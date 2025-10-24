Het team van Red Bull ontving afgelopen weekend in Austin een zware boete voor een opmerkelijk incident. Een teammedewerker bleef te lang op de grid hangen, omdat hij een stuk tape van McLaren probeerde te verwijderen. Nu blijkt dat McLaren hier een grap heeft uitgehaald met Red Bull.

Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix moest een vertegenwoordiger van Red Bull zich bij de stewards melden. Een teamlid zou te lang op de grid zijn blijven hangen, en dat mag niet. Ze kregen een boete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk was. De volgende ochtend werd duidelijk wat de Red Bull-monteur deed op de grid: hij trok een stuk tape van McLaren van de pitmuur.

Geen noodzaak

Dit stukje tape plakt McLaren elk weekend op de pitmuur, zodat Lando Norris goed kan inschatten waar hij stil moet staan op de grid. Bij Red Bull hadden ze dit door, en daarom proberen ze het stukje tape elk weekend van de muur te trekken. In Mexico gaf Norris al aan dat hij wel kon lachen om de actie van Red Bull. Volgens de Brit is het niets meer dan een geheugensteuntje, en had hij de tape ook niet echt nodig in Austin.

McLaren dolt Red Bull

Aangezien Red Bull wel vaker het tape van de pitmuur heeft verwijderd, had McLaren een versteviging aangebracht. Wat ze precies hadden gedaan, was niet duidelijk. Volgens Motorsport.com had McLaren al geanticipeerd op de actie van Red Bull, en dat resulteerde volgens het medium in een grap.

Motorsport.com meldt namelijk dat McLaren twee lagen tape op de pitmuur had aangebracht. Als de Red Bull-monteur het eerste stuk tape van de pitmuur zou verwijderen, dan zou hij een tweede stuk tape zien waar McLaren de boodschap 'better luck next time!' op had geschreven. Het gaat dus om niets meer dan een onschuldig grapje.