McLaren zet Red Bull voor schut met verborgen boodschap op stukje tape
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 12:09
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull ontving afgelopen weekend in Austin een zware boete voor een opmerkelijk incident. Een teammedewerker bleef te lang op de grid hangen, omdat hij een stuk tape van McLaren probeerde te verwijderen. Nu blijkt dat McLaren hier een grap heeft uitgehaald met Red Bull.

Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix moest een vertegenwoordiger van Red Bull zich bij de stewards melden. Een teamlid zou te lang op de grid zijn blijven hangen, en dat mag niet. Ze kregen een boete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk was. De volgende ochtend werd duidelijk wat de Red Bull-monteur deed op de grid: hij trok een stuk tape van McLaren van de pitmuur.

Geen noodzaak

Dit stukje tape plakt McLaren elk weekend op de pitmuur, zodat Lando Norris goed kan inschatten waar hij stil moet staan op de grid. Bij Red Bull hadden ze dit door, en daarom proberen ze het stukje tape elk weekend van de muur te trekken. In Mexico gaf Norris al aan dat hij wel kon lachen om de actie van Red Bull. Volgens de Brit is het niets meer dan een geheugensteuntje, en had hij de tape ook niet echt nodig in Austin.

McLaren dolt Red Bull

Aangezien Red Bull wel vaker het tape van de pitmuur heeft verwijderd, had McLaren een versteviging aangebracht. Wat ze precies hadden gedaan, was niet duidelijk. Volgens Motorsport.com had McLaren al geanticipeerd op de actie van Red Bull, en dat resulteerde volgens het medium in een grap.

Motorsport.com meldt namelijk dat McLaren twee lagen tape op de pitmuur had aangebracht. Als de Red Bull-monteur het eerste stuk tape van de pitmuur zou verwijderen, dan zou hij een tweede stuk tape zien waar McLaren de boodschap 'better luck next time!' op had geschreven. Het gaat dus om niets meer dan een onschuldig grapje.

Larry Perkins

Posts: 60.904

De Red Bull-monteur heeft die tekst nooit gelezen dus is het grapje van McLaren niet gelukt en stond RBR ook niet voor schut...

  • 7
  • 24 okt 2025 - 12:13
Reacties (16)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.611

    Weten we nu gelijk waarom Max de laatste tijd zo snel was.....omdat iemand van Redbull 'n stukje tape van de pitmuur af haalde natuurlijk.....stelletje schurken daar.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 12:10
    • Larry Perkins

      Posts: 60.904

      De McLaren-boys halen bij elkaar spullen van de auto in de eerste de beste bocht. Wat zijn zij dan? Zware criminelen?!

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 12:25
    • AUDI_F1

      Posts: 3.370

      In Austin zat de tape nog op de muur, ze hadden de tape extra verstevigd. Straks krijgt McLaren een rekening voor het repareren van de muur omdat die met het verwijderen ervan deels is meegekomen met de tape.

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 12:26
  • Larry Perkins

    Posts: 60.904

    Ha ha, ik heb het net al verklapt onder het bericht:
    Lando Norris lacht Red Bull uit na zware boete

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 12:10
    • Maximo

      Posts: 9.551

      En anderen lachen Lando ut dat ie geholpen moet worden met een stukje tape, alsof ie een Rookie is.

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 13:15
  • gridiron

    Posts: 2.890

    Je kan niet zeggen dat ze geen gevoel voor humor hebben, wel spijtig dat RBR nu 50000$ kwijt is.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 12:11
    • Sander

      Posts: 1.511

      Waarvan 25000 voorwaardelijk

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 13:02
  • Larry Perkins

    Posts: 60.904

    De Red Bull-monteur heeft die tekst nooit gelezen dus is het grapje van McLaren niet gelukt en stond RBR ook niet voor schut...

    • + 7
    • 24 okt 2025 - 12:13
  • monzaron

    Posts: 635

    Een tip voor RB voor de race in Mexico, dubbelzijdig plakband op de startlijnen van de McLarens, dat zal ze leren 😬

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 12:15
    • Rocks

      Posts: 1.041

      Voor meer grip? 😎

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 12:23
    • monzaron

      Posts: 635

      Dat zij niet over de startlijn komen 🤣

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 12:31
  • AUDI_F1

    Posts: 3.370

    Ik snap niet dat de F1 zelf niet ingrijpt. Het gaat ten koste van het beschikbare reclame oppervlak

    • + 3
    • 24 okt 2025 - 12:24
  • Pietje Bell

    Posts: 31.599

    Ondertussen is een medewerker ook nog even naar Brasilia gevlogen om met een stuk
    duck tape Kelly de mond te snoeren die daar de babyshower vierde van de eerste
    kleinzoon van Nelson Piquet, de zoon van haar broer Pedro, die ergens eind november
    geboren zal worden. Piquet heeft al 7 kleindochters.
    Over 2 weken krijgt haar andere broer Nelson ook een dochter. De 8ste kleindochter dus.

    imgur.com/VMW6DXw

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 12:35
  • Snorremans

    Posts: 98

    'better luck next time!'

    Zouden ze daarmee verwijzen naar 2007??

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 12:55
  • Snork

    Posts: 21.975

    Ik was vorig weekend thuis buiten kozijnen aan het schilderen. Alles netjes afgeplakt, kwam er zo’n gastje in een RBR jasje die tape eraf halen. Heb ‘m op z’n kanus gemept, maar nu snap ik het allemaal wat beter. Hij moest het van zijn baas.
    Wie er nog gaat schilderen is bij deze gewaarschuwd.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 13:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.611

      Hier loopt elke dag 'n man voorbij in zijn Redbull jas de hond uit te laten.....zal ik die preventief ook maar op z'n kanus meppen?
      Of zal ik eerst moeten kijken of hij iets illegaals doet....mij maakt het niets uit, als ik maar 'n Redbull/Maxfan op zijn bakkes mag timmeren...

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 13:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
