het op dit moment uitstekend doet, en ze lijken een vorm te hebben gevonden die ze het hele seizoen nog niet hebben laten zien, en ze zien er op elk type circuit goed uit."

"Maar vorig jaar hadden ze het hier erg moeilijk. Ferrari won hier en McLaren was hier vorig jaar snel – we eindigden voor Max. Als het na dit weekend een 1-2 voor McLaren wordt en Max op P7 eindigt, verandert alles weer, dus ik denk dat het een van de McLaren-coureurs wordt." Toch heeft Verstappen al vijf keer gewonnen op het circuit in Mexico.